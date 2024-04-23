Этот «Интер» обязателен к просмотру, а идеи Индзаги – к изучению

Колонка Вадима Лукомского.

Очень рад за Симоне Индзаги.

Всю карьеру он делает недооцененную работу. Вообще без провалов и нытья. На самом деле Симоне – это антинытье. Главные шансы получал в условиях, от которых другие демонстративно отказывались (Марсело Бьелса и Антонио Конте).

Летом 2016-го Бьелса проработал в «Лацио» всего два дня. Их ему хватило, чтобы осознать бесчестность президента клуба Клаудио Лотито. Подписывая контракт, аргентинец договорился о покупке конкретных игроков и установил внутренний дедлайн под эти трансферы. Очень скоро он осознал, что ему наврали и работа по сделкам даже не начиналась. Эту ситуацию и этого босса унаследовал Симоне.

В 2021-м Конте покинул «Интер» на фоне трансферных разногласий. Этим же летом клуб покинули два главных актива – находившийся в лучшей форме за всю карьеру Ромелу Лукаку (113 млн евро) и Ашраф Хакими (68 млн евро). Развивать модель Конте, но уже без Конте и лидеров пришел Индзаги.

Симоне всегда давал крутой результат относительно доступного ресурса. Грубо говоря, место его команд в таблице почти всегда было выше, чем возможности клуба по зарплатам и трансферам. Можно выделить два легких отклонения – «Интер» в прошлом сезоне (3-е место) и «Лацио» в сезоне-2018/19 (8-е). Оба раза была кубковая компенсация – финал ЛЧ с «Интером» и победа в кубке Италии с «Лацио» пришлись именно на эти кампании.

То есть у Индзаги в прямом смысле не было ни одного сезона, который можно назвать слабым. Всегда давал результат в соответствии или выше объективных ожиданий. Этот максимально простой фильтр сужает круг настолько же стабильных тренеров на аналогичной дистанции до пальцев двух рук.

Тактический диапазон Симоне – отдельный повод для восхищений. «Лацио» был лучшей контратакующей командой Европы, а «Интер» – короли тотальных ротаций и вариативности в позиционных атаках.

И то, и другое реализуется в рамках одной схемы (3-5-2). Внутри этой системы Индзаги безупречно адаптируется под качества игроков в распоряжении. Порой кажется, что эта суперсила способна компенсировать уход любого лидера. Самый яркий пример – насколько краше «Интер» стал без Марцело Брозовича.

Я всегда уважал работу Индзаги, а в этом сезоне еще и полюбил. Причина – объемы эстетического наслаждения от игры «Интера» с мячом. Вот самые яркие ее элементы:

● Тройка полузащитников Чалханоглу-Мхитарян-Барелла, в которой треугольник может быть развернут как угодно. Нет ни одной фиксированной позиции. Реджиста легко может становиться десяткой – и наоборот. При этом относительно друг друга они всегда в удобных для взаимодействия позициях.

● Рывки/проходы/походы центральных защитников в атаку. Это норма для многих клубов. Особенно в исполнении внешних ЦЗ при тройке, но «Интер» вывел прием на новый уровень.

Первый элемент – частота. Ее через элегантную метрику «индекс ложного ЦЗ» зафиксировал Павел Тихонов. Центральные защитники «Интера» получают продвигающие передачи почти в два раза чаще, чем центрдефы любого другого клуба Европы – их можно получать только в заведомо высокой позиции. Это лишь один способ фиксации смелых подключений. В арсенале команды есть и другие методы поддержки атаки через защитников, но структурная разница очевидна.

Второй момент – вариативность позиций, которые центральные защитники принимают в атаке. Это не просто продвижение до упора через зону, которую оставил свободной соперник, а ситуативные переключения в роли вингеров, нападающих, десяток со всеми вытекающими – включая необходимость комбинировать и угрожать сопернику с этих позиций.

● Разнообразие в заполнении штрафной. Атаковать ее может любой игрок – подключившийся полузащитник, сузившийся латераль, ложный (прямо в конец завравшийся) центральный защитник и даже нападающий. При этом один из пары форвардов обязательно атакует лишь вторым темпом, чтобы повысить непредсказуемость.

