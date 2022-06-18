«Самая красивая футболистка мира» благодарит Роналду за свои успехи. А еще она в восторге от Модрича

«Но мой самый любимый игрок — Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Я думаю, очень важно, чтобы вы отдавали все свои силы спорту и имели такой настрой, как у него».

Маркович также заявила, что ей льстит, когда ее называют «красивой», но она ненавидит, когда ее называют «сексуальной».

Она сказала: «Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой или одной из самых красивых, потому что мне приятно слышать, что я красивая.

Но потом в газетах появились статьи, в которых меня называли «самым сексуальным футболистом». Мне это не понравилось».