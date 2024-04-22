Яркое класико: Васкес уничтожил Канселу, а Беллингем заслужил голливудскую развязку

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» в четвертый раз подряд победил в класико (3:2). Во вчерашней встрече на «Бернабеу» было почти все – от тактических сюрпризов до драматичной развязки.

Карло Анчелотти выставил смелый состав. Из-за травмы Дани Карвахаля справа вышел Лукас Васкес, Эдуардо Камавинга стартовал левым защитником, Тчуамени – в центре обороны, в полузащите появилось место для Модрича. Как располагались игроки центра трудно объяснить через одну картинку – обсудим детальнее ниже.

Ключевое решение Хави – выбор в пользу центра с Андреасом Кристенсеном. Не новый, но более прагматичный вариант.

Судейство – центральная часть послематчевых обсуждений. Отсюда дежурное напоминание: в тактических разборах мы не анализируем судейские решения – иногда касаемся их последствий (например, влияние удалений на ход матчей), но не более. Футбол вчера был достаточно топовым, чтобы разобрать именно его. Вопросы по судейским решениям оставим для комментариев (если кому-то уж очень нужно мнение автора).

Схема «Реала»: без фиксированных позиций в полузащите и с адаптацией под Араухо при обороне

Формально при обороне «Реал» располагался в 4-2-3-1 с Модричем на правом фланге:

На практике эта схема комбинировалась с другим ходом – предоставлением максимальной свободы Рональду Араухо. Анчелотти повторил трюк «ПСЖ» . Футболисты «Мадрида» буквально расступались максимизируя свободу уругвайца, но перекрывая все ближние опции:

Еще более интересные механизмы были у схемы Анчелотти с мячом. По сути при владении «Мадрид» играл пятеркой полузащитников без фиксированных позиций – с постоянными ротациями. Четверка полузащитников плюс Камавинга создавали пятиугольник. Каждый мог оказаться на любом этаже этого построения:

Оба приема Карло были интересными и скорее сработали. Из-за свободы Араухо выход «Барсы» в атаку был затруднен и позиционка у команды Хави не очень хорошо работала.

Ротации в полузащите помогли играть под крайне смелым (по количеству вовлеченных игроков) прессингом «Барсы» и подарили зрителям куче зрелищных переходов в атаку. Справедливости ради, эта стадия была без четкого победителя – «Реал» смело играл под давлением, а «Барселона» смело шла в него. Исходы были разными.

У «Реала» был перегруз на правом фланге (не опечатка)

Следствием описанных ходов стало повышенное давление на правую сторону поля. Это сильно контрастирует с классическим заполнением зон от «Мадрида». На базовых настройках Винисиус и Родриго тяготеют к левому краю, а партнеры им подыгрывают, создавая перегрузы там. Вчера было иначе.

Во-первых, номинальная позиция Модрича была близка к правому флангу. Хорват буквально магнитил перегруз и комбинационную игру. Чаще всего к нему присоединялись Вальверде с Беллингемом и Родриго плюс правый защитник Васкес:

Во-вторых, правого защитника играл Васкес – исполнитель с большим опытом игры вингером. Карвахаль в этом сезоне тоже действует с явным уклоном в атаку, но иначе – он более вариативен в плане выбора позиции (включая использование центральной зоны) и сразу поднимается в атаку. Васкес играл четче по флангу и порой сам тащил вдоль бровки.

Жертвой этих механизмов стал Жоау Канселу. Португалец уязвим с точки зрения обороны. Возможно, Анчелотти умышленно сделал его мишенью. Если так, ставка зашла. Правый фланг и конкретно Васкес сыграли огромную роль во всех голах «Мадридах».