И, как вы догадываетесь, эти подключения отлажены так, что друг другу не противоречат. Футболисты «Интера» никогда не воруют и не дублируют чужие роли – именно обмениваются ими по ходу эпизода.

● «Интер» Индзаги – это культ позиционных ротаций при сохранении структуры с целью шокировать соперника и развлекать зрителя неочевидными комбинациями. Это тяжело передать через одну картинку, но, кажется, лучше всего наклонности команды описывает эта:

Все позиции в полузащите держат номинальные центральные защитники. А линию защиты составляют полузащитники Чалханоглу с Бареллой. При этом команда не ушла в хаос и сохраняет структуру. В этой атаке «Интер» качественно продвинет мяч и дойдет до удара. Разумеется позиции перед ударом тоже небанальные:

Раз начали вспоминать красоту, вот вам еще несколько особо показательных примеров. Гол в ворота «Удинезе» после 21 паса – в хайлайт матча попало только завершение, но к просмотру рекомендуется атака целиком. Комбинация с участием всех полевых началась у своей штрафной, а завершилось явным моментом из чужой вратарской.

«Интер» максимально прокачался в голах через продуманные розыгрыши . В начале года всплывала статистика по голам после 10 и более пасов – «Интер» был лучшим в Европе. Это следствие новообретенной позиционной гибкости. Соперники не понимают, как реагировать, а «Интер» дарит зрителям шоу.

Второй обязательный для понимания этой команды гол был забит «Болонье» . С точки зрения эстетики он весьма прост – навес и завершение на дальней штанге. Фишка в том, что тут один центральный защитник ассистировал другому – Бастони отдал на Биссека. Это стало возможным из-за того, что по эпизоду оба стали латералями:

После этого мяча в La Repubblica вышла колонка, в которой «Интер» сравнивают с тотальной сборной Голландии 1970-х. Запоздалый, но справедливый комплимент.

Самое удивительное – такой гол не был случайностью или даже сюрпризом. За три месяца до него знакомый с Индзаги по «Лацио» Марко Пароло передал из ТВ-студии любимому тренеру привет и сформулировал следующий вопрос:

«Помню, когда вы были моим тренером в «Лацио», вы пообещали оплатить ужин для команды, если один латераль забьет гол с подачи другого. А что сейчас? Платите за ужин, когда игрок слева в тройке центральных защитников ассистирует тому, кто играет правого центрального?»

То есть Пароло предсказал гол, который был бы уникальным и нереальным для любой другой команды. Когда Симоне напомнили эту историю, он улыбнулся и ответил, что такой гол стоит больше, чем один ужин. Но пожаловался на слишком плотный календарь, который не позволит прямо сейчас выбраться всей командой в ресторан.

Выдав все эти комплименты, нужно зафиксировать, что при таком уровне игры с мячом «Интер» не стремиться его всегда контролировать. По владению они лишь пятые в Италии. Причина – не всегда используют прессинг, чтобы максимально быстро возвращать мяч. Зато, владея, дорожат им (косвенное отражение – лучшая точность передач), при этом никогда не скатываясь в стерильность и предсказуемость.

Любое действие с мячом «Интер» превращает в осмысленность. Любой билдап (построение атаки по этажам) – в архитектурный шедевр. Они соблюдают правила, но не живут шаблонами. В результате рождается волшебство. Пока что это абсолютно уникальное явление.

Неочевидное достижение Индзаги – повышение от «тактика» до «стратега» в глазах Арриго Сакки (а его трудно заподозрить в симпатиях к «Интеру»: недавно экс-тренер «Милана» назвал любые достижения с долгом – читерством, говоря именно об «Интере»). Деление на тактиков и стратегов – хорошо знакомая постоянным зрителям Арриго система. Тактиками классик зовет тех, кто реагирует на действия соперников и адаптируется. Стратегами – тех, кто двигает футбол вперед (включал в эту категорию и себя).

Индзаги полностью заслужил повышение. Он сделал «Интер» не только чемпионом, но и обязательным для просмотра в режиме каждого матча.

Спасибо за кайф, Симоне! Поздравляю с титулом!

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani, Gabriele Maltinti