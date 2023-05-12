Теледебют Уткина, агент из фильма «Рокки» и финал с переломом.

Через три месяца после победы на Олимпиаде-1992 сборная Виктора Тихонова стала лишь пятой на чемпионате мира, и вскоре в еженедельнике «Хоккей» появилось такое объявление:

Выбирать тренеров предстояло Совету старейшин, в который вошел журналист Дмитрий Рыжков. Позже он рассказал, что такие конкурсы – вовсе не эхо перестройки. Затевались они и раньше, но были ширмой – де-факто тренера сборной назначали на Старой площади, в ЦК КПСС.

Новшеством Рыжков счел лишь привлечение к выборам журналиста, а на первом заседании увидел: в Совет вошли также врач, юрист, функционер, игрок-ветеран и только три тренера – Николай Карпов, Юрий Морозов и Николай Эпштейн.

Списки конкурсантов тоже выглядели странно: на первую и олимпийскую сборную замахивались Александр Якушев, Петр Воробьев и Виталий Давыдов. Только на первую – Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и тот же Николай Карпов. Только на олимпийскую – Виктор Тихонов, Геннадий Цыгуров и Юрий Моисеев.

Старейшины напомнили, что новое руководство ФХР обещало освобожденного тренера сборной, и уточнили – все ли конкурсанты готовы оставить клубную работу. Оказалось, нет.

Новоизбранный президент ФХР Владимир Петров объяснил, что после отъезда Юрзинова, Майорова и Васильева в стране тренерский дефицит – и нельзя «оголять клубы».

На просьбу ознакомиться с программами кандидатов у Петрова тоже нашелся ответ: «Люди все известные – пора голосовать». Перед волеизъявлением старейшин президент лишь уточнил, что глава ОКР Виталий Смирнов выступает за назначение в субсидируемую им олимпийскую сборную Виктора Тихонова.

Корни такого лоббизма, очевидно, в разговоре перед финалом Игр-1992, который позже опубличил начальник сборной Роберт Черенков: Смирнов попросил Тихонова как члена Олимпийского комитета о поддержке на выборах президента ОКР, а в благодарность увеличил премии хоккеистам – с трех до шести тысяч долларов.

В итоге летом 1992-го Тихонова выбрали главным тренером олимпийской сборной, а Михайлова – первой. Голосовали на вырванных из блокнота листках, которые сдали, как учителю после контрольной, президенту Петрову.

Правда, после первых выборов выяснилось, что Дмитриев вообще не баллотировался и непонятно как попал в список для голосования. Через неделю процедуру повторили: Тихонов и Михайлов набрали по 8 голосов, а вторым оба раза стал Якушев (молодежка досталась Моисееву).

Спустя несколько месяцев президент ФХР Владимир Петров в сборнике «Что нового, хоккей?», выпущенном к Призу «Известий»-1992, сообщил: «Была создана специальная комиссия из хоккейных авторитетов, которая внимательно изучала каждую кандидатуру.

Так что несправедливы упреки тех, кто утверждает, будто Петров назначил главным Бориса Михайлова и умышленно проигнорировал, скажем, Александра Якушева».

Перед приходом в сборную Борис Михайлов провалился во второй швейцарской лиге

К лету 1992-го Борис Михайлов, партнер Петрова по легендарной тройке 70-х, восемь лет не работал на родине главным тренером. В 1981-м он завершил карьеру игрока и возглавил ленинградский СКА, но с каждым сезоном опускался все ниже – седьмое место, девятое, десятое.

А в 1984-м неожиданно заменил в ЦСКА Моисеева и стал ассистентом Тихонова, с которым конфликтовал с конца 70-х.

«[Приглашение Михайлова] не от Тихонова зависело, – считает нападающий Александр Черных. – Были у Бориса Петровича серьезные покровители в Министерстве обороны. Приказ подписан – и все. Выполняй. Михайлов-то не с улицы пришел! Величайший игрок.

