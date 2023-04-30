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📸 После победы над «Астон Виллой» Тен Хаг поддержал акцию фанатов «МЮ» против Глейзеров

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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В 34-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сражался с «Астон Виллой».

Перед игрой фанаты «красных дьяволов» устроили акцию против Глейзеров. Владельцы «МЮ» решили расстаться с клубом, но переговоры о продаже акций серьезно затягиваются, что вызывает недовольство у поклонников «Юнайтед».

После победы «МЮ» над «Астон Виллой» акцию своеобразно поддержал и Тен Хаг. Фанаты выбросили на поле желто-зеленый шарф – символ протеста болельщиков. В соцсетях некоторые поклонники клуба отмечают, что голландец сам попросил у фанатов «розу».

Тренер помахал шарфом и вернул его болельщикам.

Поклонников «красных дьяволов» жест тренера впечатлил:

💭 «Тен Хаг точно знал, что делает».

💭 «Дайте ему пожизненный контракт. Я никогда не был так уверен в том, что кто-то вернет нас на вершину лиги».

💭 «Боже, конечно, он знает, что означает этот шарф. Посмотрите на его лицо».

💭 «Тренер разделяет позицию фанатов. Что-то вообще может быть круче?».

💭 «Он ведь сам попросил шарф! Мой тренер!»

Как вы оцениваете поступок Тен Хага?

4 комментария

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Stadjer
Слушайте, ну это еще и просто исторические цвета, которые когда-то использовались МЮ и которые любят болельщики. Да, их в том числе используют для протеста, но ЭТХ мог вполне просто таким образом выразить уважение истории команды.
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Данил Кулинский
Было видео, как болельщик просто кинул шарф, и ТХ его подобрал.
А тут уже статьи-догадки пишут..
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BillShen
У МЮ с сезона 2013-14 худший трансферный баланс в АПЛ. С того самого последнего чемпионства Фергюсона. С того момента Челси построил команды 4, выиграл ЛЧ с Тухелем, чемпионства с Моуром и Конте, Сити закупался пачками - от Де Брейне и Боли до Холланда и Грилиша - команда-машина, Ливерпуль выбрался с такого дна при Клоппе и выиграл чемпионство и ЛЧ... - все эти команды потратили меньше МЮ.
Может дело не в жадных владельцах? Ну у Ливерпуля еще хуже скупердяи, а команда на уровне. Ну или пусть тогда болельщики просто распишутся, что хотят быть мешками.
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