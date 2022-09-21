Командам «Ф-1» предстоит преодолеть более 130000 км за сезон-2023

В сезоне-2023 командам «Формулы-1» предстоит преодолеть более 130000 км путем перелетов на Гран-при.

Согласно подсчетам, дистанция перелетов между всеми гонками – без учета рейсов, подразумевающих возвращение команд домой на свои базы – составит 133570 км.

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В сезоне-2023 намеревается провести рекордные 24 Гран-при. Также в «Ф-1» заявили, что при составлении календаря приоритет отдавался упрощению логистики для команд.

Календарь «Ф-1» на 2023 год: рекордные 24 Гран-при, возвращение Китая и Катара, Монако остается, 3 этапа в США

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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