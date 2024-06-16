У Тен Хага есть одно требование перед подписанием нового контракта с «МЮ»

По данным Daily Mirror, Эрик тен Хаг открыт для работы с техническим директором [Джейсоном Уилкоксом] и спортивным директором [Дэном Эшвортом, еще не назначен] по входящим и исходящим трансферам «Манчестер Юнайтед».

Он хочет, чтобы они относились к нему как к «равному» и держали его в курсе.

Сообщается, что Тен Хаг использовал пример «Аякса», где он разработал успешную модель, работая в тандеме с Марком Овермарсом и Эдвином ван дер Саром.

Хотя у босса больше не будет права вето на трансферы, Тен Хаг по-прежнему желает участвовать в процессе поиска и подписания игроков.

Когда голландец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», в его контракт был включен пункт, который давал ему контроль над трансферами.