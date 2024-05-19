«Манчестер Юнайтед» планирует сделать «Брентфорду» первое предложение по Тоуни. Сумма впечатляет 💰😮

Джим Рэтклифф уже начал планировать летнее трансферное окно - «Манчестер Юнайтед» готовится сделать роскошное предложение «Брентфорду» за Айвена Тоуни.

По данным TeamTalk, «Юнайтед» планирует сделать значительные инвестиции ради подписания талантливого английского нападающего. Первоначальное предложение «манкунианцев» колеблется в районе £60 млн.

Таким образом «МЮ» хочет создать конкуренцию Расмусу Хейлунду - одному из четырех неприкасаемых игроков команды.

Ожидается, что Тоуни летом покинет «Брентфорд», даже если клуб не договорится с «МЮ».