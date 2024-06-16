Тен Хаг нашел работу на первые месяцы лета. Его позиция в «МЮ» вне угрозы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил подтверждение, что не потеряет работу и теперь окончательно может расслабиться и получать удовольствие от отпуска. Правда, нидерландский специалист решил поработать.

Тен Хаг, которого на днях заметили во время велопрогулки, стал экспертом на нидерландском телевидении. Его дебют состоится вечером в матче сборной Англии против Сербии.

Англичане считаются одними из фаворитов этого турнира. Эрику явно будет кого обсудить, ведь от «Юнайтед» в сборную отправилось два игрока − Люк Шоу и Кобби Майну. Кроме этого благодаря матчам АПЛ он хорошо знает практически всех игроков, которых вызвал Гарет Саутгейт.