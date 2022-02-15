Мы завершаем трилогию о Месси в «Барсе»: дружба с Неймаром и Суаресом, приятные сложности с Энрике и много вертикальной игры

В «ПСЖ» такого уже не будет.

Да-да, ребята, это продолжение сериала об эволюции Месси на поле и за его пределами. Тексты о молодом Лео и периоде Пепа Гвардиолы вышли еще в августе, а вот с финальной частью мы сильно затянули.

Простите, что писали материал со скоростью передвижения Месси в прессинге (кстати, из текста узнаете, что раньше с этим было получше). В оправдание: мы включились и дожали в самый важный момент – как раз перед матчем с «Реалом» в ЛЧ. Может, и у Лео получится.

Заключительный эпизод – о Месси после ухода Гвардиолы: дружба с Неймаром и Суаресом, успехи при Луисе Энрике и лучший созидательный отрезок в карьере Лео. Многие события еще свежи в памяти (например, история с бюрофаксом} – мы обойдемся без упоминаний ради упоминаний и посмотрим на картину с общего плана. Детали портрета проявит время.

У взрослого Месси карьера и личная жизнь постоянно пересекались. Дружба с Неймаром и Суаресом – как раз об этом

В финале клубного чемпионата мира-2011 «Барселона» разнесла «Сантос» – 4:0. Месси оформил будничный дубль, забрал очередной трофей, а после игры пересекся в коротком разговоре с 19-летним Неймаром. Бразильский талант, за которым уже гнались европейские топы, признался – он хочет играть в «его клубе». В клубе Месси. Месси ответил лаконично: «Ты будешь счастлив».

Эту историю рассказывал Сандро Росель. Именно в его президентский срок Неймар стал футболистом «Барселоны».

Взросление Неймара деталями напоминает долгий путь Месси. Да, бразилец оставался на родном континенте, но рос скромным и тихим мальчиком. По воспоминаниям юных одноклубников, трансформация Нея прошла будто по щелчку – и ведь с Месси было нечто подобное.

Месси и Неймар не были близко знакомы на момент трансфера бразильца. Неймар вечно подчеркивал, что Лео – футбольный гений, а тот в ответ встречал новичка приятными, но все же дежурными фразами: «Он принесет много пользы, может стать ключевым игроком. Силен в игре один на один. Кажется хорошим парнем. Давайте вместе верить в него и в команду».

Медиа реагировали противоречиво. Пожалуй, наиболее емко опасения высказал Йохан Кройфф. Он видел в дуэте Месси и Неймара тень провальной связки Марадоны и Шустера и любопытно говорил о Лео-диктаторе: «Когда вы претендуете на статус лучшего в мире, вы должны быть чем-то вроде тирана. Давление на Месси огромно – все, кто приходит на стадион, ждут виртуозную игру. Чтобы все сработало, нужен идеально выполненный план. Упреки всегда касаются лидеров».

Но Неймар сходу показал, что нужен «Барселоне». Он не маскировал слабости Месси в прессинге, но гениально работал с мячом, чутко понимая решения Лео. Нельзя сказать, что связка Неймара и Месси ассоциируется с категориями учителя и ученика. Два прекрасных дриблера, выдающиеся индивидуалы, при этом любящие командную игру.

Фактически их дружба зародилась с приветственного разговора на базе клуба. Месси на правах лидера прочитал Неймару монолог с понятными тезисами: быть собой, быть счастливым человеком, никогда никого не бояться (особенно Лео) и просить любую помощь – на поле и за его пределами.

Неймар рассказывал эту историю десятки раз. И в первые месяцы в клубе, и после выигранной ЛЧ, даже когда уже ушел из клуба. Очевидно, те слова Месси очень многое значили для бразильца. Может, Лео не вкладывал в них философскую глубину, но получилось так, что чувство дружбы и сотрудничества возникло мгновенно. Оставим спекуляции об уходе Неймара из «Барсы» в стороне. Временная дистанция не рассеивает туман, который вряд ли когда-нибудь пропадет – как минимум нужно подождать, когда окружение Неймара из мема превратится в часть исторического процесса.

Что уж и говорить о Луисе Суаресе – тут никакие слухи не разрушают дружбу. Любопытно, что Суарес – один из немногих, кто общается с Лео не о футболе. Уже после ухода из «Барсы» Луис рассказывал, как обсуждает с Месси семейную жизнь, проблемы из-за ковида. В таких беседах футбол уходит на второй план. Суарес признавался: «Мы действительно хорошие друзья – не только на поле. Он принял меня, когда я только перешел в клуб, и мы стали общаться. Нам есть о чем поговорить, ведь мы оба из Южной Америки, еще и одного возраста»

Так получается, что человеческие отношения очень важны в профессиональной карьере Месси. В лучшие времена Лео вместе с близкими друзьями выигрывал главные титулы в клубном футболе, в худшие – не мог простить руководству клуба предательство с вышвыриванием Суареса.

