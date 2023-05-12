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«Про нас говорили: «Что за клоунов привезли?» Как Россия впервые выиграла хоккейный ЧМ

Андрей Николишин Андрей Николишин
Илья Бякин
Андрей Трефилов Андрей Трефилов
Вячеслав Буцаев Вячеслав Буцаев
Дмитрий Юшкевич Дмитрий Юшкевич
Валерий Карпов Валерий Карпов
Вячеслав Быков Вячеслав Быков
Андрей Хомутов Андрей Хомутов
Борис Михайлов Борис Михайлов
Хоккей Хоккей

Теледебют Уткина, агент из фильма «Рокки» и финал с переломом.

Через три месяца после победы на Олимпиаде-1992 сборная Виктора Тихонова стала лишь пятой на чемпионате мира, и вскоре в еженедельнике «Хоккей» появилось такое объявление: 

Выбирать тренеров предстояло Совету старейшин, в который вошел журналист Дмитрий Рыжков. Позже он рассказал, что такие конкурсы – вовсе не эхо перестройки. Затевались они и раньше, но были ширмой – де-факто тренера сборной назначали на Старой площади, в ЦК КПСС. 

Новшеством Рыжков счел лишь привлечение к выборам журналиста, а на первом заседании увидел: в Совет вошли также врач, юрист, функционер, игрок-ветеран и только три тренера – Николай Карпов, Юрий Морозов и Николай Эпштейн. 

Списки конкурсантов тоже выглядели странно: на первую и олимпийскую сборную замахивались Александр Якушев, Петр Воробьев и Виталий Давыдов. Только на первую – Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и тот же Николай Карпов. Только на олимпийскую – Виктор Тихонов, Геннадий Цыгуров и Юрий Моисеев. 

Старейшины напомнили, что новое руководство ФХР обещало освобожденного тренера сборной, и уточнили – все ли конкурсанты готовы оставить клубную работу. Оказалось, нет.  

Новоизбранный президент ФХР Владимир Петров объяснил, что после отъезда Юрзинова, Майорова и Васильева в стране тренерский дефицит – и нельзя «оголять клубы». 

На просьбу ознакомиться с программами кандидатов у Петрова тоже нашелся ответ: «Люди все известные – пора голосовать». Перед волеизъявлением старейшин президент лишь уточнил, что глава ОКР Виталий Смирнов выступает за назначение в субсидируемую им олимпийскую сборную Виктора Тихонова. 

Корни такого лоббизма, очевидно, в разговоре перед финалом Игр-1992, который позже опубличил начальник сборной Роберт Черенков: Смирнов попросил Тихонова как члена Олимпийского комитета о поддержке на выборах президента ОКР, а в благодарность увеличил премии хоккеистам – с трех до шести тысяч долларов. 

В итоге летом 1992-го Тихонова выбрали главным тренером олимпийской сборной, а Михайлова – первой. Голосовали на вырванных из блокнота листках, которые сдали, как учителю после контрольной, президенту Петрову. 

Правда, после первых выборов выяснилось, что Дмитриев вообще не баллотировался и непонятно как попал в список для голосования. Через неделю процедуру повторили: Тихонов и Михайлов набрали по 8 голосов, а вторым оба раза стал Якушев (молодежка досталась Моисееву). 

Спустя несколько месяцев президент ФХР Владимир Петров в сборнике «Что нового, хоккей?», выпущенном к Призу «Известий»-1992, сообщил: «Была создана специальная комиссия из хоккейных авторитетов, которая внимательно изучала каждую кандидатуру. 

Так что несправедливы упреки тех, кто утверждает, будто Петров назначил главным Бориса Михайлова и умышленно проигнорировал, скажем, Александра Якушева». 

Перед приходом в сборную Борис Михайлов провалился во второй швейцарской лиге

К лету 1992-го Борис Михайлов, партнер Петрова по легендарной тройке 70-х, восемь лет не работал на родине главным тренером. В 1981-м он завершил карьеру игрока и возглавил ленинградский СКА, но с каждым сезоном опускался все ниже – седьмое место, девятое, десятое. 

А в 1984-м неожиданно заменил в ЦСКА Моисеева и стал ассистентом Тихонова, с которым конфликтовал с конца 70-х. 

