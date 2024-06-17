Генменеджер «Ак Барса» о подписании Яруллина: «Очень рады возвращению Альберта домой. Это один из ведущих защитников КХЛ с огромным опытом, в том числе чемпионским»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Альберт Яруллин Анвар Гатиятулин Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возвращении в команду Альберта Яруллина.

Сегодня казанский клуб объявил о подписании с 31-летним защитником контракта, рассчитанного до завершения сезона-2026/27.

«Мы очень рады возвращению Альберта домой. Яруллин – не только наш воспитанник, но и один из ведущих защитников лиги с огромным опытом, в том числе чемпионским.

Он обладает всеми нужными нам качествами: надежной работой в обороне, навыком игры в большинстве, правым хватом. Альберт отлично знаком с требованиями нашего нового тренерского штаба, а также хорошо понимает, что значит выступать за «Ак Барс», – сказал Марат Валиуллин. 

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