Правда, в те времена вел он себя не как тренер, а будто старослужащий. И повторялось из матча в матч: Тихонов твердит одно, Михайлов – противоположное».

В 1990-м Михайлов снова расплевался с Тихоновым, заиграл в ветеранской команде Владимира Петрова и в турне по Швейцарии получил приглашение из «Рапперсвиля», команды второй лиги.

В предыдущем сезона она финишировала второй, но с главным тренером Михайловым выпала из топ-5. Не помогли даже Илья Бякин (69 очков в 36 матчах) и Александр Кожевников (21 в 11). Михайлов лишился работы в январе 1992-го, но ради сына остался в Швейцарии до конца учебного года.

Вернувшись, он возглавил СКА, а вскоре тот же Виталий Смирнов – с подачи Анатолия Тарасова – предложил поучаствовать в выборах президента ФХР.

Там боролись за власть шеф хоккейной федерации РСФСР Владимир Леонов и экс-глава управления зимних видов Госкомспорта Альберт Поморцев. На заседании они вырывали друг у друга микрофон, и требовалась компромиссная кандидатура.

«Тогда и выступил Тарасов, направивший разговор в нужное русло, – вспоминал Михайлов в автобиографии. – Тут же на пост председателя появилось три претендента: Владимир Петров, Юрий Королев и Борис Михайлов.

Я отказался, и мои голоса перешли к Петрову. Я же был практиком и стремился к живой тренерской работе. В итоге меня назначили главным тренером сборной».

Перед ЧМ-1993 наш хоккей раскололся: две сборные, две противоборствующие организации и две конференции, которые не пересекались до плей-офф

Конфликт в ФХР разрешился, но дихотомия в нашем хоккее сохранилась.

Михайлов называл сборную Тихонова второй, а не олимпийской, но в Лиллехаммер-1994 наших повез именно Виктор Васильевич, а на Призе Известий-1992 выступили обе команды – и победила тихоновская, а михайловская даже не вышла из группы.

Чем-то это напоминало футбольное противостояние Лобановского и Бышовца, тренировавших в конце 80-х первую и олимпийскую сборные.

Публично, впрочем, Тихонов с Михайловым тогда не пикировались, а игроки олимпийской сборной на Призе Известий – челябинцы Игорь Варицкий и Валерий Карпов, а также вратарь ЦСКА Максим Михайловский – поехали потом с Борисом Петровичем на ЧМ-1993.

«Правильно сделали, что создали две российские сборные, у каждой из которых свой календарь, – сказал в интервью еженедельнику «Хоккей» Вячеслав Быков, сыгравший на турнире за команду Михайлова. – Почти 50 человек почувствуют ритм игры на международном уровне. И перенесут это в клубы».

Куда сильнее, чем вторая сборная, Михайлову мешала новая реальность нашего хоккея. Не стало базового клуба сборной, и игроков приходилось собирать из разных команд и стран.

К тому же в новорожденной Межнациональной хоккейной лиге Западная и Восточная конференции по экономическим причинам существовали автономно (до 2 марта, когда начался плей-офф), и занятый в СКА Михайлов толком не видел звезд «Трактора», «Лады», «Авангарда» и других далеких от столиц команд.

Возможно, этим отчасти объясняется то, что на ЧМ-1993 не оказалось ни одного игрока из вице-чемпионского Тольятти, хотя, например, защитник Денис Цыгуров вошел в первую пятерку сезона. А может, разгадка в том, что в четвертьфинале «Лада» обыграла михайловский СКА.

А еще с созданием МХЛ почти исчезли паузы для сборной, и даже в оставшиеся – например, для Приза Известий – Михайлов не получал всех лучших: сильнейшее на тот момент звено Баркова уехало со «Спартаком» в Америку.

Тут мы упираемся в главный конфликт тех лет: между ФХР и МХЛ – лигой, созданной (во многом силами Роберта Черенкова) после распада СССР и вместившей в себя 19 топ-клубов России, а также киевский «Сокол», рижскую «Пардаугаву», минское «Динамо», усть-каменогорское «Торпедо» и карагандинский «Автомобилист».

