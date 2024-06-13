Тен Хаг, скорее всего, остается в «МЮ». Что это значит для Рэшфорда?

По данным Фабрицио Романо, Эрик тен Хаг ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта с клубом. Этот шаг от руководства «манкунианцев» не означает ничего хорошего для форварда Маркуса Рэшфорда.

В прошлом сезоне англичанина дважды привлекали к дисциплинарной ответственности − за вечеринку перед манчестерским дерби и за двенадцатичасовую попойку в Белфасте.

На почве всего этого отношения между главным тренером и форвардом стали натянутыми. Игровая форма игрока пошла на спад. Прошлый сезон Рэшфорд закончил всего с семью забитыми голами. Это явно не тот уровень, который должен в 26 лет демонстрировать Маркус.

Проблема заключается в отношении Рэшфорда к самой игре. Он обвиняет Тен Хага в том, что он поручил ему возвращаться назад, прикрывая отсутствие Люка Шоу. По словам футболиста, эта главная причина недостаточной формы.

Дэвид Орнштейн сообщил, что после неудачного сезона для форварда «МЮ» по-прежнему готов его продать. Кроме того руководство беспокоит то, что происходит за пределами поля. Клуб не станет держаться за игрока, если поступит подходящее предложение.