«Теперь это все рутина»: Далот рассказал, как Роналду помог ему добиться стабильности в игре

В беседе с пресс-службой «Ман Юнайтед» Далот рассказал, как совместные тренировки с Роналду помогли ему в построении своего режима:

«У меня был жизненный опыт работы с человеком, который был полностью одержим своим делом. То, что я проводил с Криштиану так много времени, помогло мне. Думаю, это был мой самый стабильный сезон. Я и стремился к стабильной игре. Достичь этого было сложно, мне помогли тренировки с Роналду».

«Я наблюдал, как Роналду относится к подготовке, в конечном счете это передалось и мне. Теперь это просто часть меня. Я создал режим, в котором мне нужно каждый божий день уделять немного времени восстановлению, а также работе над своим психологическим и физическим состоянием. Теперь это все рутина.

Я просто пытаюсь работать над восстановлением, питанием и всеми другими вещами, которые помогут моему телу почувствовать себя готовым к игре. В конечном счете, наши тела – это наши инструменты, это то, что мы используем для игры в футбол. Я стараюсь восстанавливаться как можно быстрее, когда между матчами очень маленькие перерывы.

С психологической точки зрения, очевидно, это был тяжелый сезон. А когда дела в клубе идут неважно, все становится серьезнее. Выигрываешь ты или проигрываешь, все становится серьезнее, поэтому тебе нужно быть очень, очень подготовленным морально, чтобы выдержать все это давление. Необходимо стараться приезжать в Каррингтон каждый божий день, чтобы соответствовать высоким стандартам этого клуба».

В этом сезоне Диогу провел за «МЮ» 48 матчей во всех турнирах. Он забил два гола и отдал пять ассистов. В текущей кампании португалец стал одним из немногих игроков «Ман Юнайтед», которые провели сезон без серьезных травм.

А вы заметили стабильность в игре Далота?