Стоит ли разделять личную жизнь и карьеру? Месси сделал свой выбор – и вряд ли сильно жалел. «Барса» ведь больше, чем просто клуб – пусть лозунг в последние годы переживал издевки, Месси старательно его придерживался.

Луис Энрике смело позиционировал себя в команде – и ловил агрессию Месси. Но спустя годы говорит о Лео только хорошее

О триумвирате Неймар-Суарес-Месси подробно говорил Луис Энрике – тренер, возглавлявший «Барселону» в 2014-2017 годах. Именно при нем сложилось MSN: «Каждый из них уникален. Очень трудно найти форварда вроде Луиса Суареса. Про Месси и Неймара и так все понятно. Я считаю, что величие этого трио – не только в уровне игры, а в умении выстроить хорошие взаимоотношения в раздевалке. Интересы команды были важнее индивидуальных наград. Вот это делает их настоящими звездами».

Кстати, о раздевалке. В перерыве финала ЛЧ-2014/15 против «Ювентуса» Луис Энрике попросил футболистов назвать худшую вещь, которая может произойти в день решающей игры.

Алвес, Хави, другие ветераны сходу начали: «Мы уйдем от нашего стиля игры». Важная деталь – они в первую очередь упомянули верность футбольным принципам, а не возможное поражение.

Но Энрике дал свой ответ: «Худшая вещь – быть игроком «Ювентуса» и играть с этой «Барселоной»! Просто представьте: нужно опекать Суареса, Нея, Лео, Андреса Иньеста, Буси [Бускетса]! Пытаться забить тер Штегену! Оказаться на месте Мораты, пытаясь пройти через Пике и Маскерано. Защищаться против Дани Алвеса.

Конечно, отчасти я просто шутил. Но только отчасти».

«Барса» тогда победила 3:1 и снова выиграла ЛЧ. При Энрике клуб уверенно коллекционировал трофеи: две Ла Лиги, три Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Месси в период руководства Луиса добавил в свой список еще один «Золотой мяч».

Энрике высоко ценил талант Лео. Вот его мысли в интервью TV3: «Невозможно контролировать мяч на такой скорости. Но Месси мог. Он – соревновательная машина. И гений, которого можно сравнить с Дали и Бетховеном.

Что запомнилось о Лео? Его реакции на поражения. Ему трудно принять неудачи. Это заметно даже на следующие дни после матчей.

Думаю, в свое время ему очень повезло с ветераном-наставником. Если бы он попал под крыло не Роналдиньо, а какого-то эгоиста-ублюдка, все могло сложиться иначе».

Любопытно, что отношения Месси и Энрике тоже развивались с периодами пассивной агрессии и локальных стычек – что-то похожее было и в лучшие времена с Гвардиолой. Например, после матча с «Сосьедадом» в сезоне-2014/15 Лео на командном сборе потребовал объяснить тактику и выбор состава – тогда аргентинец остался в запасе, его место занял Мунир. Каталонские медиа писали, что в раздевалке даже летали предметы.

Энрике никогда не был марионеткой. На первой пресс-конференции в роли тренера он озвучил посыл: «Я буду лидером этой команды». Конечно, такая концепция иногда создавала трения. Луис рассказывал, что иногда они с Месси не смотрели друг другу в глаза в течение месяца.

Весной 2021-го Энрике размышлял: «Спустя годы я могу сказать о Лео только хорошие вещи. Но клуб всегда важнее одного игрока. «Барселона» появилась в 1899 году, это одна из лучших команд в истории, которая всегда выигрывала титулы.

Рано или поздно Месси перестанет играть за «Барселону». Клуб продолжит побеждать, а Месси, если покинет «Барсу», продолжит играть выдающимся образом».

«Барса» Энрике – самая вертикальная. Сначала это добавило непредсказуемости, а потом навредило

В первый сезон Луиса Энрике Иван Ракитич сменил 35-летнего Хави в центре полузащиты. Нынешний тренер «Барсы» выходил на отрезки, когда контроль над темпом встречи становился главным приоритетом – это сильно изменило конфигурацию центра поля. Параллельно впереди сформировалось трио Неймар-Суарес-Месси.

Популярный тезис тех лет: центр тяжести «Барсы» сместился из тройки полузащиты на атакующий треугольник. Такая оценка лишь отчасти справедлива. Все зависит от того, что понимать под центром тяжести.

Разобраться в особенностях можно, изучив вовлеченность полузащитников в игру. В «Барселоне» Пепа Гвардиолы (эталонная команда с центром в полузащите) самыми вовлеченными в игру (оцениваем через количество пасов на 90 минут) были полузащитники. Лучший из центральных защитников – Хавьер Маскерано, который иногда выходил и в опорной – лишь на 9-м месте среди тех, кто играл регулярно. Выше – полузащитники и Дани Алвес.