Конфликт касался денег за уезжающих игроков и привел к серии нелепостей: например, чемпиону МХЛ-92/93 – «Динамо» – для попадания в клубный Кубок Европы пришлось играть серию до трех побед с чемпионом (патронируемого ФХР) Открытого чемпионата России – ЦСК ВВС.

«Динамо», конечно, справилось (3:1, 4:2, 6:3), но все же – представьте, что, скажем, в 2021 году футбольный «Зенит» играл бы за путевку в Лигу чемпионов с первым местом ФНЛ.

За несколько недель до ЧМ-1993 Василий Уткин опубликовал компромат на второго человека в ФХР

Именно борьбе босса МХЛ Черенкова с Петровым (и серым кардиналом ФХР – агентом Сержем Ханли) посвятил дебютный телесюжет 21-летний Василий Уткин.

В программе «Политбюро» за 9 апреля 1993-го Уткин сообщил, что Ханли стал в американском хоккее персоной нон-грата и всю корреспонденцию с его упоминанием глава НХЛ, не читая, бросает в мусорное ведро.

«Все президенты и тренеры относятся к Ханли однозначно отрицательно. – сказал Уткину Черенков. – Однажды я видел, как за углом Малой спортивной арены Ханли сажал в такси [защитника «Динамо»] Сергея Сорокина и еще одного игрока – и там их обрабатывал. Это разве честно?

Хватает данных, что, сманив туда игроков, Ханли их бросал. Отец Павла Буре однозначно сказал, что этот человек – подонок».

Перед МЧМ-1993 ФХР предложил всем игрокам сборной России подписать контракты на производство рекламных карточек.

«Контракты привезли за два часа до нашего отъезда на турнир, – сказал Уткину нападающий Сергей Брылин. – По контракту ФХР забирала бы 50% наших денег. Моисеев сказал подписать контракты перед МЧМ – мы отказались. Но это пришлось сделать за два дня до конца турнира».

По словам Уткина, дольше всех отказывались защитник Артур Октябрев и вратарь Николай Хабибулин – из-за этого их не поставили на решающий матч со шведами (итог – шестое место).

Также готовился договор с НХЛ, по которому ФХР ежегодно получала за отъезд игроков 5 миллионов долларов. Причем все деньги поступали бы на калифорнийский счет Сержа Ханли.

«В российском хоккее шла борьба за власть, и в ней фигурировал Отари Квантришвили, – рассказал мне Уткин. – Мне дали этот сюжет, потому что у него не было точной даты выхода в эфир. Он мог полежать как запасной.

Но так, как он был запасной, его толком не отсмотрели, а я по молодости резко прошелся по Квантришвили (на самом деле криминальный авторитет мелькает в кадре рядом с Петровым, но не упоминается; в сюжете хватало других резкостей – Sports.ru).

И надо же такому случиться – в субботу вечером, когда вышел сюжет, сын ведущего нашей программы Саши Политковского долго возвращался домой, непонятно где был. Подняли на уши всю Москву. Безумие. Мне потом за это влетело.

Я отвечал: «Сюжет же три недели лежал – могли бы проверить его». От меня отстали. А сын Саши тогда просто загулял с друзьями. Найти его было невозможно. Четыре часа где-то бродил и даже не думал, что перепуганные родители видели его в своих мыслях привязанным к батарее».

В 70-е Серж Ханли организовал письмо Михайлова и Петрова с критикой тренера сборной, а в 80-е – снялся в фильме «Рокки»

Взбаломутивший наш хоккей Серж Ханли до эмиграции звался Сергеем Левиным: окончил ВГИК, работал режиссером на ТВ, брал интервью у Кондрашина с Пучковым, а также вместе с Михайловым и Петровым опубликовал в «Ленинградском рабочем» письмо с критикой тренера сборной Бориса Кулагина.

Удаленный из советской журналистики, Левин уехал в США, где работал крупье и устраивал гастроли Аркадия Райкина с Эдитой Пьехой. Но не только.

