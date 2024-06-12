«Манчестер Юнайтед» решил оставить тен Хага, но... роль голландца в клубе заметно сократится 🤔

Похоже, что Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «манкунианцы» решили продолжить сотрудничество с голландцем после проведения тщательного анализа его работы, длившегося более двух недель.

Текущий контракт тен Хага заканчивается в конце следующего сезона, и у клуба есть возможность продлить его еще на 12 месяцев. В отчете утверждается, что специалисту предложат новую двухлетнюю сделку.

Однако, его роль немного изменится. Мнение тен Хага отойдет на второй план, когда встанет вопрос о новых подписаниях.

Официальные лица «Юнайтед» хотят увидеть, как голландец будет работать в рамках новой структуры клуба, направленной на обеспечение «лучших условий для достижения успеха».

Предлагаемая реструктуризация приведет к тому, что тен Хаг займет конкретную роль главного тренера, а не менеджера клуба.