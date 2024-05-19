Каземиро не нравится играть в защите. Он назвал неуважительной критику в свой адрес

В интервью Sky Sport Каземиро признался, что ему некомфортно играть в центре обороны:

«На позиции центрального защитника я играл два или три раза в «Мадриде», но все знают, что я полузащитник.

Мне не нравится играть на этой позиции [ЦЗ], но я делаю это с максимально возможной отдачей. Я делаю это, чтобы помочь команде, тренеру, клубу, болельщикам».

«Рад помочь, если могу, но да, я полузащитник. Очевидно, что всю свою карьеру я предпочитал играть в опорной зоне. Но у меня такая философия: если ты в команде, нужно делать все, чтобы помочь ей. Есть лидеры, которые подают пример. Возможно, я один из них. Тренер попросил меня сыграть в защите, и я сделал это с большим удовольствием».

Также бразилец признался, что не понимает, почему в последнее время столкнулся с критикой:

«В прошлом сезоне я считался одним из лучших подписаний Премьер-лиги, а теперь я больше ничего не стою? Эта критика неуважительна. Критика – это часть футбола, но как только она становится неуважительной, тогда и мое уважение пропадает».

Как сообщало издание ESPN , между Каземиро и Тен Хагом возник конфликт из-за тренерского решения отправить бразильца в защиту. Голландец был вынужден выпустить игрока в обороне из-за эпидемии травм в команде.

Справедливы ли претензии Каземиро?