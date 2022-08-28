«Формула-1» объявила о продлении контракта с Гран-при Бельгии на 2023 год

официально объявила о продлении контракта на проведение .

Соглашение подразумевает проведение Гран-при Бельгии в 2023 году, о дальнейших перспективах этапа пока не сообщается.

Ранее в прессе появлялись предположения о том, что после 2023 года Гран-при Бельгии сохранит место в календаре «Ф-1», но не на постоянной основе – и будет ротироваться с другим этапом и проводиться раз в два года.

Олдскульную трассу «Ф-1» сделали еще суровее: больше гравия вместо асфальта, барьеры – дальше. Потратили 24 млн евро, чтобы не потерять Гран-при

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