Онана в юности мог перейти в другие клубы АПЛ. Андре рассказал об адаптации в «МЮ»

Андре Онана вновь рассказал , что в юности мог оказаться не в «Манчестер Юнайтед», а других клубах Премьер-лиги:

«Честно говоря, иногда приходится принимать реальность и признавать, что другие люди тоже хороши. Мне было 17, скоро должно было исполниться 18, когда «Барселона» пригласила Тер Стегена, которому было 22 года. Через три или четыре недели они пригласили Клаудио Браво. Тогда я начал думать, что для меня там не хватит места».

«Я искал варианты в «Арсенале» и «Челси», мой агент разговаривал с ними в то время, но в итоге я решил перейти в «Аякс». Для меня было важно играть в первой команде, а дальше смотреть, что получится. Когда у меня появилась возможность присоединиться к «Аяксу», я был очень счастлив».

Андре признался, что долго не думал над переходом в «МЮ»:

«Это решение не было сложным, «Манчестер Юнайтед» нельзя отказать. Это самый большой клуб в стране и один из самых крупных в мире. Первые шесть месяцев в команде мне нужны были не для того, чтобы найти свою игру, а чтобы адаптироваться здесь. Я общался с игроками, в том числе с моими одноклубники, которые рассказали, что некоторым требовалось еще больше времени, а кто-то так и не сумел адаптироваться.

Посмотрите, через что прошёл Харри Магуайр. Он проявил характер, теперь он является одним из лучших в мире. Он пример. Люди в этом клубе мне очень помогли».

Онана перебрался в «Ман Юнайтед» из «Интера» в июне 2023 года. За голкипера «красные дьяволы» заплатили 52,5 + 5 млн евро.

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