Как получились 8:1 в Эдмонтоне? «Ойлерс» поймали настроение и забили все
Большой день канадского города.
За первые три игры финала «Флорида» убедила: она почти во всех компонентах игры владеет преимуществом, и шансы «Эдмонтона» очень ограничены.
В таких случаях уступающая сторона может рассчитывать только на то, чтобы в первые несколько минут за счет очень качественных и в результате удачных действий уловить хорошее настроение, поймать волну, оседлать ощущение того, что в принципе сегодня возможно все – и с этой наглостью заходить в полуголевые моменты и хлестко их реализовывать.
Игра «Эдмонтона» в четвертом матче финала в этом смысле просто образец.
Взгляд на статистику обнаруживает плотную упорную борьбу с возможным исходом в пользу «Флориды». Посмотрите на цифры при 5-на-5 – в лучшем для «Ойлс» случае они отражают боевой и равный матч с победой в одну шайбу; а скорее, если отталкиваться от содержания прошлых игр, поражение с «-2».
Счет игры при 5-на-5 – 6:1 в пользу «Эдмонтона». Общий счет в матче – 8:1.
Это раскрывает нам природу феерической победы «Ойлерс». Она была добыта не через преодоление системных преимуществ «Флориды». Глобально «пантеры» не были сломлены, их не обогнали, не перебороли и не вскрыли.
«Ойлерс» не особо поменяли картину хоккея, в этот раз они просто обошли все сильные качества «Флориды» своей безумной реализацией.
Эту безумную реализацию Макди и компания получили, после того как здорово накачали себя перед игрой – и потом проверили пару удачных действий.
Действие первое: Браун и Янмарк летят из меньшинства к чужим воротам, Монтур увозит Бобровского и швед тычет в пустые ворота.
Действие второе – Янмарк выигрывает два единоборства подряд и потом Хенрик на чужом пятаке – третье. Три выигранных единоборства подряд в хоккее означают очень хорошие шансы на гол; и это был гол.
Разумеется, три выигранных единоборства одной стороны – это три проигранных единоборства другой, и сегодня Полу Морису есть что обсудить со своими защитниками (блистательно прошедшими всю дистанцию, но сегодня провалившими старт) – но смысл четвертой игры был не в защите «Флориды», а в том, что после второго (вот такого) гола «Эдмонтон» было более-менее не остановить в смысле уверенности.
С этого момента каждый пас в нарисовавшейся быстрой атаке шел в крюк, каждый бросок – мимо Бобровского.
И все свое преимущество «Эдмонтон» добыл на скорости, на точности – а именно из атак с ходу, реализуя почти каждую. Арена сходила с ума, игроки горели адреналином, счет рос как курс иностранной валюты в черный вторник.
Я думаю, что это был большой праздник для города – Эдмонтон сто лет не был в финале и ему нужно было пережить такой день: когда у нападающего по фамилии Янмарк получилось зажечь команду и заложить импульс для победы 8:1. Забил даже Хайман – как водится, в пустые ворота, броском с сантиметра от ленточки.
Этот город слишком любит хоккей и он заслужил такую вечеринку.
Но этот заряд уверенности и эта приветливая защита «Флориды» не перенесутся на следующий матч; в пятом все начнется во всех смыслах с 0:0, и мы посмотрим, как «Пантерс», сильнейшая команда лиги, отреагируют на такое шоу.
Ведь эту вечеринку Эдмонтон устроил за их счет.
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Фото: East News/Jason Franson/The Canadian Press via AP
Эдмонтон был лучше в двух играх из трёх, лол. Сегодня просто залетело то, что не летело тогда
Игра Макдэвида это песня, желаю ему взять когда-нибудь Кубок Стэнли, а лучше несколько, но в этот раз за Флориду всё же.
Эдмонтон выгрыз шанс на продолжение, принес праздник своим болельщикам, продлил радость хоккейного зрелища остальным болельщикам. Унылого позорного свипа не будет.
Спорт и хоккей торжествуют.
А Флорида получила шанс подарить дома первый КС своим болельщикам.
Можно было не врезаться в своего кипера.
Это лоховская шайба явно подкосила кошек.
Хотя я уверен, что кошки игру тупо слили.
Им нужна игра на своей площадке.
20000 билетов по дорогим ценам, плюс реклама и трансляции - выхлоп очень жаркий, чтобы без него остаться.
В этом плане игроки Флориды правы - вратаря винить не в чем, просто у Эдмонтона очень много опасных моментов