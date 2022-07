Лисандро – самый низкий центральный защитник АПЛ. В Твиттере аргентинца не пощадили и поиздевались над его ростом

Рост дорогостоящего новичка «Манчестер Юнайтед» – 175 сантиметров, что делает его самым низким центральным защитником лиги на данный момент.

До аргентинца в этом статусе находился Натан Аке из «Манчестер Сити» – 180 сантиметров.

Самый высокий центральный защитник АПЛ играет в «Ньюкасле». Рост Дэна Берна – 198 сантиметров.

24-летний Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за 57,37+10 млн евро.

Как только стало известно о трансфере, в социальных сетях началось соревнование в остроумии.

Прибытие Лисандро в «МЮ»

