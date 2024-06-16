😨 «Они поняли, что у них уже есть лучший менеджер». Тен Хан признался, что знал о переговорах «МЮ» с Тухелем

Эрик тен Хаг признался, что знал о переговорах «Манчестер Юнайтед» с Томасом Тухелем.

«Клуб сообщил мне, что вёл переговоры с Тухелем, да.

Они сказали, что в итоге пришли к выводу, что у них уже есть лучший менеджер», - объяснил голландец.

Напомним, недавно стало известно, что тен Хаг продолжит работу с «Манчестер Юнайтед».

Переговоры «манкунианцев» с Томасом Тухелем провалились, поскольку руководство искало тренера, который готов работать с командой, выбранной клубом. Немец же считал важным собственное мнение в вопросе формирования команды.