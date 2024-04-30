«Реал» – тактическая задача для Тухеля. На что пойдет «Бавария»?

Вадим Лукомский – о сильных сторонах «Мадрида».

Пройдя «Арсенал» в 1/4 финала, Томас Тухель обещал использовать тот же подход против «Реала» – игру от соперника с тотальным изучением его стиля и попытками нейтрализовать главные козыри.

На предматчевой пресс-конференции тренер «Баварии» уточнил: «Нам нужно сочетать хорошую тактику с удачей. Важно именно сочетание. Игрокам нужен план и четкая идея. В то же время кое-где им нужно оставить свободу. А ко всему этому нужно добавить фарт отдельного матча. Если ты собрался обыгрывать «Реал», то тебе нужен весь этот комплект».

Верный подход к этому матчу – рассматривать «Реал Мадрид» как уверенного фаворита и тактический ребус для Тухеля. Кажется, в таком режиме ко встрече подходит и сам немец. Конечно, мы с вами не придумаем ходы за Томаса, а вот описать вопросы, которые ему предстоит ответить, вполне можем. Погрузиться в них весьма интересно.

Владение против автобуса – самый неудобный для «Реала» режим

Каждый соперник «Мадрида» должен решить, насколько пассивно или активно использовать прессинг. В игре с мячом «Реал» хорош и вариативен в любом режиме – блестяще сочетают свободу, с общей тактической рамкой и выдающимся мастерством. И все же есть режим, в котором им менее удобно – четкая парковка автобуса. Команда Анчелотти лишается атак на пространстве и возможности растягивать, а затем уничтожать прессинг соперника.

Пример почти безупречного воплощение такого плана – «Алавес», который опустил «Мадрид» до минимального xG в этом сезоне Ла Лиги (0,6). Они пропустили в самом конце после стандарта, но с игры сдерживали почти идеально. Особенно в первом тайме, который игрался в равных составах. Во второй половине «Алавес» оказался в большинстве и откровенно тупил с мячом (очевидно, что вообще не готовились к этому).

Были и другие матчи, где у «Мадрида» были проблемы в созидании против автобуса. Проблема для соперников: даже при таком плане команда Анчелотти может поймать на редком переходном эпизоде – и тогда стартовый замысел нужно менять. Нужен не только качественный автобус, но и полное отсутствие ошибок.

Полностью выключить «Реал» невозможно (сюрприз-сюрприз), но такой ход дает наибольшие шансы поставить мадридцев в ситуацию, где им некомфортно. Кажется нынешняя «Бавария» не входит в ограниченный круг команд, которые могут игнорировать такой подход и просто ставить на свой футбол с верой, что они будут лучше «Мадрида».

Следовательно, нужно всерьез рассматривать сценарий игры на сдерживание. На бумаге принципы простые: лишить пространства, держать компактность, смещаться по мячу, своевременно перестраиваться на пятерку. Можно без труда найти несколько хороших примеров воплощения этого плана:

Многие элементы вполне знакомы «Баварии» Тухеля. Немцы охотно передавали мяч «Арсеналу», показательно избегали прессинга и даже использовали опускания вингера (Гнабри или Геррейру) на позицию крайнего защитника. В этот раз напрашивается похожее базовое направление, а вот детали могут отличаться.

Левый фланг – частый козырь «Реала» и зона нестабильности в их матчах

На базовых настройках у «Реала» явный перегруз на левую сторону. Это касается даже тех матчей, где Анчелотти не готовит план со сдвоенным флангом, как против «Сити» .

Эта зона имеет особую важность в футболе «Мадрида». От соперника требуется максимально четкое понимание, как этому противодействовать. У Тухеля есть два пути. Первый – постараться выключить эту зону. В таком случае нужно использовать трудолюбивого вингера со спусками в защиту и помощь от опорников.

Второй – раскрыть этот край в обе стороны и сделать ставку на моменты в контратаках. В таком сценарии на этом фланге стартует именно Лерой Сане (лучший связующий в контратаках) – и он остается в заведомо высокой позиции. «Реал» буквально приглашают атаковать через эту зону, а ставка делается на ответные опасные атаки «Баварии» на скорости. То есть обе команды будут создавать, но ты веришь, что создашь больше и более опасные шансы.

