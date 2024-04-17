«ПСЖ» легко реализовал большинство против «Барсы». Удаление Араухо – поворотная точка
Разбор Вадима Лукомского.
«ПСЖ» победил «Барселону» на выезде (4:1) – и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Поворотная точка – удаление Рональда Араухо. Разберем все этапы встречи.
Оба тренера проявили позитивное мышление при выборе состава – на поле не оказалось ни одного акцентированного опорника. Хави стартовал с центром Френки де Йонг/Педри. У «ПСЖ» на правый фланг защиты вернулся Ашраф Хакими, а формальные функции опорника достались Витинье.
«Барселона» контролировала ситуацию до удаления
Быстро получив фору в два мяча, «Барса» передавала мяч сопернику – даже до удаления у «ПСЖ» был значимый перевес (62% на 38%). Но в равных составах это не вело к панике или серьезным проблемам в обороне. Хозяева контролировали и сдерживали парижан.
Самая частая ситуация: «Барселона» в среднем блоке перекрывает центральную зону и оказывает давление на игрока с мячом (при этом не идет в командный прессинг).
За счет расположения вингеров у «Барсы» почти всегда был четкий перевес в центральной зоне:
«ПСЖ» придерживался весьма осторожной структуры розыгрышей – без четких высоких позиций крайних защитников. Такая конфигурация оставляла гостям две опции – либо отдавайте за спину в один пас («Барса» была к этому готова – и не оставляла открытый мяч), либо уходить во фланг.
Последнее направление могло быть перспективным в случае резкого перевода, но в равных составах вингерам (или центральным полузащитникам) «Барселоны» хватало времени, чтобы добежать и помочь крайнему защитнику.
Самые острые моменты возникали именно у хозяев. Кроме гола, был мощный удар Роберта Левандовского, но истинная угроза там была в возможности покатить на Ламина Ямала под верный гол. Еще были контратаки в выгодных соотношениях.
Отрезок до удаления – очевидная победа «Барсы». И все же нельзя не отметить косвенное влияние тактики Луиса Энрике на эпизод с удалением.
План Энрике сделал Араухо плеймейкером «ПСЖ» (да, «ПСЖ»!)
В первом матче «ПСЖ» шел в персональный прессинг, который делал основным плеймейкером «Барсы» Марка-Андре Тер Стегена (он был свободен на фоне персоналок в других зонах).
В таком рисунке «Барселона» была лучше. Тер Стеген продвигал мяч, а атакующие футболисты выигрывали индивидуальные дуэли (особенно Левандовски у Беральдо), после чего открывались возможности для атак на пространстве.
Энрике внес изменения в эту модель давления. Персоналки в прессинге сохранились, но теперь «ПСЖ» оставлял свободным Араухо. Выглядело так:
А вот еще более показательная с точки зрения намерений ситуация. Тут схема «ПСЖ» трансформируется из-за персоналок – Заир-Эмери выдвигается выше всех из-за игры по Френки. Но фишка с Араухо сохраняется:
Араухо давали свободу и максимум времени на поиск решения, но все опции перекрывали. Ход Энрике давал «ПСЖ» следующие преимущества в прессинге:
● сохранение высокого давления, но без необходимости делать 1-в-1 по всему полю. Теперь в защите у «ПСЖ» был +1 при прессинге;
● использование слабостей наименее техничного игрока соперника. Могло приводить к ошибкам и моментам даже без прямого давления на него;
Даже до ошибки Араухо с удалением план «ПСЖ» скорее работал. Араухо чаще всех оказывался с мячом, редко принимал эффективные решения и выдавал откровенно подставные передачи. Но в эпизоде с первым голом «Барсы» ставка сыграла против «ПСЖ».
Здесь тоже была типичная ситуация со свободой для Араухо:
Рональд продвинулся и исполнил качественный перевод на Ямаля в изоляцию:
Такие действия – причина, почему другие команды не используют описанную модель прессинга чаще. Нужна четкая уверенность, что защитник, которого выбирают слабым звеном, не накажет через прямое обострение (что его свобода принесет его же команде больше вреда).