«В фильме «Рокки-4» Ханли объявлял бой Бальбоа с Иваном Драго, – говорил мне динамовский защитник Александр Юдин. – Нас с Сержем состыковал [главный тренер «Динамо» Владимир] Юрзинов. Ханли и первого русского в НХЛ привез – Виктора Нечаева, и Яшина с Буре. И меня».

Через две недели после сюжета о Ханли «Политбюро» вернулось к хоккейной теме. На ЧМ в Мюнхене и Дортмунде наша сборная недосчиталась хоккеистов «Рейнджерс», хотя Владимир Петров утверждал, что обо всем договорился, а ФХР застраховала игроков на «крупную валютную сумму».

По словам Ханли, проблема была в том, что «Рейнджерс», не попав в плей-офф, отправили новичков Зубова и Ковалева в фарм-клуб, а отпущенный на ЧМ Немчинов получил травму.

«Все это ложь, – сообщил Александр Политковский. – Руководство «Рейнджерс» заявило, что никаких контактов с Петровым или его представителями клуб не имел. Интересно, куда же девались страховочные деньги».

Интересно и то, что после недели тренировок в Новогорске сборная отправилась в Рапперсвиль – тот самый, где Михайлов работал в предыдущем сезоне. Главный тренер заявил, что место сбора запланировало прежнее руководство ФХР, а сам бы он с удовольствием продолжил подготовку в Подмосковье.

Также Михайлов отметил, что взял из МХЛ всех сильнейших, кроме травмированных (молодой снайпер «Химика» Чербаев повредил голову в аварии) и «двоих, нарушивших режим».

Кто это, Михайлов не уточнил, но в глаза бросается отсутствие игроков самой результативной тройки МХЛ-1992/93 – спартаковцев Баркова и Селиванова. Их партнер Алексей Ткачук поехал бы на ЧМ, но получил травму на тренировке.

С другой стороны, в Швейцарии добавились защитник Александр Смирнов и нападающий Герман Титов из финского ТПС (Илья Бякин из немецкого «Ландсхута» прибыл прямо в Новогорск – причем одним из первых), а главное – звезды «Фрибура» Андрей Хомутов и Вячеслав Быков, лидеры олимпийской сборной-1992.

На старте ЧМ-1993 Россия чуть не проиграла Италии, а лучшего защитника не допустили к матчу – у него был только украинский паспорт

Единственный из альбервильской команды, кто все еще играл в России, – воспитанник харьковского хоккея Сергей Петренко – выходил в сборной с партнерами по «Динамо» Алексеем Яшиным и Яном Каминским.

Игнор со стороны НХЛ Сергей объяснял самокритично: «Забиваю я маловато». Он и на ЧМ-1993 не забил, но именно с его паса Ян Каминский забросил первую шайбу сборной России на турнире – на 55-й минуте матча с Италией, когда наши проигрывали 0:2.

Вторую шайбу челябинский вратарь Андрей Зуев пропустил между щитков с острого угла и больше на турнире не играл. От стыдного поражения Россию на предпоследней минуте спас Хомутов, забивший после комбинации с участием Быкова и Бякина.

В звене с нападающими «Фрибура» вышел Игорь Варицкий – лучший снайпер «Трактора»-1992/93 стал единственным нашим форвардом, кто не набрал очков на том ЧМ, а Михайлов отметил, что Быков с Хомутовым заиграли на 100 % только после добавления к ним Буцаева – единственного энхаэловца в составе на Италию.

Вячеслав прилетел в Мюнхен за несколько часов до игры – с партнером по «Филадельфии» Дмитрием Юшкевичем, которого не пустили на лед. Вот как это объяснил в «Советском спорте» Серж Ханли:

«Истинно русский парень Дмитрий Юшкевич, родившийся в Вологодской области, игравший за череповецкий «Металлург», ярославское «Торпедо» и московское «Динамо», в прошлом году вылетел в Филадельфию из Киева.

