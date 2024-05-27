«Спасибо, что дали почувствовать себя одним из вас». Мэйсон Гринвуд прощается с «Хетафе»

Сезон Ла Лиги 2023/24 завершилась, как и аренда Мэйсона Гринвуда в «Хетафе».

22-летний футболист возвращается в «Манчестер Юнайтед», забив 10 голов в 36 играх во всех соревнованиях за испанскую команду.

В воскресенье нападающий поблагодарил клуб в Инстаграм: «Невероятно благодарен семье «Хетафе» и болельщикам за потрясающий сезон. Спасибо, что заставили меня почувствовать себя желанным и одним из вас. Я наслаждался каждой секундой вместе с моими товарищами по команде и клубом. Концовка горько-сладкая, но было приятно играть за вас, желаю вам всего наилучшего».

Гринвуд вряд ли когда-нибудь снова будет играть за «Манчестер Юнайтед», поэтому этим летом «красным дьяволам» придется выбирать между еще одной арендой или постоянным трансфером футболиста.