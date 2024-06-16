«МЮ» может отказаться от трансфера Брэнтуэйта. Клуб потребовал от «Эвертона» реалистичную цену

По данным Daily Mirror, «Манчестер Юнайтед» пригрозил «Эвертону», что откажется от подписания Джерреда Брэнтуэйта, если тот не снизит цену.

«Ириски» твердо намерены получить за молодого центрального защитника 70 миллионов фунтов, но «Юнайтед» отказывается выкупать его по необоснованному требованию. Первое предложение «красных дьяволов» было 45 млн фунтов и его уже отклонили.

Личные условия контракта с молодым футболистом уже согласованы, но «Эвертон» отказывается понизить свои запросы.

Клуб, управляемый INEOS, потребовал от «ирисок» установить «реалистичную» трансферную стоимость Брэнтуэйта, которому в этом месяце исполнился 21 год.