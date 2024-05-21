Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Хэнаня»
«Шанхай Шеньхуа» сыграет с «Хэнанем» в матче 13-го тура чемпионата Китая.
Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, набрав 30 очков в 12 матчах. У «Шанхай Порт» 27 баллов и одна игра в запасе.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.
Чемпионат Китая
13-й тур
- Дата проведения
- 21 мая, 14.35, «Zhengzhou Hanghai Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.