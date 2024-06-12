«Не считаю это жестоким»: Невилл объяснил, почему «МЮ» долго решал вопрос с тренером

Пока нельзя сказать точно, кто будет тренировать «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. В последних сообщениях прессы говорится, что «красные дьяволы» все же решили сохранить у руля команды Тен Хага. Как пишет The Telegraph, голландского специалиста расстроило промедление руководства в принятии решения. А вот Гари Невилл считает, что боссы «МЮ» поступают правильно и логично.

«Не считаю жестоким держать Тен Хана в подвешенном состоянии, пока клуб анализирует его работу в двух сезонах. Он должен признать, что последний сезон был недостаточно хорош с точки зрения тяжелых поражений, которые они потерпели, и пропущенных голов. Команде не хватало структуры и сплоченности.

Дело в том, что Тен Хаг, вероятно, уже ушел бы, если бы проиграл финал Кубка Англии. Никто не ожидал такого выступления, зрелища, перед которым фактически можно было снять шляпу.

Но я не думаю, что Тен Хаг действительно может жаловаться на то, что «Манчестер Юнайтед» потратил время на рассмотрение других вариантов. Любой тренер «Юнайтед», финиширующий восьмым, знает, что на кону стоит его будущее в клубе», – заявил Гари. Фабрицио Романо подтвердил, что «МЮ» и агенты Тен Хага ведут переговоры. Ожидается, что стороны заключат новое соглашение, добавляет итальянский инсайдер. Согласны с позицией Невилла?