В 34-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сражался с «Астон Виллой».

Перед игрой фанаты «красных дьяволов» устроили акцию против Глейзеров. Владельцы «МЮ» решили расстаться с клубом, но переговоры о продаже акций серьезно затягиваются, что вызывает недовольство у поклонников «Юнайтед».

После победы «МЮ» над «Астон Виллой» акцию своеобразно поддержал и Тен Хаг. Фанаты выбросили на поле желто-зеленый шарф – символ протеста болельщиков. В соцсетях некоторые поклонники клуба отмечают, что голландец сам попросил у фанатов «розу».

Тренер помахал шарфом и вернул его болельщикам.

Поклонников «красных дьяволов» жест тренера впечатлил:

💭 «Тен Хаг точно знал, что делает».

💭 «Дайте ему пожизненный контракт. Я никогда не был так уверен в том, что кто-то вернет нас на вершину лиги».

💭 «Боже, конечно, он знает, что означает этот шарф. Посмотрите на его лицо».

💭 «Тренер разделяет позицию фанатов. Что-то вообще может быть круче?».

💭 «Он ведь сам попросил шарф! Мой тренер!»

Как вы оцениваете поступок Тен Хага?