Как получились 8:1 в Эдмонтоне? «Ойлерс» поймали настроение и забили все

Большой день канадского города.

За первые три игры финала «Флорида» убедила: она почти во всех компонентах игры владеет преимуществом, и шансы «Эдмонтона» очень ограничены.

В таких случаях уступающая сторона может рассчитывать только на то, чтобы в первые несколько минут за счет очень качественных и в результате удачных действий уловить хорошее настроение, поймать волну, оседлать ощущение того, что в принципе сегодня возможно все – и с этой наглостью заходить в полуголевые моменты и хлестко их реализовывать.

Игра «Эдмонтона» в четвертом матче финала в этом смысле просто образец.

Взгляд на статистику обнаруживает плотную упорную борьбу с возможным исходом в пользу «Флориды». Посмотрите на цифры при 5-на-5 – в лучшем для «Ойлс» случае они отражают боевой и равный матч с победой в одну шайбу; а скорее, если отталкиваться от содержания прошлых игр, поражение с «-2».

Счет игры при 5-на-5 – 6:1 в пользу «Эдмонтона». Общий счет в матче – 8:1.

Это раскрывает нам природу феерической победы «Ойлерс». Она была добыта не через преодоление системных преимуществ «Флориды». Глобально «пантеры» не были сломлены, их не обогнали, не перебороли и не вскрыли.

«Ойлерс» не особо поменяли картину хоккея, в этот раз они просто обошли все сильные качества «Флориды» своей безумной реализацией.

Эту безумную реализацию Макди и компания получили, после того как здорово накачали себя перед игрой – и потом проверили пару удачных действий.

Действие первое: Браун и Янмарк летят из меньшинства к чужим воротам, Монтур увозит Бобровского и швед тычет в пустые ворота.

Действие второе – Янмарк выигрывает два единоборства подряд и потом Хенрик на чужом пятаке – третье. Три выигранных единоборства подряд в хоккее означают очень хорошие шансы на гол; и это был гол.

Разумеется, три выигранных единоборства одной стороны – это три проигранных единоборства другой, и сегодня Полу Морису есть что обсудить со своими защитниками (блистательно прошедшими всю дистанцию, но сегодня провалившими старт) – но смысл четвертой игры был не в защите «Флориды», а в том, что после второго (вот такого) гола «Эдмонтон» было более-менее не остановить в смысле уверенности.

С этого момента каждый пас в нарисовавшейся быстрой атаке шел в крюк, каждый бросок – мимо Бобровского.

И все свое преимущество «Эдмонтон» добыл на скорости, на точности – а именно из атак с ходу, реализуя почти каждую. Арена сходила с ума, игроки горели адреналином, счет рос как курс иностранной валюты в черный вторник.

Я думаю, что это был большой праздник для города – Эдмонтон сто лет не был в финале и ему нужно было пережить такой день: когда у нападающего по фамилии Янмарк получилось зажечь команду и заложить импульс для победы 8:1. Забил даже Хайман – как водится, в пустые ворота, броском с сантиметра от ленточки.

Этот город слишком любит хоккей и он заслужил такую вечеринку.

Но этот заряд уверенности и эта приветливая защита «Флориды» не перенесутся на следующий матч; в пятом все начнется во всех смыслах с 0:0, и мы посмотрим, как «Пантерс», сильнейшая команда лиги, отреагируют на такое шоу.

Ведь эту вечеринку Эдмонтон устроил за их счет.

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Фото: East News /Jason Franson/The Canadian Press via AP