Генменеджер «Ак Барса» о подписании Яруллина: «Очень рады возвращению Альберта домой. Это один из ведущих защитников КХЛ с огромным опытом, в том числе чемпионским»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возвращении в команду Альберта Яруллина.

Сегодня казанский клуб объявил о подписании с 31-летним защитником контракта, рассчитанного до завершения сезона-2026/27.

«Мы очень рады возвращению домой. Яруллин – не только наш воспитанник, но и один из ведущих защитников лиги с огромным опытом, в том числе чемпионским.

Он обладает всеми нужными нам качествами: надежной работой в обороне, навыком игры в большинстве, правым хватом. Альберт отлично знаком с требованиями нашего нового тренерского штаба, а также хорошо понимает, что значит выступать за « », – сказал Марат Валиуллин.