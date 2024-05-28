Шоу расстроили обвинения в пропуске матчей «МЮ» из-за симуляции травм. Люк эмоционально ответил на претензии

В сезоне-2023/24 Люка Шоу мучали травмы. Защитник провел за «Манчестер Юнайтед» лишь 15 матчей во всех турнирах.

Шоу обвинили в симуляции травм. Игрок якобы изображал повреждения и не торопился с восстановлением, чтобы не выступать за клуб и спокойно готовиться к Евро. Подобную риторику озвучивали Уэйн Руни и Рой Кин, но экс-игроки «МЮ» не называли конкретных имен.

Люка обвинения расстроили, он решил обратиться к критикам в соцсетях:

«Рад за ребят, они выиграли трофей [Кубок Англии] на выходных и завершили сезон на позитиве. Как бы я ни жаждал этого результата, наблюдать за матчем с трибун было тяжело.

Этот сезон определенно был самым разочаровывающим для меня. У меня были неудачи одна за другой, и я так усердно работал, чтобы вернуться в форму, но все шло не так, как я хотел. Я так старался вернуться в строй до конца сезона и сыграть в финале, но некоторым вещам просто не суждено сбыться.

Больше всего на свете я хочу играть и побеждать с «Манчестер Юнайтед». Обычно я не реагирую на то, что вижу в социальных сетях, но многие люди сомневаются в моей преданности этому клубу. Они задаются вопросом, почему я готов к игре за сборную Англии, но не готов к игре за «Юнайтед». Реальность такова, что сейчас я не готов на 100% ни к тому, ни к другому. Но я делаю все, что в моих силах, и постоянно работаю над возвращением в строй.

Я в этом клубе уже 10 лет, переживал здесь взлеты и падения, и если кто-то усомнится в моей лояльности, это, очевидно, вызовет разочарование.

Понимаю, что не держал вас в курсе моих травм и прогресса в восстановлении. Однако самым важным для меня является то, что я могу внести свой вклад в успех команды. Сейчас я больше всего сосредоточен на том, чтобы быть в форме, и тогда, что бы ни случилось этим летом, я буду готов. Спасибо вам за ваше терпение ❤️».

О травматичности Шоу недавно говорил Тен Хаг: «Он получил ужасную травму в начале карьеры, из-за этого он никогда не сможет сыграть 60 матчей за сезон».

Люк попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро. В список включены 33 футболиста, а в окончательный состав попадут 26 игроков, возможно, защитник не сможет помочь своей сборной в Германии.

Как считаете, слова о симуляции травм справедливы?