Будет ли «МЮ» играть в еврокубках в следующем сезоне? Отвечаем

Остался последний шанс.

Завершился очередной сезон АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага занял лишь восьмое место. В заключительном туре «красные дьяволы» победили «Брайтон» со счетом 2:0.

Этого оказалось недостаточно, чтобы занять седьмое место и получить право на участие в Лиге Европы из-за разницы мячей. Вместо «Юнайтед» седьмым стал «Ньюкасл».

Означает ли это, что «Манчестер Юнайтед» потерял все шансы на еврокубковые матчи следующего сезона?

Вовсе нет. У клуба все еще есть шанс попасть в Лигу Европы, но для этого им всего-то нужно обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Помимо игры в Европе, «красным дьяволам» также необходимо отомстить «Ман Сити» за поражение в финале на «Уэмбли». Этой мотивации достаточно, чтобы добиться победы в ближайшие выходные.