В «Барселоне» Энрике такого акцента на центре поля не было. «Барса» оставалась «Барсой», поэтому четыре первых места по-прежнему занимали полузащитники, но их вовлеченность заметно упала – минус 10-15 передач за игру. Первый защитник – на 5-м месте по вовлеченности. В десятке самых пасующих – 5 защитников.

Так что центр поля действительно стал менее влиятельным, но не в пользу атакующей тройки, а в пользу защитной линии. При этом у большей вовлеченности защитников были интересные последствия, которые прямо повлияли на тройку Месси-Суарес-Неймар.

Во-первых, часть перепасовок между защитниками помогала вытягивать соперников в прессинг, что оставляло больше пространства для тройки атаки – и позволяло доставлять мяч быстрее, иногда вообще без центра поля. Во-вторых, без привычной степени доминирования в центре «Барса» стала сильнее зависеть от индивидуального мастерства тройки для создания моментов. Переход был связан не только с разменом Ракитич/Хави, но и с осознанным желанием играть вертикальнее, когда открываются возможности – например, сразу после отбора.

Проще говоря, новые особенности стиля правда сделали тройку атаки самой важной частью механизма, но не из-за гиперактивного использования, а через создание максимально удобных для них условий. Какое-то время баланс был почти идеальным. Полузащита все еще сильна, пускай не доминирует, как раньше; добавилась вертикальность; индивидуальное мастерство нападающих зашкаливало; соперники еще не знали, как реагировать.

Лучшим получился сезон-2014/15, когда в полузащите можно было переключать режимы через простую замену Ракитич/Хави, а атакующее трио давало вариативность и солидный объем работы без мяча. Первая часть сезона ушла на поиски баланса, а во второй части «Барса» была почти безупречна и выиграла требл.

Но давайте вернемся к индивидуальной эволюции Месси. Чтобы разместить всех звезд, Луис Энрике вернул Лео с позиции ложной девятки на правый фланг, но это сильно отличалось от его роли на правом фланге на стартовом отрезке карьеры. Тогда Месси создавал ширину и разрывал соперников 1-в-1 по пути к воротам.

Теперь же привязка к флангу была лишь формальной. Его настоящая позиция – правый полуфланг, а зона обитания – вся правая сторона поля. И чем дольше Лео исполнял эту роль, тем меньше времени проводил на фланге. Для вариативности это не очень здорово, но хорошо подчеркивало уровень свободы, которым он обладал при Энрике:

Вариативность была очень важна для успешного функционирования тройки атаки. И здесь есть большая разница между первым и вторым сезонами Энрике. В первый год у Месси и Неймара был хороший баланс между открываниями за спину на скорости/отходом за мячом в ноги. Да и соперники порой не ожидали такой вертикальности от «Барсы» – и оставляли больше пространства.

В 2015-м о вариативности этого Месси со страхом рассказывал Диего Симеоне: «Считаю, что персональная опека ушла в прошлое. Она была уместна в другие времена, когда в мире не было игроков, которые могут так сильно влиять на матчи, как Месси. Пытаться контролировать Месси нужно через пространства, оценивая риски: где он стартует, где наиболее опасен. Проблема в том, что он может быть одинаково опасен и на фланге, и при смещении в центр, и в опорной, и в открываниях на скорости. Очень трудно контролировать игрока, который по определению неконтролируем. Хорошего способа игры против него не существует».

От Лео часто требовалось сначала подчинить игру своим сильным качествам и дальше решить исход (порой – в одиночку). Эта версия Месси могла уничтожать в любых условиях.

Второй год получился другим. На это повлияло и поведение соперников, и степень вариативности в действиях Лео. Против него осторожнее действовали в переходных стадиях, часто перестраховывались еще до потери мяча. Отчасти по этой причине, отчасти из-за собственных предпочтений Неймар и Месси стали реже открываться на скорости и больше требовать мяч в ноги. Это намного более предсказуемый подход, но оба обладали уникальным набором навыков, который в большинстве игр маскировал нехватку вариативности.

Именно в сезоне-2015/16 Неймар установил рекорд по проходам, в ходе которых он втаскивал мяч в штрафную (76), а Месси – рекорд по точным передачам в штрафную (без учета навесов/прострелов). Оба требовали мяч в ноги, а потом делали фирменное смещение – Неймар с дриблингом до штрафной, а Месси в опорную под обостряющий пас. Соперники все лучше понимали, чего ожидать, но не могли остановить гениев – их приемы были слишком хороши.