В Киеве живет его супруга Оксана, и для выезда ему пришлось взять украинский паспорт, в котором обозначено гражданство — украинское. Сегодня в бывшем Союзе все так перепуталось, что на подобные мелочи часто внимания не обращают. А вот Международная федерация хоккея не прошла мимо этого обстоятельства.

Участие в чемпионате мира разрешено хоккеистам, имеющим два гражданства, но Дмитрий Юшкевич, предъявляя украинский паспорт для регистрации, не мог доказать, что является еще и гражданином России – хотя в прошлом году в составе этой сборной выступал на ЧМ».

К игре с Австрией вопрос решили, и Юшкевич вышел в паре с Андреем Сапожниковым из «Трактора». Но ни это, ни появление в воротах Михайловского не спасло Россию от новых провалов в обороне.

Из-за ошибки защитника СКА Сергея Шенделева снова пропустили первыми (в большинстве), но все же победили 4:2 благодаря трем голам звена Быкова. Сравнял же счет Ян Каминский, потерявший во втором периоде партнера – Петренко получил растяжение в паху и выбыл до четвертьфинала.

«На том турнире нашу сборную ни в грош не ставили, – вспоминал Сергей. – Говорили: «Что за клоунов Россия привезла?»

После поражений от Канады и Швеции Быков признался, что никогда еще сборная не была такой слабой

В звене Яшина Сергея Петренко заменил Андрей Николишин, а 12-м нападающим стал защитник Бякин. Атаку это не ослабило – в третьем матче разгромили Швейцарию 6:0, и Яшин с Бякиным оформили по дублю.

В защите же стало спокойнее с появлением вратаря Андрея Трефилова. В сезоне-1992/93 он не пробился в «Калгари», но в фарм-клубе выиграл конкуренцию у вратаря олимпийской сборной Канады Тревора Кидда.

Трефилов еще на финском турнире-1992 убедил Михайлова в своем превосходстве над другими вратарями и пропустил первые матчи лишь из-за усталости.

«Полного удовлетворения от клубного сезона я не получил, а здесь, когда выпустили против Швейцарии, находился в таком романтическом состоянии, что получалось почти все, – говорил Трефилов. – Чувствовал, что зрители получают удовольствие от моей игры и не делал ошибок».

Правда, в последних матчах группового этапа сухарями у Трефилова и не пахло – 2:5 от Швеции и 1:3 от Канады.

Спецкорр «Спорт-Экспресса» Уве Фибелькорн фиксировал: «Со Швецией непростительные ошибки допускали Фролов, Шенделев и Юшкевич. И даже Трефилов был бессилен.

С канадцами же Юшкевич уже на 5-й минуте оставил неприкрытым на пятачке своего по партнера по «Филадельфии» Кевина Дайнина – 0:1.

Затем Бякин так же поступил с Полом Карией, который удвоил счет. Во втором периоде Фролов немыслимо как пропустил к воротам прямо по центру Дэйва Гэгнера (чудо, что не забил!), а буквально через смену тот же Фролов оставил Трефилова на растерзание Линдросу – 0:3.

«Это счастье, что Виктор Тихонов не руководит этой командой, — сказал сидевший рядом со мною корреспондент DPA Герд Мюнстер. — Капитан русских Быков признался мне, что никогда еще сборная не была такой слабой, как сейчас».

Накануне четвертьфинала с Германией консультант Михайлова по хоккейной науке Игорь Захаркин сказал: «Верю, что покажем содержательную игру. Все-таки, если откровенно, пока не требовали от ребят максимальной отдачи».

В четвертьфинале счет открыл Валерий Карпов из «Трактора» – вскоре его пригласили в НХЛ

В последней игре группового раунда Юшкевичу наложили на подбородок восемь швов после колющего удара Дайнина, а в четвертьфинале именно с паса Дмитрия счет открыл 21-летний Валерий Карпов, забивший до этого Канаде со Швецией.

