«Самая красивая футболистка мира» благодарит Роналду за свои успехи. А еще она в восторге от Модрича

Ана Мария Маркович, которую называют «самой красивой футболисткой мира», получила вызов в сборную Хорватию. За свои достижения она благодарна Криштиану Роналду!
Ана выросла в Швейцарии, но представляет Хорватию. К сожалению, она не будет участвовать в предстоящем Евро-2022, поскольку Хорватия не прошла квалификацию на турнир.
Но 22-летняя девушка все еще благодарна за то, что у нее был шанс дебютировать на международной арене в прошлом году. И она поблагодарила за это... Криштиану Роналду!
Говоря с 20min, Маркович также упомянула хорватского маэстро – Луку Модрича.
Она сказала: «Модрич определенно является для меня образцом для подражания. Он футболист мирового уровня и представляет Хорватию».
«Но мой самый любимый игрок — Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Я думаю, очень важно, чтобы вы отдавали все свои силы спорту и имели такой настрой, как у него».
Маркович также заявила, что ей льстит, когда ее называют «красивой», но она ненавидит, когда ее называют «сексуальной».
Она сказала: «Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой или одной из самых красивых, потому что мне приятно слышать, что я красивая.
Но потом в газетах появились статьи, в которых меня называли «самым сексуальным футболистом». Мне это не понравилось».
Карьера Маркович началась в « Цюрихе», но ей не удалось сыграть ни одного матча за швейцарский клуб, в результате чего в 2020 году она перешла в «Грассхопер».
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