Второй сценарий – просто супер для зрителей, но, кажется, «Баварии» все же ближе первый подход. Сейчас правым защитником выступает Йозуа Киммих – явно не тот, кому можно доверить дерзкую задачу игры 1-в-1. «Винисиус – один из лучших дриблеров. В изоляциях ему мало равных. Защищаться против такого игрока в одиночку трудно. Мы должны решать задачу его нейтрализации тактически – всей командой», – объяснял вчера Киммих.

Кроос лучше всех в мире продвигает мяч (если получает свободу)

Тони Кроос организует в среднем 13,8 доставок мяча на чужую треть за игру. Если дать ему свободу, может выбить значительно больше. От игры по Кроосу зависит, сколько сопернику придется смещаться и какие бреши автобусной брони будут оголены.

Обычно немец не столько получает свободу, сколько находит ее. У него две позиции – классическая в опорной зоне и вспомогательная слева в защите (между левым защитником и левым центральным защитником).

Ему особенно удобно организовывать продвижение из этих позиций. Партнеры хорошо об этом знают и адаптируются (освобождают Тони зону, если план меняется после стартового отрезка).

Оптимальный сценарий – не просто приставить к Кроосу опекуна, а приставить к нему оппонента в двух любимых зонах (чтобы не навредить стройности схемы). Например, в центральной зоне эту работу может делать Харри Кейн, а за походами на фланг будет следить Джамал Мусиала (или Сане, если его освобождают от более прямых оборонительных задач).

Магию Беллингема перекрыть невозможно, а вот за его рывками нужно следить

Условно великолепие Беллингема можно поделить на две составляющие – магия и движение. Первое трудно предугадать. Англичанин играет со свободой и может возникать в разных зонах, а затем творить – тут на первый план выходят решения оппонентов в конкретных эпизодах (контрзаклинания?).

А вот ко второму можно готовиться. Значимую часть своих моментов Беллингем провоцирует через огромное количество хитрых рывков. Победный гол в класико первого круга – хороший пример:

Если его магию невозможно прочитать, то к рывкам нужно готовиться, хотя сдерживать их очень трудно. Джуд всегда делает десятки попыток (много холостых, но все равно не сбавляет обороты) – и риск потерять его высок. К тому же он очень хитер и часто резко меняет направление или делает неудобное для соперника ускорение.

Англичанин не только открывается в штрафную. Иногда он остается на границе для атаки вторым темпом. Буквально все элементы движения нацелены на то, чтобы его потеряли. Он правда очень круто ускользает. И все же гол, пропущенный из-за невнимательности против Джуда (без фактора магии) – это дешевый гол. В самом важном матче сезона эту его сторону нужно сдерживать.

Кто мог бы заняться Джудом у «Баварии»? Хорошим кандидатом выглядит Конрад Лаймер. Он точно достаточно крут физически и внимателен. Опасение – травма, из-за которой участие австрийца под вопросом. Даже если сыграет (пишут, что успеет восстановиться), может быть не готов к 100-процентной проверке.

«Мадрид» потрясающе читает соперников. Без реакций по ходу встречи их тяжело победить

Поздравления! Вы добрались до тайного оружия «Реала». Это означает, что ваш стартовый план правда очень хорош.

Об адаптивности «Реала» слагают справедливые легенды. Вот несколько свежих свидетельств.

«Ветераны в нашей команде не токсичные, а примерные. Тони Кроос – готовый тренер. Он прямо на поле может объяснить, как нужно играть против «Сити». Работа с такими игроками – подарок для тренера», – Давиде Анчелотти.

«У «Мадрида» есть решение на любой сценарий. Эта вариативность крайне важна. Даже без изменения состава тренер может сильно влиять на команду. Анчелотти замечает мелкие детали, которые остальные пропускают, и на 20-й минуте говорит: «Ты теперь играешь тут, а ты атакуешь эту зону», – Хоселу.

То есть хорошей подготовки против «Мадрида» мало. Нужны еще хорошие реакции по ходу матчей. Если изначальный план работает, то момент, когда понадобится дополнительное вмешательство, неизбежен. Тухелю нужно будет его поймать и точно среагировать.

Почему бразильские таланты выбирают именно «Реал»?

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Stuart Franklin, Florencia Tan Jun