Перед сезоном-1992/93 Карпов сменил «Трактор» на ЦСКА, но в Москве не задержался: «Думал, что в ЦСКА останутся ребята, которые были в предыдущем сезоне. А, по существу, команда перестала существовать, – говорил Карпов. – Михайловский в воротах и я оказались «стариками».

Я шел туда учиться у Тихонова и старших ребят, а тут у меня учились. Мне этого не надо было. Тем более денег не платили. Я же семейный, как жить-то? На свои средства отремонтировали служебную квартиру в Строгино — так мне за это ни копейки не компенсировали».

Через год после ЧМ Карпов сменил Челябинск на Калифорнию – прямо во время турнира, когда Валерий смотрел с трибуны за тренировкой шведов, его завербовали представители «Анахайма».

С его же передачи вторую шайбу немцам забросил Герман Титов, чей партнер по «Химику» 80-х вратарь Алексей Червяков рассказал мне: «Он в Воскресенске четыре года отсидел в запасе. Отслужил в армии. Был разгильдяем, входил в какую-то спартаковскую фанатскую группировку, не учился.

Но отец, дядя Витя, был мясником, а мать работала в Раменском администратором магазина – все тренеры «Химика» ездили к ней за мясом. Поэтому Титова держали в команде. А потом Сашка Черных попал в аварию, и его место занял Гера. После этого выстрелил».

В остальных трех голах немцам поучаствовал Андрей Хомутов (1+2), которого раскрепостил перевод в его звено Вячеслава Буцаева.

Журналист «Советского спорта» Леонид Рейзер писал, что ассистент Михайлова Петр Воробьев после 5:1 с Германией долго беседовал у раздевалки с учителем, консультантом сборной Владимиром Юрзиновым, и выделил главный секрет победы: «Лишили немцев возможностей для контратак».

Проходивший мимо вратарь Трефилов отмахнулся от комплиментов: «Чего меня хвалить-то? Ребята так четко сыграли, что я почти отдыхал».

Перед полуфиналом неплохо отдохнули и канадцы, которые, по словам Николишина, неумеренно выпивали и разнесли пол-гостиницы. На просьбу прокомментировать поведение игроков Майк Кинэн напомнил: «Я тренер, а не нянька».

В полуфинале Россия отыгралась у Канады с 1:3, а после финала Михайлов услышал: «Сегодня с вами было бесполезно бороться»

«Кинэн приехал в Германию с больной шеей, – вспоминал Петр Воробьев. – У него даже было специальное приспособление, что-то типа собачьего воротника. После похода на ТВ, где, светят яркие софиты, пошло раздражение, и, видно, врачи запретили присутствовать на тренировках.

Тогда-то в канадской команде и начался разброд с загулами игроков, хотя до этого Кинэн держал железную дисциплину. Перед полуфиналом мы, конечно, об этом знали, но не заостряли внимания – команда у Канады была очень хорошая, и не случайно на предварительной стадии мы ей уступили 1:3».

В полуфинале 1:3 мы получили уже к началу второго периода, но в следующие 11 минут четыре шайбы забросили Титов, Быков, Хомутов и 26-летний нападающий «Трактора» Константин Астраханцев – через год после ЧМ он уехал в Финляндию, где, наигравшись, устроился в логистическую компанию.

Астраханцев признавался, что с тех пор смотрел матчи сборной России в свитере с ЧМ-1993. Гол Канаде – единственный для него на том турнире. В третьем периоде Россия ответила на гол Линдроса еще двумя шайбами и победила 7:4.

«С канадцами, знаешь, когда лучше всего себя чувствовал? – говорил Трефилов. – Не поверишь – при счете 1:3. В две шайбы летим, а на лавке – ни криков, ни паники. Спокойненько так. И я понял: еще не вечер.

Я, правда, о канадцах лучшего мнения был – не ожидал, что они до конца второго периода четыре шайбы вынут».

«Мы не ставили хоккеистов в жесткие игровые рамки, – отметил в еженедельнике «Хоккей» Борис Михайлов. – Сначала предлагали им самим обсудить: как они хотели бы играть в звеньях, а потом на тренерском совете выстраивали общий план.

