Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Хэнаня»

«Шанхай Шеньхуа» сыграет с «Хэнанем» в матче 13-го тура чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, набрав 30 очков в 12 матчах. У «Шанхай Порт» 27 баллов и одна игра в запасе.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Чемпионат Китая

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая