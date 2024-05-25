«Люди оторваны от реальности, у других составы намного лучше»: Тен Хаг считает, что от «МЮ» слишком многого ждут

За несколько часов до финала Кубка Англии, в котором «Ман Юнайтед» сыграет с «Ман Сити», голландское издание Voetbal International опубликовало интервью с Тен Хагом.

Тренер раскритиковал футбольных экспертов в Англии и заявил , что INEOS планирует оставить его у руля «красных дьяволов».

Также Тен Хаг высказался о завышенных ожиданиях, с которыми сталкиваются манкунианцы:

«Манчестер Юнайтед» в последний раз выигрывал чемпионат в 2013 году – 11 лет назад. Однако многие по-прежнему ожидают, что мы будем выигрывать в каждом матче, выступая на самом высоком уровне. Сейчас клуб к этому не готов.

Предполагалось, что мы начнем что-то строить, и в прошлом году мы сделали первые шаги. Однако потом мы поняли, насколько велик этот клуб и что никто никогда не будет полностью доволен результатами.

Внутри клуба люди были довольны, но за его пределами звучала критика. Говорили, что мы выиграли только Кубок Лиги, уступили в финале Кубка Англии и заняли третье место. Что ж, тогда вы оторваны от реальности. У других команд составы намного лучше».

Оправдать высокие ожидания фанатов «красным дьяволам» помешали травмы. Даже Гвардиола согласился с тем, что «МЮ» в этом сезоне пришлось непросто.

А вы согласны с суждениями Тен Хага?