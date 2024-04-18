Вы заметили, как Джака стал топ-игроком? Два шикарных сезона в «Арсенале» и «Байере»

Вадим Лукомский и Артем Денисов – о разновидностях Гранита.

Второй год подряд Гранит Джака – соучастник внезапной чемпионской гонки (теперь успешной). Второй год подряд Джака показывает грандиозную игровую стабильность и максимально важен для тактических механизмов своей команды. И это в условиях тотальной трансформации функций.

Его роли в «Арсенале» и «Байере» отдаленно похожи лишь номинальной позицией (центр полузащиты), но максимально разные по содержанию. Этот сезон в «Байере» – самый доминантный с точки зрения контактов с мячом и управления командой (и в тройке наименее результативных), а прошлый сезон в «Арсенале» стал самым результативным (но антирекордным по количеству действий с мячом).

Джака демонстрирует не только универсальность, но и лидерские качества, которых ему долго недоставало. Он однозначно вышел на пик карьеры, а уровень настолько высок, что как минимум заслуживает номинации в расширенный список на «Золотой мяч».

Возможно, полному признанию помешает уже сложившаяся репутация игрока, который может психануть в любой момент. Хотя Джака изменился и в этом плане.

В этом материале мы зафиксируем масштаб тактической трансформации Гранита и объясним его значимость для команд Микеля Артеты и Хаби Алонсо.

Поздний Джака в «Арсенале» – восьмерка с эталонным чувством пространства

Олицетворение последнего сезона Джаки в Лондоне – 14 баллов результативности в АПЛ (7+7). Большую часть карьеры в «Арсенале» Гранит отвечал за продвижение мяча. Теперь же Артета переключился на модель с ложным фулбеком: за продвижения из старой зоны Джаки отвечал Александр Зинченко, а Гранит располагался выше.

Базовая структура при владении выглядела примерно так – Джака открывался в левом полуфланге:

Аналогичную функцию на правой стороне поля выполнял Мартин Эдегор. В примере выше показательно не только расположение, но и маневры. Эдегор поглубже, чтобы получать мяч в ноги для созидания. Джака растягивает соперника рывками за спину. Такая вариативность помогала команде.

В описанной роли у Джаки открылись совершенно новые качества. Почти все они касались умных рывков. Вероятно, тут ему помогал общий игровой интеллект и долгие годы организации продвигающих передач (сам отдавал их – и понимал, что делать, чтобы дающему было удобнее).

Здесь медленный Джака почти получил классический момент скоростного нападающего – потому что лучше всех прочитал эпизод:

Секрет его успеха: а) стартовое расположение, которое размывает ответственность соперников за его рывок; б) идеальный выбор момента для старта; в) понимание, насколько трудный пас может исполнить Эдегор.

Очень часто Джака стартовал в момент, когда прямой оппонент отвлекся на мяч, а его коллеги в процессе передачи опеки:

Кроме рывков за спину, Гранит блестяще освоил своевременные открывания на дальней штанге.

У рывков Джаки была не только прямая польза, но и косвенная. Защитники реагируют – линия опускается ниже, больше пространства получают партнеры. Даже холостые рывки улучшают положение команды при условии, что делаются в правильные моменты и действительно «пугают» соперника (заставляют реагировать).

Блестящую формулировку для описания этого типа полезности предложил Иан Райт: «Джака задает темп игры «Арсенала» движением без мяча. В этом сезоне он меня радует. Говорю это как один из самых суровых его критиков».

Все семь голов Джака забил из пределов штрафной. В прошлом сезоне он нанес 26 ударов из штрафной – рекорд карьеры (до этого было максимум 14). И шесть из вратарской – никогда раньше не было больше одного. Это подчеркивает и нетипичность функционала для Гранита, и качество его действий в новой роли.

С этими цифрами нетрудно высчитать реализацию Джаки в эпизодах подобного типа. Это еще один его козырь. «В новой роли Джака больше подключается в атаку. Отдельно нужно отметить качество его игры в завершении. Он показывает прекрасную технику в таких эпизодах», – фиксировал Мартин Киоун.

К прямой угрозе и полезным отвлекающим рывкам Джака добавлял комбинационную игру в треугольнике с Зинченко и Мартинелли:

Это помогло выбить ему самые впечатляющие на арсенальном этапе показатели по ассистам и ожидаемым ассистам. Артета объяснял игровые принципы: «Мы хотим действовать так, чтобы определенные зоны всегда заполнялись. Как вы видите, заполнять их можно по-разному в результате ротаций Зинченко, Мартинелли и Джаки. Гранит комфортно себя чувствует в такие моменты. Он эволюционировал».

Основная задача – комбинировать и путать соперников через треугольник. Но Джака еще и успевал созидать. Помогала вариативность угроз. Ему удобно и вырезать кросс с левого фланга левой ногой, и обострить из чужой опорной зоны, если там провал, и по старинке отдать из глубины. Угроза исходила вне зависимости от конкретной позиции в треугольнике.

Без мяча роль Джаки была намного ближе к привычной, но с парой важных оговорок. При обороне он помогал в центре Томасу Парти в схеме 4-4-2:

А при прессинге Гранит располагался намного выше и давил персонально до упора. Джака объяснял, что в такие моменты его страхуют Мартинелли и Парти.

Общий элемент этих стадий – снизилось количество эпизодов, где Джака остается последней преградой в опорной и, не успевая, фолит. То есть основной его недостаток почти не вскрывали.

Резюмировать трансформацию Джаки можно такой таблицей:

По общему количеству действий финальный сезон – его худший в «Арсенале», но здесь же явный пик по действиям внутри штрафной. Отборы и фолы в низшей точке, но еще важнее, что сократилось количество эпизодов, где они для Гранита – последняя мера, которая тщательно маскируется. Выше – в прессинге – его объем работы намного полезнее (и менее рискован для команды). Новая роль учитывала все эти аспекты.

Интересно, что при многолетнем ежедневном наблюдении за Джакой можно было разглядеть многие спящие качества. Например, Арсен Венгер еще в 2016-м хвалил подключения в штрафную: «Я лично предпочитаю его на позиции бокс-ту-бокса. У него полно энергии для рывков в атаку. Но еще он любит оттягиваться назад за мячом – логично, учитывая его длинный пас и желание строить атаки из глубины».

Другой совет француза Граниту – отказаться от подкатов как метода отбора. Венгер не придумал, как интегрировать неочевидные плюсы Джаки в свою систему, но видел их уже тогда.

Интересным выглядит и откровение самого швейцарца в интервью The Guardian в 2017-м: «Я описываю себя как ложную десятку. Десятку, которая играет глубже. Я вижу себя игроком, который приносит пользу и в своей опорной, и в чужой. Уверен, что некоторые мои навыки на очень высоком уровне. Еще я всегда настроен сражаться».

Артета выделяет два фактора в качестве ключевых в трансформации Гранита – бешеная мотивация и игровой интеллект.

● «Он провел невероятный сезон-2022/23. В конце предыдущего сезона у нас была личная беседа. Сказал ему: «Твое место под вопросом, ты должен давать команде больше, быть лучше, я буду требовать с тебя, если хочешь играть тут». Кажется, с тех пор он тренировался каждый день. Вернулся на предсезонку в отличной форме, сбросив четыре кило. Теперь он играет невероятно».

● «Гранит – очень умный игрок. Он понимал, что для выхода команды на новый уровень ему нужно изменить роль. Он понимал, что без этого никак, и осознавал, что у него есть нужные качества».

Неудачи и постоянная критика заставили сомневаться в Джаке, а перемены в команде забрали у Гранита его главное умение (продвигающий пас) и сдвинули в непривычную зону. Швейцарец ни разу не ныл, а максимально задействовал скрытые резервы на благо команды. Все это делает его последний год в «Арсенале» недооцененным шедевром.

Как же Джака в топ-форме ушел из «Арсенала» в «Байер»? Есть две версии

Официальная версия, которую озвучивал Гранит, – новый вызов: «Многие люди называют возвращение в Германию шагом назад. Для меня это шаг вперед. Я многое пережил за семь лет в «Арсенале», было много хорошего и плохого. Настал момент, когда захотелось чего-то нового. Мне сильно понравился проект в Леверкузене».

Неофициальная версия, которую распространяли английские и немецкие медиа, – желание жены Гранита Леониты Лекай. Они начали встречаться, когда Джака выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, это родной город Лекай. Менхенгладбах и Леверкузен совсем рядом, так что Леонита фактически вернулась домой.

Гранит признавался, что это одна из причин выбрать «Байер». Но не главная.

«Байер» быстро договорился с «Арсеналом» о трансфере за 15 млн евро. Переговоры начались рано, еще в мае 2023-го. Гранит провел всю предсезонку уже в новом клубе.

Спортивный директор Симон Рольфес рассказывал, как он вместе с Алонсо прилетел в Лондон на переговоры с Джакой: «Мы сразу активизировались, когда узнали, что Гранит доступен. Представили ему проект: Алонсо видел в Джаке опорника, диктующего темп. Мы с Хаби пошутили, что даже не пришлось смотреть статистику и видеонарезки или читать отчеты скаутов, чтобы оценить Гранита, потому что мы оба играли против него на поле и знаем его силу».

Вернувшись в Германию, Джака не только стал игроком «Байера», но и тренером «Униона Неттеталя» из Оберлиги Нижнего Рейна, это пятая ступень в футбольной иерархии немецких лиг. Факультативно – как часть обучения на тренерскую лицензию A. За «Унион» выступает родственник жены Джаки.

Джака начал обучение еще в «Арсенале» – вместе с Седриком Соарешем, Мохамедом Эль-Ненни и Робом Холдингом. Инициатором был Соареш. Футболисты подошли к Артете и спросили, стоит ли начать уже сейчас. Артета поддержал.

Некоторые даже связывали игровой прогресс Джаки со стартом тренерских курсов. Гранит видит очевидную пользу: «Сознание точно поменялось. Теперь, когда я выхожу на поле, я оцениваю происходящее и с точки зрения игрока, и с точки зрения тренера. Это здорово».

Джака в «Байере» – типаж Хаби Алонсо в команде Хаби Алонсо

Типаж Хаби Алонсо – разыгрывающий полузащитник с гигантской пасовой вовлеченностью. Он управляет темпом, замедляет/ускоряет игру. Мастер простых коротких передач и двигатель атак, который находит партнеров в более опасных зонах. Гарант контроля мяча и конструктор позиционной игры. Пожалуй, для полного сходства не хватает только длинных радиоуправляемых передач Алонсо.

Вы наверняка видели клипы с тренировок «Байера», где Хаби Алонсо по-прежнему крут с мячом. Джаке это очень нравится: «Он невероятный полузащитник, он выиграл абсолютно все. Кроме Лиги Европы – потому что он не играл в Лиге Европы. Мне кажется, Хаби может символизировать новое поколение тренеров – тех, кто играл в футбол на высшем уровне и кто может визуализировать идеи не только на тактической доске, но и на поле. Показать своим примером, как надо».

Мостовой на максималках.

Монументальность Джаки – в одном факте: он самый пасующий футболист топ-5 лиг. Никто не пасует больше в абсолютном значении. 3064 паса.

В пересчете на 90 минут Джаку обгоняет только Родри: 111,6 против 107,9. Больше сотни выбивают лишь Маркиньос, Льюис Данк («Брайтон»), Тони Кроос и Эксекиэль Паласиос, партнер Джаки в центре поля. Точность передач Джаки – 91,8%. Сильно.

Зато Джака обгоняет Родри по передачам в финальную треть: и в абсолютном значении, и на 90 минут. В абсолютном значении (347) так вообще лучший в топ-лигах. В пересчете на 90 минут Гранита обходит Кроос: 12,2 против 14,1.

По ходу сезона Хакан Чалханоглу сказал, что он лучше Родри и Крооса. Мы разбирали его цитату: турок явно себя переоценивает. Если бы то же самое сказал Джака, это было бы не так самонадеянно.

