Лисандро – самый низкий центральный защитник АПЛ. В Твиттере аргентинца не пощадили и поиздевались над его ростом

Рост дорогостоящего новичка «Манчестер Юнайтед» – 175 сантиметров, что делает его самым низким центральным защитником лиги на данный момент.
До аргентинца в этом статусе находился Натан Аке из «Манчестер Сити» – 180 сантиметров.
Самый высокий центральный защитник АПЛ играет в «Ньюкасле». Рост Дэна Берна – 198 сантиметров.
24-летний Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за 57,37+10 млн евро.
Как только стало известно о трансфере, в социальных сетях началось соревнование в остроумии.
Прибытие Лисандро в «МЮ»
Lisandro Martinez arrives in Manchester to complete his Man Utd medicalpic.twitter.com/5YEngLFvcO— Troll Football (@TrollFootball) 16 июля 2022 г.
Аргентинец проходит медосмотр в клубе
Lisandro Martinez during his Manchester United medicalpic.twitter.com/aejW3slAgn— Troll Football (@TrollFootball) 18 июля 2022 г.
Первое фото в Манчестере
Лисандро в АПЛ против Соучека, Зумы и Доусона
Но болельщики «МЮ» должны вдохновляться другими аналогиями – у Лисандро явно есть куда расти, в переносном смысле этого слова.
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