Макдэвид об «Эдмонтоне» после 6:1 с «Лос-Анджелесом»: «Было много позитива. Но с точки зрения серии это одна победа и только»

Коннор Макдэвид высказался о разгроме «Лос-Анджелеса» в 3-м матче серии.

« » победил «Кингс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:1, 2-1).

Капитан «Ойлерс» набрал 3 (1+2) очка, забросив свою первую шайбу в текущем плей-офф.

«Хорошая победа. В нашей игре было много позитивных моментов. Спецбригады выглядели отлично, Скиннер был надежен.

Мы хорошо смотрелись и 5 на 5, и в меньшинстве. Так что да, было много позитива. Но с точки зрения серии это одна победа и только. Нужно быть готовыми к следующей игре», – сказал .