«Все о подготовке»: Тен Хаг назвал четыре вещи, которые он постарается улучшить в предсезонной кампании «Юнайтед»

Эрик тен Хаг надеется улучшить ключевые аспекты своей команды «Манчестер Юнайтед» во время предсезонного тура 2024 года.

Говоря с официальными клубными СМИ о планах на предсезонную подготовку, он объяснил: «Это подготовка к сезону, и мы должны сделать это нашим следующим шагом.

Это один из немногих случаев, когда вся команда будет в сборе, и вы можете работать на тренировках над структурой, стилем игры, а также над стандартами внутри команды, и очень важно использовать этот период эффективно.

Мы привели таких игроков, как Кобби, который к тому времени был неизвестен, а теперь его знают все. Так что, если вы хотите впервые увидеть игроков – возможно, новых или молодых, которые проходят обучение в академии, этим летом будет такая возможность».

Игроки первой команды «Манчестер Юнайтед» прибудут на предсезонную подготовку в начале июля. Однако игрокам, играющим на Евро-2024 или Кубке Америки, будет предоставлен дополнительный отдых и разрешено вернуться ближе к концу июля.