Каземиро пропустил вечеринку «МЮ» после победы в Кубке Англии – будущее бразильца на «Олд Траффорд» под вопросом

По информации The Sun, Каземиро пропустил вечеринку «Манчестер Юнайтед» и не праздновал с командой победу в Кубке Англии.

Бразилец не попал в стартовый состав в финале, но принял участие в праздновании сразу после игры. А после этого полузащитник улетел, его жена опубликовала в Инстаграм фотографию их путешествия на самолете. «Ушли в отпуск», — написала она.

Ожидается, что 32-летний футболист покинет «Манчестер Юнайтед» летом после разочаровывающего второго сезона на «Олд Траффорд».