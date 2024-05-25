«Манчестер Юнайтед» – удобная для них мишень»: Тен Хаг прошелся по английским экспертам

Эрик тен Хаг дал весьма откровенное интервью нидерландскому изданию Voetbal International. Среди прочего тренер заявил, что INEOS планирует обновление «Ман Юнайтед» вместе с Тен Хагом:

«Люди из INEOS сказали мне, что хотят все изменить и перестроить команду вместе со мной. Это то, что было сказано мне напрямую.

INEOS изменит ситуацию в клубе, некоторые проекты уже начаты. В Каррингтоне появится совершенно новый тренировочный комплекс».

Тен Хаг также прошелся по футбольным экспертам в Англии. Тренер считает, что его команду критикуют крайне несправедливо:

«В Англии эксперты стремятся набирать очки, они хотят доказать свою состоятельность, а для этого «Манчестер Юнайтед» – удобная мишень. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Клуб либо любят, либо ненавидят, здесь нет золотой середины.

Поэтому, когда дела идут плохо, они все [эксперты] начинают говорить, при этом не стесняясь в выражениях. Появляется весь этот негатив от так называемых экспертов, которым не хватает умения анализировать вещи на основе фактов, они предпочитают нападать на других, чтобы выставить себя в лучшем свете.

Эти же люди хвалили меня в прошлом году. В прошлом сезоне мне удавалось творить чудеса, в этом году я худший менеджер в Премьер-лиге!»

Считаете справедливыми слова Тен Хага?