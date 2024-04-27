Макдэвид об «Эдмонтоне» после 6:1 с «Лос-Анджелесом»: «Было много позитива. Но с точки зрения серии это одна победа и только»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Коннор Макдэвид Стюарт Скиннер Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о разгроме «Лос-Анджелеса» в 3-м матче серии.

«Эдмонтон» победил «Кингс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:1, 2-1). 

Капитан «Ойлерс» набрал 3 (1+2) очка, забросив свою первую шайбу в текущем плей-офф. 

«Хорошая победа. В нашей игре было много позитивных моментов. Спецбригады выглядели отлично, Скиннер был надежен. 

Мы хорошо смотрелись и 5 на 5, и в меньшинстве. Так что да, было много позитива. Но с точки зрения серии это одна победа и только. Нужно быть готовыми к следующей игре», – сказал Макдэвид

 

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3 комментария
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Молодцы, но следующий матч нужно выигрывать тоже, никаких 2:2 в серии!!😁👍
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🔥🔥🔥
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0
+2
Правильно, 1 игра лишь и надеюсь никаких расслабонов не будет. Делать 1-3 и заканчивать дома
+1
0
+1
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