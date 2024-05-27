Каземиро пропустил вечеринку «МЮ» после победы в Кубке Англии – будущее бразильца на «Олд Траффорд» под вопросом
По информации The Sun, Каземиро пропустил вечеринку «Манчестер Юнайтед» и не праздновал с командой победу в Кубке Англии.
Бразилец не попал в стартовый состав в финале, но принял участие в праздновании сразу после игры. А после этого полузащитник улетел, его жена опубликовала в Инстаграм фотографию их путешествия на самолете. «Ушли в отпуск», — написала она.
Ожидается, что 32-летний футболист покинет «Манчестер Юнайтед» летом после разочаровывающего второго сезона на «Олд Траффорд».