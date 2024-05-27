На подведении итогов сезона руководство «МЮ» обсудит три вещи. Романо рассказал, о чем пойдет разговор

В скором времени «Манчестер Юнайтед» ожидает внутреннюю аттестацию, которая должна дать анализ того, как клуб выступил в сезоне-2023/24.

По словам Фабрицио Романо, на внутренней встрече руководители обсудят множество вопросов. На повестке дня будут стоять три ключевых момента.

В частности, речь пойдет о кошмарном количестве травм, который пережил клуб в прошлом сезоне. У «МЮ» было более 50 различных случаев повреждений и других заболеваний, что вызвало вопросы к медицинскому персоналу.

Кроме того, они обсудят подход к работе во время летнего трансферного окна. Скорее всего, именно на этой встрече окончательно определятся с планами по усилению позиций и выбору игроков.

И самое главное − на этом совещании примут решение о будущем Эрика тен Хага. Клуб еще не определился, останется ли он в следующем сезоне или будет заменен кем-то другим.

Тен Хаг повысил свои шансы остаться в клубе, когда привел «Юнайтед» к победе в финале Кубка Англии над «Ман Сити». После этого он заявил, что ничего не знает о своем будущем и что «сосредоточится на завоевании трофеев в другом месте», если его не захотят видеть на «Олд Траффорд».