«ПСЖ» легко реализовал большинство против «Барсы». Удаление Араухо – поворотная точка

Разбор Вадима Лукомского.

«ПСЖ» победил «Барселону» на выезде (4:1) – и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Поворотная точка – удаление Рональда Араухо. Разберем все этапы встречи.

Оба тренера проявили позитивное мышление при выборе состава – на поле не оказалось ни одного акцентированного опорника. Хави стартовал с центром Френки де Йонг/Педри. У «ПСЖ» на правый фланг защиты вернулся Ашраф Хакими, а формальные функции опорника достались Витинье.

«Барселона» контролировала ситуацию до удаления

Быстро получив фору в два мяча, «Барса» передавала мяч сопернику – даже до удаления у «ПСЖ» был значимый перевес (62% на 38%). Но в равных составах это не вело к панике или серьезным проблемам в обороне. Хозяева контролировали и сдерживали парижан.

Самая частая ситуация: «Барселона» в среднем блоке перекрывает центральную зону и оказывает давление на игрока с мячом (при этом не идет в командный прессинг).

За счет расположения вингеров у «Барсы» почти всегда был четкий перевес в центральной зоне:

«ПСЖ» придерживался весьма осторожной структуры розыгрышей – без четких высоких позиций крайних защитников. Такая конфигурация оставляла гостям две опции – либо отдавайте за спину в один пас («Барса» была к этому готова – и не оставляла открытый мяч), либо уходить во фланг.

Последнее направление могло быть перспективным в случае резкого перевода, но в равных составах вингерам (или центральным полузащитникам) «Барселоны» хватало времени, чтобы добежать и помочь крайнему защитнику.

Самые острые моменты возникали именно у хозяев. Кроме гола, был мощный удар Роберта Левандовского, но истинная угроза там была в возможности покатить на Ламина Ямала под верный гол. Еще были контратаки в выгодных соотношениях.

Отрезок до удаления – очевидная победа «Барсы». И все же нельзя не отметить косвенное влияние тактики Луиса Энрике на эпизод с удалением.

План Энрике сделал Араухо плеймейкером «ПСЖ» (да, «ПСЖ»!)

В первом матче «ПСЖ» шел в персональный прессинг , который делал основным плеймейкером «Барсы» Марка-Андре Тер Стегена (он был свободен на фоне персоналок в других зонах).

В таком рисунке «Барселона» была лучше. Тер Стеген продвигал мяч, а атакующие футболисты выигрывали индивидуальные дуэли (особенно Левандовски у Беральдо), после чего открывались возможности для атак на пространстве.

Энрике внес изменения в эту модель давления. Персоналки в прессинге сохранились, но теперь «ПСЖ» оставлял свободным Араухо. Выглядело так:

А вот еще более показательная с точки зрения намерений ситуация. Тут схема «ПСЖ» трансформируется из-за персоналок – Заир-Эмери выдвигается выше всех из-за игры по Френки. Но фишка с Араухо сохраняется:

Араухо давали свободу и максимум времени на поиск решения, но все опции перекрывали. Ход Энрике давал «ПСЖ» следующие преимущества в прессинге:

● сохранение высокого давления, но без необходимости делать 1-в-1 по всему полю. Теперь в защите у «ПСЖ» был +1 при прессинге;

● использование слабостей наименее техничного игрока соперника. Могло приводить к ошибкам и моментам даже без прямого давления на него;

Даже до ошибки Араухо с удалением план «ПСЖ» скорее работал. Араухо чаще всех оказывался с мячом, редко принимал эффективные решения и выдавал откровенно подставные передачи. Но в эпизоде с первым голом «Барсы» ставка сыграла против «ПСЖ».

Здесь тоже была типичная ситуация со свободой для Араухо:

Рональд продвинулся и исполнил качественный перевод на Ямаля в изоляцию:

Такие действия – причина, почему другие команды не используют описанную модель прессинга чаще. Нужна четкая уверенность, что защитник, которого выбирают слабым звеном, не накажет через прямое обострение (что его свобода принесет его же команде больше вреда).

Ставка на слабую игру Араухо в пас не была 100-процентным попаданием, но скорее сыграла. В том числе в эпизоде перед удалением.

Все началось с классики этого матча – Араухо с мячом, а везде персоналки.

Два небрежных уругвайских паса спустя получаем следующую ситуацию:

Дальше Рональд мог сыграть хитрее. Пожалуй, даже пропущенный гол не нанес бы такого ущерба «Барсе» как удаление. Болельщики справедливо критикуют Рональда, но финальная ситуация – лишь следствие, а не причина. На системном уровне вскрывался другой недостаток Араухо.

Голы «ПСЖ» – прямое следствие большинства

Голы «ПСЖ» пришли именно из ситуаций, в которых у атакующих игроков появилось дополнительное время подготовить голевое или предголевое действие на фоне полной свободы.

В таком положении Брэдли Барколя получал мяч перед голевым прострелом (отдельно отмечаем Витинью, который ложными движениями стянул на себя максимум соперников):

Это гол Витиньи после углового. Гектар свободы для подготовки удара:

Третий мяч – пенальти Мбаппе. Он родился из изоляции Канселу против Дембеле. «Барсе» банально не хватило левого полузащитника в схеме – тогда прямой пас не проходил бы, а у Канселу была бы помощь:

Финальный мяч – контратака из-за раскрытости соперника, который в меньшинстве, но нуждается в голе.

Стиль, за который мы часто ругаем «ПСЖ», идеально подошел этому сценарию. Футбол Энрике основан на неспешном перекате мяча в рамках структуры – в ожидании возникновения провала у соперника. Когда провал в схеме оппонента не возникает, эта неспешность откровенно бесит. В большинстве все наоборот, терпеливость розыгрышей становится большим плюсом, а смещаться без провалов у соперника точно не получится.

Отдельно нужно похвалить Витинью – он управлял ритмом и атаками парижан. За счет грамотного тайминга и качественных решений португалец улучшал положение команды в позиционных атаках – провоцировал дополнительные провалы у «Барсы» и порой сам же за них наказывал.

«Барселона» огрызалась и имела два неплохих момента (и претензию на пенальти) в меньшинстве, но постоянного источника угрозы у команды Хави не было, как и надежности без мяча. На этом этапе перевес «ПСЖ» был слишком явным, а победа – почти неизбежной.

***

Оба раза «Барселона» лучше проявляла себя в стартовом рисунке, а «ПСЖ» начинал играть только после поворотного события. В Париже им стали замены Энрике в перерыве. Вчера – удаление Араухо.

Обидный вылет команды Хави. Каталонцы доказали, что на командном уровне точно не уступают «ПСЖ». Увы, в плей-офф ЛЧ огромную роль играет не только подготовка и общий уровень, но и детали отдельных матчей.

Энрике можно похвалить за работу над ошибками и интересный прессинг-план, но в первые 30 минут преимущества в этой стадии «Парижу» не хватало для доминирования в матче – до удаления не было ощущения, что 2-3 нужных им гола обязательно придут.

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