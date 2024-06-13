Рио Фердинанд раскрывает свою позицию в отношении Мэйсона Гринвуда и называет 4 игроков «МЮ», которым нужно уйти из клуба

Рио Фердинанд назвал четырех игроков «Манчестер Юнайтед», от которых клубу следует избавиться этим летом, и поделился своим отношением к Мэйсону Гринвуду.

Лето для «МЮ» может оказаться напряженным, поскольку INEOS и сэр Джим Рэтклифф, похоже, собираются провести масштабные изменения в составе перед новым сезоном.

В преддверии напряженного трансферного окна для «Юнайтед» Фердинанд объявил, что отпустил бы Харри Магуайра, Кристиана Эриксена, Энтони и Джейдона Санчо.

Бывший игрок сборной Англии также высказал мнение по поводу Мэйсона Гринвуда, по слухам, «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по игроку.

«Мне нужно поговорить с ним, чтобы понять, что у него в голове. Также важно понять настроение вокруг клуба. Я бы даже связался с группой болельщиков и только тогда принял бы решение», - отметил Рио.