Ставка на слабую игру Араухо в пас не была 100-процентным попаданием, но скорее сыграла. В том числе в эпизоде перед удалением.
Все началось с классики этого матча – Араухо с мячом, а везде персоналки.
Два небрежных уругвайских паса спустя получаем следующую ситуацию:
Дальше Рональд мог сыграть хитрее. Пожалуй, даже пропущенный гол не нанес бы такого ущерба «Барсе» как удаление. Болельщики справедливо критикуют Рональда, но финальная ситуация – лишь следствие, а не причина. На системном уровне вскрывался другой недостаток Араухо.
Голы «ПСЖ» – прямое следствие большинства
Голы «ПСЖ» пришли именно из ситуаций, в которых у атакующих игроков появилось дополнительное время подготовить голевое или предголевое действие на фоне полной свободы.
В таком положении Брэдли Барколя получал мяч перед голевым прострелом (отдельно отмечаем Витинью, который ложными движениями стянул на себя максимум соперников):
Это гол Витиньи после углового. Гектар свободы для подготовки удара:
Третий мяч – пенальти Мбаппе. Он родился из изоляции Канселу против Дембеле. «Барсе» банально не хватило левого полузащитника в схеме – тогда прямой пас не проходил бы, а у Канселу была бы помощь:
Финальный мяч – контратака из-за раскрытости соперника, который в меньшинстве, но нуждается в голе.
Стиль, за который мы часто ругаем «ПСЖ», идеально подошел этому сценарию. Футбол Энрике основан на неспешном перекате мяча в рамках структуры – в ожидании возникновения провала у соперника. Когда провал в схеме оппонента не возникает, эта неспешность откровенно бесит. В большинстве все наоборот, терпеливость розыгрышей становится большим плюсом, а смещаться без провалов у соперника точно не получится.
Отдельно нужно похвалить Витинью – он управлял ритмом и атаками парижан. За счет грамотного тайминга и качественных решений португалец улучшал положение команды в позиционных атаках – провоцировал дополнительные провалы у «Барсы» и порой сам же за них наказывал.
«Барселона» огрызалась и имела два неплохих момента (и претензию на пенальти) в меньшинстве, но постоянного источника угрозы у команды Хави не было, как и надежности без мяча. На этом этапе перевес «ПСЖ» был слишком явным, а победа – почти неизбежной.
***
Оба раза «Барселона» лучше проявляла себя в стартовом рисунке, а «ПСЖ» начинал играть только после поворотного события. В Париже им стали замены Энрике в перерыве. Вчера – удаление Араухо.
Обидный вылет команды Хави. Каталонцы доказали, что на командном уровне точно не уступают «ПСЖ». Увы, в плей-офф ЛЧ огромную роль играет не только подготовка и общий уровень, но и детали отдельных матчей.
Энрике можно похвалить за работу над ошибками и интересный прессинг-план, но в первые 30 минут преимущества в этой стадии «Парижу» не хватало для доминирования в матче – до удаления не было ощущения, что 2-3 нужных им гола обязательно придут.
Да, пенальти на Дембеле был. Там не к судье, а к Канселу вопросы. Но считаю, что на Гюндогане тоже был пенальти.
В полуфиналах будет слабейшей командой очевидно, на победу не наиграли совершенно, но победили, потому что игру отдал соперник
Про Барсу вообще ничего не хочется говорить. Происходящее в матче полное олицетворение тренера Хави: истерика на истерике, из-за этого полное отсутствие хладнокровия и концентрации, а отсюда - глупые ошибки и провалы. Три гола ПСЖ - это кретинизм игроков Барселоны
1) Один срубил Барколя в отчаянии, хотя мог отпустить и не факт что он бы забил Марку, но команда не была бы в меньшинстве
2) Хави как обычно не выдержал и сдал нервы, психанул, заистерил и покинул команду в меньшинстве, когда она больше всего нуждалась в тренерской поддержке и указаниях
3) Канселу, в которого вселился дух Араухо и решивший откровенно срубить Дембеля, когда тот был спиной к воротам и никакой опасности не нёс совершенно
4) Ну и как итог идиотизма - невменяемый вынос Кунде на пятую точку Фермина, от которого мяч отскочил к Мбаппе
Черепаху полностью закрыли в обоих матчах, не дав сделать ничего, но при этом сами же подарили ему возможность записать себя в протокол матча положительным образом
Итог: ПСЖ сумел родить лишь один гол Витиньи, а остальные заслуга самих каталонцев
Это была самоликвидация в прямом эфире
Хави нужно пить пустырник и ромашку, лечить нервы в санатории и не соваться тренировать подобные команды, он совершенно не вывозит уровень стресса
мне кажется, эта тепловая карта Барсы наиболее близка за всю историю клуба к Сток Сити-2011
Мда... Меняются тренеры, меняется состав, меняется персонал, но ежегодная традиция разгромно влетать в ЛЧ остаётся неизменной...