«[Приглашение Михайлова] не от Тихонова зависело, – считает нападающий Александр Черных. – Были у Бориса Петровича серьезные покровители в Министерстве обороны. Приказ подписан – и все. Выполняй. Михайлов-то не с улицы пришел! Величайший игрок.

Правда, в те времена вел он себя не как тренер, а будто старослужащий. И повторялось из матча в матч: Тихонов твердит одно, Михайлов – противоположное».

В 1990-м Михайлов снова расплевался с Тихоновым, заиграл в ветеранской команде Владимира Петрова и в турне по Швейцарии получил приглашение из «Рапперсвиля», команды второй лиги. 

В предыдущем сезона она финишировала второй, но с главным тренером Михайловым выпала из топ-5. Не помогли даже Илья Бякин (69 очков в 36 матчах) и Александр Кожевников (21 в 11). Михайлов лишился работы в январе 1992-го, но ради сына остался в Швейцарии до конца учебного года. 

Вернувшись, он возглавил СКА, а вскоре тот же Виталий Смирнов – с подачи Анатолия Тарасова – предложил поучаствовать в выборах президента ФХР. 

Там боролись за власть шеф хоккейной федерации РСФСР Владимир Леонов и экс-глава управления зимних видов Госкомспорта Альберт Поморцев. На заседании они вырывали друг у друга микрофон, и требовалась компромиссная кандидатура. 

«Тогда и выступил Тарасов, направивший разговор в нужное русло, – вспоминал Михайлов в автобиографии. – Тут же на пост председателя появилось три претендента: Владимир Петров, Юрий Королев и Борис Михайлов. 

Я отказался, и мои голоса перешли к Петрову. Я же был практиком и стремился к живой тренерской работе. В итоге меня назначили главным тренером сборной».

Перед ЧМ-1993 наш хоккей раскололся: две сборные, две противоборствующие организации и две конференции, которые не пересекались до плей-офф

Конфликт в ФХР разрешился, но дихотомия в нашем хоккее сохранилась. 

Михайлов называл сборную Тихонова второй, а не олимпийской, но в Лиллехаммер-1994 наших повез именно Виктор Васильевич, а на Призе Известий-1992 выступили обе команды – и победила тихоновская, а михайловская даже не вышла из группы. 

Чем-то это напоминало футбольное противостояние Лобановского и Бышовца, тренировавших в конце 80-х первую и олимпийскую сборные. 

Публично, впрочем, Тихонов с Михайловым тогда не пикировались, а игроки олимпийской сборной на Призе Известий – челябинцы Игорь Варицкий и Валерий Карпов, а также вратарь ЦСКА Максим Михайловский – поехали потом с Борисом Петровичем на ЧМ-1993.

«Правильно сделали, что создали две российские сборные, у каждой из которых свой календарь, – сказал в интервью еженедельнику «Хоккей» Вячеслав Быков, сыгравший на турнире за команду Михайлова. –  Почти 50 человек почувствуют ритм игры на международном уровне. И перенесут это в клубы». 

Куда сильнее, чем вторая сборная, Михайлову мешала новая реальность нашего хоккея. Не стало базового клуба сборной, и игроков приходилось собирать из разных команд и стран. 

К тому же в новорожденной Межнациональной хоккейной лиге Западная и Восточная конференции по экономическим причинам существовали автономно (до 2 марта, когда начался плей-офф), и занятый в СКА Михайлов толком не видел звезд «Трактора», «Лады», «Авангарда» и других далеких от столиц команд.    

Возможно, этим отчасти объясняется то, что на ЧМ-1993 не оказалось ни одного игрока из вице-чемпионского Тольятти, хотя, например, защитник Денис Цыгуров вошел в первую пятерку сезона. А может, разгадка в том, что в четвертьфинале «Лада» обыграла михайловский СКА.

А еще с созданием МХЛ почти исчезли паузы для сборной, и даже в оставшиеся – например, для Приза Известий – Михайлов не получал всех лучших: сильнейшее на тот момент звено Баркова уехало со «Спартаком» в Америку. 

Тут мы упираемся в главный конфликт тех лет: между ФХР и МХЛ – лигой, созданной (во многом силами Роберта Черенкова) после распада СССР и вместившей в себя 19 топ-клубов России, а также киевский «Сокол», рижскую «Пардаугаву», минское «Динамо», усть-каменогорское «Торпедо» и карагандинский «Автомобилист».  

