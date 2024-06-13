😨 Не успел тен Хаг остаться, как решил привести в «МЮ» нового голландца. Sky Sports сватает де Лигта в Англию

По данным Sky Sports Germany, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Маттейса де Лигта.

«Красные дьяволы» внимательно следят за положением игрока в «Баварии». Об интересе англичан стало известно после того, как в СМИ попала информация о желании мюнхенцев продать голландца.

Эрик тен Хаг - большой поклонник де Лигта. Эрик знаком с игроком ещё по работе в «Аяксе».

«Манкунианцы планируют купить нового центрально защитника, который заменит Рафаэля Варана. Один из фаворитов - Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона», но его высокая стоимость может помешать трансферу.

В текущем сезоне де Лигт сыграл 30 матчей за «Баварию».