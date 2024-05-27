«МЮ» бурно отметил победу в Кубке Англии🏆🥂

Обладатель Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» праздновал триумф до поздней ночи.

В субботу «Красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1 и, благодаря голам 19-летних Алехандро Гарначо и Кобби Майну, в 13-й раз выиграли Кубок Англии.

Лучший бомбардир «МЮ» Расмус Хейлунд был в особенно веселом настроении, 21-летний футболист был замечен веселящимся с бутылкой шампанского в руках.

Хейлунд поделился кадрами с веселого празднования в своих социальных сетях.

Расмус активно праздновал сам и заводил товарищей по команде.

В какой-то момент к команде присоединился знаменитый блогер и фанат «МЮ» iShowSpeed. Вместе с Гарначо они отметили успех в стиле своего кумира – Криштиану Роналду.

Speed засветился и рядом с другими футболистами «Юнайтед».