В процессе этой работы наметки команды, представшей в финале, уже просматривались отчетливо. Мы хотели преподнести шведам сюрприз».

«Многие ребята выходили с жуткими травмами, – добавил Петренко. – Защитник Дима Фролов – с переломом ноги. Ступня раздулась, страшно смотреть было. «Петрович, если засуну ногу в ботинок – выйду», – сказал он Михайлову перед финалом. Я перед Швейцарией порвал пах, в финале играл на уколах».

В финале шведы – с будущими звездами НХЛ Форсбергом, Ренбергом и Нэслундом – уже к середине второго периода горели 0:3 и ответили только одним голом.

«Мы просили играть как можно быстрее, не передерживать шайбу, заставляя соперника бегать за ней и тратить больше сил на организацию атак, – сказал после победы Борис Михайлов. – Сборная России прибавляла от матча к матчу. А главное, в ее действиях чувствовалась растущая уверенность в своих силах.

Мы лишили шведов главных козырей — маневренности и стремительных контратак, заставили ошибаться и в чужой, и в своей зонах. Победа пришла в очень трудном матче, а потому наша радость безгранична.

Мы безумно счастливы, что вернули титул сильнейшей команды мира, что доставили россиянам минуты радости».

На банкете в отеле «Шератон» шведский тренер Курт Лундмарк сказал Михайлову: «Сегодня с вами было бесполезно бороться».

А Валерий Карпов, соучастник двух первых голевых атак, воскликнул: «Попасть в сборную из Челябинска! На чемпионат мира попасть! Чемпионом стать! Я не сниму медаль – так и не полечу в ней домой. Не выпендриваюсь – просто до сих пор не могу поверить».

«Я очень хотел встретиться со шведами и спихнуть их с нашего пути – за то, сколько они в последние годы крови нам попортили, – сообщил Андрей Трефилов. – Первый матч в группе, я думал, не в счет, а потом-то мы с вами сразимся. И раз в финале – это еще лучше.

А после победы у меня на банкете даже сил улыбнуться не было. Глотнул шампанского и первым пошел спать. Закрыл глаза – шведы мне по воротам бросают. На другой бок повернулся – канадцы на меня летят. И до сих пор еще разные игры снятся».

Первыми из нашей команды Мюнхен покинули Буцаев с Юшкевичем. Провожая их, Вячеслав Быков сказал: «Если позовут в сборную – ни в коем случае не отказывайтесь».

Вячеслав Быков: «Первая золотая медаль в истории сборной России. Говорю и аж слезы накатывают»

– Мы с Андреем Хомутовым много общались с ребятами и старались создать в команду рабочую, но и дружелюбную атмосферу, – говорит мне Быков спустя 30 лет. – Кстати, нам помогали болельщики – грандиозно нас поддерживали и заряжали энергией. Мы видели их не только на матчах, но и каждый день на прогулках. И с радостью общались.

– Почему вы пропустили предыдущий чемпионат мира?

– Отказываться от сборной – не в моих правилах. С 1990-го, когда отправился за рубеж, всегда старался приезжать. Но из-за Игр-1992 сроки швейцарского чемпионата сдвинули, и мы условились: в Альбервиль меня отпустят, а на ЧМ – смотря как далеко зайдет «Фрибур» в плей-офф.

Клуб вышел в финал, и по контракту я должен был остаться.

– Через год вы травмировали колено. Почему все же поехали на ЧМ?

– Нас так воспитали: если болит – значит живой. Я предупредил о травме тренеров сборной и сказал: «Если не буду подходить – не хотел бы занимать в составе чье-то место». В итоге мне сделали аппарат для защиты колена, и я играл не на двух ногах, а на полутора.

– Что изменилось в сборной с заменой Тихонова на Михайлова?

– Борис Петрович очень доверял игрокам и, в частности, мне как капитану, отвечавшему за атмосферу в команде. Мы давно друг друга знали. Я играл против него за «Трактор», а потом – у него в ЦСКА, где он помогал Виктору Васильевичу. Познакомился с его семьей, у нас сложились близкие отношения.

