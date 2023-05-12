Фавориты.

В течение регулярки-22/23 «Каролина» должна была прокачать нападение новыми именами, но вместо этого потеряла кое-какие из старых: ближе к финишу чемпионата травму получил Андрей Свечников, а по ходу серии первого раунда против «Айлендерс» вылетел Теуво Терявяйнен.

Казалось, что у нападения, которое среди прочих украшает Маккензи Макикерн – 29 лет, 115 матчей в НХЛ, 218 матчей в АХЛ – в плей-офф будут проблемы.

Голы команде действительно даются туговато, но в целом она справляется. И то, как «Харрикейнс» решают проблемы с результативностью, лучше один раз увидеть.

Второй матч против «Нью-Джерси» для «Каролины» был непростым, и его ход переломил эпизод из начала второго периода, который начался вбрасыванием в зоне «Харрикейнс». Котканиеми это вбрасывание чисто выиграл Бернсу, тот по борту забросил шайбу в среднюю зону – и последовало несколько подряд выигранных единоборств, число которых по разным методикам подсчета варьируется от 5 до 10 (напомню, подряд).

В рамках последнего единоборства тот же Котканиеми на пятаке выиграл шайбу у менее заряженного соперника и буквально запихал ее в чужие ворота.

Не все голы «Каролины» выглядят именно так, но трудно представить, как можно остановить команду, которая способна исполнить такое.

«Девилс» и не смогли: имея более талантливый и разнообразный атакующий состав, «Нью-Джерси» по голам проиграл второй раунд «Каролине» со счетом 13-24.

Природу этого преимущества прекрасно раскрывает список лучших бомбардиров «Харрикейнс» в серии: Джордан Мартинук – 10 очков (в данный момент лучший бомбардир отдельно второго раунда), дальше – Фаст, Стаал, Котканиеми.

Лишившись возможности рассчитывать хоть на какой-то креатив в атаке, «Каролина» по максимуму упростила там игру и фактически сделала нападение продолжением своей стратегии по всей площадке. Команда Рода Бринд’Амора – наверное, единственная на планете, которая на всей дистанции льда играет персонально, поэтому на любой матч каждый игрок выходит с задачей максимально сосредоточенно отработать в единоборствах.

Это очень затрудняет сопернику жизнь (одной из проблем «Нью-Джерси» во втором раунде стало начало атак – «Каролина» здорово накрывала защитников соперника форчеком) и позволяет создавать вот как раз такие моменты, как во втором матче второго раунда: каждый игрок фокусируется на конкретном сопернике и единоборстве с ним и продвигает шайбу вперед.

Три выигранных единоборства – это момент для броска, пять – опасный момент, все, что дальше – уже практически гол.

«Очень горжусь командой, – сказал после второго раунда главный тренер «Харрикейнс». – Я просто «старик» со скамейки. Наблюдаю за игрой и наслаждаюсь тем, как усердно все работают. У нас отличая команда».

Перед серией с «Нью-Джерси» вопрос был в том, насколько состав «Каролины» сможет справляться с нереальной скоростью «дьяволов», хватит ли на это сил, но этот вопрос закрылся за пять матчей, «Девилс» просто не нашли в себе мотивации, чтобы продлить серию.

После вылета «Рейнджерс», «Колорадо», «Тампы» и «Бостона» в первом раунде, Кубок Стэнли-2023 будто бы остался без очевидных фаворитов, но сейчас и этот вопрос решен: «Каролина» выглядит так убедительно, она создает на льду настолько труднопроходимую экосистему, что представить соперника, способного обойти ее в серии до 4 побед сейчас практически невозможно.

Фото: eastnews.ru/JAYLYNN NASH