Здесь самое место отметить Луиса Суареса – он жертвовал собой и адаптировался под приемы партнеров, но постепенно эта излишняя свобода Лео и Нея не только в выборе метода открываний, но и в выборе зон начала слишком сильно бить по командному балансу – и привела к концу эпохи Энрике.

С точки зрения персональной эволюции Месси нужно отметить две вещи – физический пик и выход на новый уровень созидания. Давайте по порядку.

2015-й можно считать физическим пиком Месси. Тот Лео сочетал разные типы открываний, все еще был достаточно резким, чтобы обыгрывать на фланге, даже впечатляюще работал в контрпрессинге. В сезоне-2014/15 аргентинец провел 99% доступных минут в Ла Лиге и 98% в Лиге чемпионов, не пропустил вообще ни одного матча в ключевых турнирах. «Я хотел бы, чтобы Месси играл каждую минуту. Он хочет того же. Тут всегда первично самочувствие игрока – он главный в этом процессе», – пояснял Энрике.

Вторая важнейшая деталь – новый уровень игры в пас. Специально пишем «новый», так как и раньше он был «топовым», «элитным», «одним из лучших в мире», но Месси прибавил даже относительно себя и стал самым опасным плеймейкером мира. При Энрике Лео обновил карьерные рекорды по пасам в штрафную и точным разрезающим передачам.

Последний тип пасов нужно обсудить отдельно – под разрезающими понимаем передачи между защитниками в свободное пространство. В сезоне-2015/16 Лео делал 3,4 разрезающих передачи на 90 минут – лучший показатель за все время ведения статистики. Еще сильнее впечатляют 11 голевых пасов после таких передач. Для контекста: с 2016-го никто в Ла Лиге, кроме Месси, не делал больше 13 ассистов за сезон. Тут же Лео организовал 11 голевых после конкретного типа пасов – пожалуй, самого трудного в индивидуальном плане и удобного для партнеров в плане качества созданных моментов.

В 2017-м Энрике здорово резюмировал описанные процессы, сказав, что из вариативного бомбардира Месси эволюционировал в тотального футболиста. Теперь он сочетал в себе все задачи – продвижение, созидание, завершение.

Можно ли перенести эти механизмы в «ПСЖ»?

Маурисио Почеттино сейчас находится в активных поисках – и, возможно, нащупает баланс в не менее звездной тройке (Неймар-Мбаппе-Месси), но это точно будут новые механизмы. Применить старый шаблон – вообще не вариант.

Во-первых, нужно держать в уме эволюцию Неймара и Месси в рамках барселонского трио. Постепенно свободы стало слишком много, вариативности слишком мало, а вместо командных нужд оба выбрали личные удобства. С тех пор возросла заточенность на фирменные маневры.

В случае с Лео сказывается и возраст – текущая манера открываний удобна ему, потому что не предполагает большого объема рывков. Неймару совсем недавно исполнилось 30, но с 2015-го он перенес кучу травм – за последние 5 сезонов ни разу не сыграл за сезон больше 54% от доступного времени. Кажется, тут дело не только в желаниях, но и в возможностях. У обоих гениальность в техническом плане все еще на месте, но вариативности уровня сезона-2014/15 больше не увидим.

Второе (кажется, даже более важное) опасение – работа без мяча. Месси никогда не был машиной для прессинга (в этом тексте было подробно про оборонительную сторону его игры), но не значит, что в этом аспекте нет отличий, если сравнивать современную версию и версию 7-летней давности. В той «Барсе» Лео не игнорировал эпизоды контрпрессинга. В командном прессинге участвовал избирательно, но почти никогда не выключался в важные моменты, если все-таки начал давление.

Когда Месси не начинал давление, команда садилась в схему 4-4-2, Неймар прикрывал левый фланг. Какое-то время он здорово пахал, но глобально бразильцу эта часть работы не нравилась. Об этом прямо рассказывал Унаи Эмери (работал с Неймаром в «ПСЖ»): «Одна из причин, почему Неймар ушел из «Барсы», заключается в том, что была заточенность на Месси, а Неймар должен был проделывать большой объем работы, бегая туда-обратно по флангу».

Опять же: даже если отбросить вопрос желаний бразильца, есть огромные сомнения в возможностях нынешнего Неймара. Нужно держать в уме не только то, как он изменился из-за травм, но и то, что объем работы увеличился, так как эпизодов без прессинга от Месси будет больше.

«Барса» Энрике была сильно заточенной на атакующее супертрио, но все-таки цельной командой – особенно в начале. «Париж» пока идет путем разбитой на две части команды – звездная и черновая. Этот путь тоже может быть успешным, но точно не будет похожим на триумф Месси и Неймара в 2015-м.

Фото: East News/AP Photo/Siu Wu; Gettyimages.ru/David Ramos / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Lars Baron, Denis Doyle / Stringer, Laurence Griffiths; instagram.com/neymarjr; instagram.com/leomessi