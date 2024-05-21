Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Хэнаня»

Теги Леонид Слуцкий результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Хэнань Футбол

«Шанхай Шеньхуа» сыграет с «Хэнанем» в матче 13-го тура чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, набрав 30 очков в 12 матчах. У «Шанхай Порт» 27 баллов и одна игра в запасе.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Чемпионат Китая

13-й тур

Хэнань – Шанхай Шеньхуа
Дата проведения
21 мая, 14.35, «Zhengzhou Hanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

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