Смелый зонный прессинг «Барсы» – источник моментов и зрелищности

«Барса» смело строила давление на чужой половине поля. Шестерка – полузащитники и атакующие футболисты – закрывала центр и смещалась по мячу. Позиции в этом блоке могли быть внезапными. Например, порой Рафинья или Ямаль оказывались в нижней линии:

Иногда Кристенсен располагался выше Левандовского, но принцип ориентации на мяч и закрытия центра сохранялся:

Шестерка перекрывала центр, а крайний защитник с фланга, куда идет атака, поддерживал их. В совокупности в давление одновременно вовлекалось до семи футболистов. Это смелый прессинг, и он был хорошо организован.

Только так можно было задушить схему «Реала» с ротациями полузащитников. Иногда это получалось. С одной стороны, было насыщенное давление «Барсы»; с другой, уникальные качества и ротации «Мадрида». Высокие отборы чередовались с элегантными выходами в атаку. Самая зрелищная стадия матча без четкого победителя.

Ямаль против Камавинги – важная индивидуальная дуэль

Самый работающий механизм «Барсы» с мячом – доставка на Ламина Ямаля. Желательно в изоляцию против Камавинги:

Лучшие моменты «Барсы» с игры приходили именно таким образом. По ходу этого сезона Анчелотти называл Ферлана Менди лучшим левым защитником мира по части оборонительных действий. Участие француза было под вопросом из-за небольшого повреждения. Он попал в заявку, но в старте вышел Камавинга.

«Барселона» создала моменты через его зону, но в первую очередь из-за объема давления. Солидная пропорция эпизодов завершилась в пользу Эдуардо, но все же угрозы прошло слишком много.

Во втором тайме у «Барселоны» совсем открылся центр

Травма Френки де Йонга и замена Андреаса Кристенсена на Фермина Лопеса в перерыве значительно повлияли на игру. Вторую половину команда Хави начала с сочетанием Педри-Гюндоган в центре поля, а ближе к Левандовскому действовал Фермин.

Игра раскрылась в обе стороны. У «Барсы» в розыгрышах увеличилось количество игроков, способных получать мяч под давлением и лучше его продвигать. «Реал» получил новые возможности в контратаках.

Одно из проявлений раскрытости – рейды Браима Диаса. Вы точно помните проход перед голом:

Семью минутами ранее Браим выдал практически такое же соло. Общий элемент: полузащитники «Барсы» в роли наблюдателей, которые дышат в спину, но не более.

Центр «Барселоны» был слишком открытым: и с точки зрения качеств исполнителей, и с точки зрения их расположения. Рейды с мячом – лишь одна из разновидностей вскрытия.

Вездесущий Беллингем – лучший

Джуд Беллингем – герой голливудской концовки. Как же он заслужил!

Тот случай, когда автор победного гола весь матч был в центре всего хорошего и просто зафиксировал свое великолепие финальным действием. Вот краткое описание функционала Джуда в класико:

● грандиозная работа без мяча. Косвенное отражение – лидерство по отборам + перехватам. Но даже более важным элементом была его роль первого игрока в в прессинге. Он здорово читал момент начала давления и качественно работал в нем;

● участие в полузащитных ротациях, где он продвигал мяч, созидал, комбинировал и помогал перегружать правый фланг. Все это делал с 96% точности передач – выше только у Тони Крооса, который отыграл меньше и располагался значительно глубже;

● своевременно менял направление атаки и организовывал интересные открывания внутри штрафной. Часть этой работы оказалась холостой. Этими действиями Джуда не всегда пользовались, но его топ-уровень был хорошо заметен. Безупречные решения и умные отрывы от оппонентов;

● связывал контратаки через проходы и передачи, а в конце встречи элегантно завершил одну из них.

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Главное ощущение от этого класико – чистый футбольный восторг. Без привязки к результату и даже голевым моментам. Обе команды сочетали смелость с высочайшим мастерством – и подарили нам неприлично много топ-футбола. Это особый тип зрелищности. Не качели с кучей моментов, а вознесение рядовых эпизодов в статус особенных из-за описанных элементов.

Очевидно, что не у всех это главная эмоция. Жаль, ведь футбол получился просто прекрасным.

Телеграм-канал Лукомского

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos