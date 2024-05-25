«Рейнджерс» без большинства, но контролировать их атаки с ходу не сможет и сам дьявол

Важнейшая победа Панарина и компании.

Хоккей года, вторая серия. Мощь на мощь, хит на хит, атака на атаку.

Ни одной невынужденной ошибки, два великолепных вратаря: Шестеркин и Бобровский съедают все, что должны, и немного сверху.

Абсолютно равный хоккей, который мог закончиться победой любой стороны – и это было бы одновременно и по делу, и не по делу.

Хорошо то, что хорошо кончается: 1-1 в серии – то, что нужно всем нам.

«Рейнджерс» забили первыми. И слегка поправили баланс в игре

Разбор первой игры заканчивался словами: посмотрим, что будет с «Рейнджерс», когда и если они забьют.

«Рейнджерс», по ощущениям, забили гол где-то в промежутке между матчами – потому что второй они начали с новой энергией, и на этой энергии выдали прекрасное начало. Быстрые розыгрыши шайбы ускользали из-под давления «Флориды», вертикальные пасы разрезали защиту соперника и превращались в классные атаки с бросками по воротам.

Гол вырос не из такой атаки, но в результате прекрасного по энергетике старта: Лафреньер хитом зачистил пространство в чужой зоне, и этим пространством воспользовались Фокс и Трочек.

В итоге позитива в игре «Рейнджерс» стало совсем много, он преобразовался в решения по мини-эпизодам и позволил им выглядеть лучше, чем позавчера.

Важный момент: глобальных трендов серии этот фактор не изменил. После того, как импульсы «Рейнджерс» затухли, нападающие «Флориды» (особенно здорово – тройка Баркова с Тарасенко и Райнхартом) вернули эффективный и безжалостный форчекинг, провоцирующий потери, и злые позиционные атаки с давлением на пятак.

В целом, хоккей в серии выглядит как-то вот так.

Но «Рейнджерс» могут быть успешными и в этой модели. Причем успешными не только в смысле результативности, но и по уточняющей статистике.

Очевидное достижение «Флориды»: разгром в спецбригадах

Во втором матче большинство «Рейнджерс» должно было стать фактором – в сумме за два матча команда сыграла с лишним хоккеистом больше 8 минут, и даже если взять ее обычную результативность по нижней границе, это должен быть гол.

Но «Пантерс» вслед за большинством Пастрняка съедают большинство Панарина: из последних 25 эпизодов игры в меньшинстве «Флорида» обезвредила 24.

Форслинг и компания дико здорово разобрались со стандартными формами панаринских розыгрышей, поэтому Артемию приходиться менять позицию и искать новые варианты – это само по себе отнимает время, так еще и соперник постоянно отбирает шайбу и выводит ее из зоны.

Поэтому большинство «Рейнджерс» фактором не становится: за 8 с лишним минут 0 голов – и это мини-победа «Флориды». Если так и продолжится, то Нью-Йорку будет очень сложно.

При этом свое большинство «Флорида» реализовала – что только подчеркнуло мощь ее спецбригад и небольшое преимущество над соперником в этом разделе.

Суперсила «Рейнджерс» – атаки с ходу

Мощь «Флориды» – при 5-на-5. Мощь «Флориды» – в меньшинстве / большинстве. Почему тогда 1-1?

Если вы хотите понять, в чем шансы «Рейнджерс» – не просто на выход в финал, а на кубок – посмотрите победный гол в матче.

Какой-то почти панический выброс из своей зоны, три-на-три в районе чужой синей и мгновенный розыгрыш с выводом на бросок. И это не Панарин, и не Зибанежад, это Трочек и Гудроу.

Вот такие моменты невозможно контролировать («Флорида» пыталась и в овертайме играть осторожно, имея в виду конкретно такие эпизоды), и не очень понятно, можно ли тут найти ошибку кого-то из «пантер», но это гол – и важнейшая победа в матче.

У «Рейнджерс» не так много ресурсов, чтобы регулярно генерировать качественное позиционное нападение, но на скорости они превосходны – и за счет скорости они сравнялись с мощнейшей «Флоридой».

Прекрасная серия продолжается.

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Фото: eastnews.ru /BRUCE BENNETT