Борис Петрович – умный, интеллигентный и уравновешенный человек. Наш вид спорта – очень эмоциональный, но Михайлов прекрасно понимал чувства игроков и гармонично подходил к любой ситуации.

При нем человеческие отношения между игроками и тренерами были на другом уровне, нежели в советские времена. Михайлов относился к хоккеистам не как начальник к подчиненным, а скорее как старший товарищ.

Требовательность к делу осталась высокой, но в обычной жизни Михайлов дал больше свободы – конечно, без панибратства и попустительства.

– В групповом этапе Россия выиграла только два матча из пяти – как это воспринималось?

– Думаю, болельщикам было непривычно – их приучили к сплошным победам. С другой стороны, психологическая и физическая подготовка сборной, как и раньше, была нацелена на решающие матчи.

Да, это рискованно, ведь результат требовался уже на групповом этапе. Нам не удалось обыграть Италию, Канаду и Швецию, но через не могу все же набрали нужные очки и подошли к плей-офф на пике формы. Помогло и то, что тренеры четко, без паники разобрали наши ошибки в проигранных матчах.

И, конечно, Андрюха Трефилов здорово нас подтащил. Отлично вписался в команду и четко отработал турнир.

– Михайлов говорил, что ваше звено преобразилось с добавлением Буцаева. Как вам это виделось изнутри?

– Мы с Андреем Хомутовым всегда стремились раскрывать сильные качества партнера и играть на них. Слава – очень талантливый нападающий. Габаритный, мощный, скоростной, технически одаренный, с хорошим броском. Мог играть и центрального, и крайнего.

Мы быстро достигли взаимопонимания. Своей мощью он добавил нам движения и агрессивности в зоне атаки. Отвлекал на себя внимание соперников и развязывал нам руки.

– Какая роль в тренерском штабе была у Игоря Захаркина?

– Он очень глубоко изучал хоккей, тонкости тренировочной подготовки к матчам. С Игорем мы познакомились, когда я играл за ЦСКА, а он входил в научную бригаду и помогал Тихонову. Мне всегда было интересно с ним общаться, и еще в начале 90-х сказал ему, что в будущем хотелось бы поработать вместе.

– Как 1:3 с Канадой за 11 минут превратились в 4:3?

– Счет 1:3 не отражал реальности. Мы не проигрывали канадцам вчистую, нас точно не разрывали. Им повезло, они забили, но мы видели, что нам не хватает совсем чуть-чуть.

Важно было не паниковать и продолжать нагнетать. Когда мы заиграли на высоких скоростях, канадцам стало сложнее. Поставили их в тупик за счет техники и импровизации.

– Вторым бомбардиром сборной на ЧМ-1993 стал Валерий Карпов. Чем он вам запомнился?

– В нем чувствовался традиционный советский стиль. Валера – техничный, грамотный, с хорошим катанием и видением поля.

В сборной вообще хватало игроков, вышедших, как и я, из «Трактора»: Карпов, Сапожников, Зуев, Варицкий, Астраханцев. Доказали, что Урал богат не только изумрудами и алмазами, но и талантливыми, обученными хоккеистами.

Причем со многими молодыми игроками я познакомился уже в сборной. Нашей задачей было передать им традиции предыдущего поколения – как вести себя на тренировках, в играх и вне льда.

Нацеливали ребят: сначала отработайте смело, а потом празднуйте – тоже смело и хорошо. Это ведь другая наша традиция: отмечать победы в финалах так же душевно, как Новый год в кругу семьи.

ЧМ-1993 – очень яркое воспоминание. Первая золотая медаль в истории сборной России. Говорю и аж слезы накатывают. К сожалению, после перестройки спорт, как и культура, переживал непростые времена, и следующего золота ЧМ пришлось ждать 15 лет.

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Владимир Федоренко, Владимир Родионов; Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Clive Brunskill/ALLSPORT; fhr.ru