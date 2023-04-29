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🎥Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили массовую акцию протеста против Глейзеров перед игрой с «Астон Виллой»

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Тысячи болельщиков «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельев клуба Глейзеров перед матчем в Премьер-лиге с «Астон Виллой».

Семья Глейзеров, взявшая под свой контроль «Юнайтед» в 2005 году с долгом более 500 млн фунтов, открыта для продажи клуба, но этот процесс затягивается. Сообщается, что Глейзеры ищут «стратегические альтернативы», которые могут включать полную или частичную продажу их доли.

Катарский бизнесмен шейх Джассим проявляет интерес к покупке «МЮ», как и британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф и нефтехимическая компания Ineos.

Болельщики «Юнайтед» по-прежнему недовольны текущей ситуацией. Массовая акция протеста, организованная группой сторонников «1958» в самом разгаре перед началом матча.

Болельщики обещают устроить 18-минутный бойкот в начале игры, где каждая минута будет символизировать год Глейзеров у власти в «МЮ».

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