Джака рассказывал, что наличие двух разыгрывающих опорников – фундаментальный пункт философии Алонсо. Важнее схемы или любых других игровых принципов. Опорники держат позицию, контролируют центр поля без постоянных рывков вперед или на фланг. В «Байере» это Джака и Паласиос.

Угадаете лидеров топ-лиг по числу коротких пасов (менее чем на 13,7 метра)? Это Джака и Паласиос. Паласиос даже впереди: 62,9 против 58,3. Космические показатели. Для понимания: больше 50 в среднем за матч делают еще только Родри (52,9) и Френки Де Йонг (50,8).

Джака и Паласиос – каркас «Байера». Они гарантируют быстрое (но без лишней спешки!) движение мяча. Из-за этого автобус напротив не может нормально припарковаться: пас налево – и Гримальдо обостряет прострелом, пас направо – и Фримпонг улетает на скорости, пас между линиями – здесь Виртц. Щелочка всегда найдется. Классная фишка Джаки – диагонали-парашюты. Он нечасто их исполняет, но это почти всегда эффективный способ внести хаос в штрафную одной шикарной передачей. Можете оценить на примере игры с «Гладбахом» .

Эффективный контрпрессинг «Байера» – это тоже Джака и Паласиос. Формула множества возвратов: Паласиос невероятно круто влетает в отбор, перехватывает мяч или выгрызает его в единоборстве, а Джака одним пасом остужает игру, стабилизируя территориальное доминирование «Байера».

Наконец, Джака шикарно сохраняет мяч под прессингом. После 3:0 с «Баварией» появилось ощущение, что Джака лучше всех в мире ставит корпус. Гранит одновременно мощный, техничный в работе с мячом, классно скоординированный и хладнокровный. Он будто не чувствует физического давления со спины, а контроль мяча и четкость решений обеспечивают «Байеру» спокойные выходы из-под прессинга через короткий пас. Пожалуй, только «Штутгарт» запрессинговал Джаку так, что было видно, как ему сложно. Но, во-первых, это была все равно не провальная игра. Во-вторых, Джаке было сложно лишь тайм – во втором он снова казался неуязвимым.

Итого: грандиозный в контроле мяча, сильный как конструктор атак, невероятно надежный под прессингом. Это все о Джаке в «Байере». Добавим очевидные лидерские качества – о них говорят все в клубе. Да это видно и при просмотре матчей. Джака первый, кто подбежит и узнает, все ли ок с партнером после жесткого стыка. Джака будет вести позиционные атаки «Байера» и после 90-й минуты, чтобы все-таки пробить очередной автобус. Джака стабильной игрой показывает лучший пример. «Эта команда никогда не нервничает», – говорил Гранит. Потому что есть лидеры, которые не нервничают и способны отыграть 40 качественных матчей подряд. Потому что есть такой лидер, как Гранит.

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«С годами я сильно изменился. Мой менталитет совсем другой. Теперь я гораздо спокойнее. В моей игре больше ясности и продуманности. Я знаю, когда нужно выдвинуться в прессинг, а когда отступить. Знаю, когда ускорить игру, а когда замедлить. Раньше у меня было много желтых и красных карточек – теперь знаю, что не всегда нужно лететь в рискованный подкат, гораздо лучше преследовать игрока, чтобы помешать ему сделать обостряющее действие».

Это рефлексия Джаки. Можно лишь восхититься. Талант Джаки было легко рассмотреть еще в «Гладбахе» 10 лет назад. Гранит не сразу конвертировал талант в топ-игру, но главное, что у него все-таки получилось. Сейчас это абсолютно топовый игрок, лидер очень сильной команды, один из лучших на своей позиции в мире.

Как сложился золотой «Байер» Хаби Алонсо – по шагам

Я выбежал на поле с фанатами «Байера» – и передам вам частичку счастья ❤️

Фото: Federico Gambarini/dpa^ Li Ying/XinHua, IMAGO/Uwe Kraft, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr, Rolf Vennenbernd/dpa, IMAGO/Maik Halter/TEAM2sportpho/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Matthias Hangst/Bongarts