23/24 ПСЖ 1:4
22/23 Бавария 0:3
21/22 Бавария 3:0
21/22 Бенфика 3:0
21/22 Бавария 0:3
20/21 Ювентус 0:3
20/21 ПСЖ 1:4
19/20 Бавария 2:8
18/19 Ливерпуль 4:0
17/18 Рома 3:0
16/17 Ювентус 3:0
16/17 ПСЖ 4:0
Есть абсолютно стойкое ощущение что чаще чем нас в ЛЧ не громят вообще никого, с большим запасом.
Барса собрала таки мощную команду. Без мешка арабских денег, с точечными удачными трансферами и воспитанниками. А Рафинья вдруг заиграл, как от него уже давно перестали ждать.
Псж очистился от высооплачиваемых пенсионеров, дал тренеру рулить, а не звездам, и получил более сильную команду, чем со всеми этими обладателями приза "сын фифа".
Обе команды играли с позиции силы, за автобусами никто не прятался.
Думаю, все потенциальные покупатели уругвайского дурачка Араухо перекрестились, что не выложили сто или сколько там лямов за это. Так слить свою команду это надо постараться. Ну а Хави нужно найти какого-то помощника, человека, который будет его успокоивать и отрезвлять. Может, Иньеста подтянется?
1) Да, Араухо тот ещё фрукт, но он не сказать, что очень уж рубил, положил руку, даже не дёргал, просто неаккуратная борьба.
2) Хави это всё понимает, поэтому и берёт перерыв
3) Канселу всегда был неуклюж и слаб в защите, это не новость, ничего необычного
4) Вот тут особенно обидно за Кунде, которого вы беспричинно поливаете, хотя он бился как лев, в 1м матче вообще был лучшим, имхо, а в этом моменте банально не повезло...
Итог: Команда была хороша в ЛЧ, ГОРАЗДО превзошла мои ожидания, появилась надежда на следующий сезон, а ромашку пить нужно не только Хави :)
На скриншоте с первым голом ПСЖ игроков Барсы банально даже больше, чем игроков ПСЖ, несмотря на численное меньшинство. Но они все кучкуются у дуги штрафной и ждут погоды у моря. Там и на другом углу штрафной свободный игрок, да и другие опции у Витиньи есть. Сомневаюсь, что ещё один Араухо в центре штрафной исправил бы ситуацию.
Второй гол - кривой "сэйв" Тер Штегена, который привёл к угловому, спасибо что вообще не в ворота отскочило. А если взять кадр с началом розыгрыша углового, то можно увидеть, что там Барса буквально всей командой в своей штрафной стоит, когда игроков ПСЖ в ней раза в два меньше. Ну там уже грех вокруг штрафной не разыграть и ударить.
Скрин третьего гола, как по мне, самый весёлый: семь игроков барсы устроили хоровод вокруг пары из ПСЖ :) Тут хоть сколько игроков им добавь, только хоровод длиннее бы стал (:
Но справедливости ради, просто скриншот такой попался, в динамике там адекватнее картина. А сам гол выглядит банальной ошибкой Канселу с необдуманным подкатом - помутнение в этот вечер что ли на защитников Барсы нашло. Так то он прекрасно успел к Дембеле подбежать. Но, что иронично, кривая обработка мяча от Дембеле мотивировала его попытаться выбить мяч подкатом и привела к пенальти.
Поражение Хави,в добавок удалился,опыта не хватает как тренеру.