Конфликт касался денег за уезжающих игроков и привел к серии нелепостей: например, чемпиону МХЛ-92/93 – «Динамо» – для попадания в клубный Кубок Европы пришлось играть серию до трех побед с чемпионом (патронируемого ФХР) Открытого чемпионата России – ЦСК ВВС. 

«Динамо», конечно, справилось (3:1, 4:2, 6:3), но все же – представьте, что, скажем, в 2021 году футбольный «Зенит» играл бы за путевку в Лигу чемпионов с первым местом ФНЛ.  

За несколько недель до ЧМ-1993 Василий Уткин опубликовал компромат на второго человека в ФХР

Именно борьбе босса МХЛ Черенкова с Петровым (и серым кардиналом ФХР – агентом Сержем Ханли) посвятил дебютный телесюжет 21-летний Василий Уткин. 

В программе «Политбюро» за 9 апреля 1993-го Уткин сообщил, что Ханли стал в американском хоккее персоной нон-грата и всю корреспонденцию с его упоминанием глава НХЛ, не читая, бросает в мусорное ведро. 

«Все президенты и тренеры относятся к Ханли однозначно отрицательно. – сказал Уткину Черенков. – Однажды я видел, как за углом Малой спортивной арены Ханли сажал в такси [защитника «Динамо»] Сергея Сорокина и еще одного игрока – и там их обрабатывал. Это разве честно?

Хватает данных, что, сманив туда игроков, Ханли их бросал. Отец Павла Буре однозначно сказал, что этот человек – подонок». 

Перед МЧМ-1993 ФХР предложил всем игрокам сборной России подписать контракты на производство рекламных карточек. 

«Контракты привезли за два часа до нашего отъезда на турнир, – сказал Уткину нападающий Сергей Брылин. – По контракту ФХР забирала бы 50% наших денег. Моисеев сказал подписать контракты перед МЧМ – мы отказались. Но это пришлось сделать за два дня до конца турнира». 

По словам Уткина, дольше всех отказывались защитник Артур Октябрев и вратарь Николай Хабибулин – из-за этого их не поставили на решающий матч со шведами (итог – шестое место). 

Также готовился договор с НХЛ, по которому ФХР ежегодно получала за отъезд игроков 5 миллионов долларов. Причем все деньги поступали бы на калифорнийский счет Сержа Ханли. 

«В российском хоккее шла борьба за власть, и в ней фигурировал Отари Квантришвили, – рассказал мне Уткин. – Мне дали этот сюжет, потому что у него не было точной даты выхода в эфир. Он мог полежать как запасной. 

Но так, как он был запасной, его толком не отсмотрели, а я по молодости резко прошелся по Квантришвили (на самом деле криминальный авторитет мелькает в кадре рядом с Петровым, но не упоминается; в сюжете хватало других резкостей – Sports.ru). 

И надо же такому случиться – в субботу вечером, когда вышел сюжет, сын ведущего нашей программы Саши Политковского долго возвращался домой, непонятно где был. Подняли на уши всю Москву. Безумие. Мне потом за это влетело. 

Я отвечал: «Сюжет же три недели лежал – могли бы проверить его». От меня отстали. А сын Саши тогда просто загулял с друзьями. Найти его было невозможно. Четыре часа где-то бродил и даже не думал, что перепуганные родители видели его в своих мыслях привязанным к батарее».

В 70-е Серж Ханли организовал письмо Михайлова и Петрова с критикой тренера сборной, а в 80-е – снялся в фильме «Рокки»

Взбаломутивший наш хоккей Серж Ханли до эмиграции звался Сергеем Левиным: окончил ВГИК, работал режиссером на ТВ, брал интервью у Кондрашина с Пучковым, а также вместе с Михайловым и Петровым опубликовал в «Ленинградском рабочем» письмо с критикой тренера сборной Бориса Кулагина. 

Удаленный из советской журналистики, Левин уехал в США, где работал крупье и устраивал гастроли Аркадия Райкина с Эдитой Пьехой. Но не только.  

«В фильме «Рокки-4» Ханли объявлял бой Бальбоа с Иваном Драго, – говорил мне динамовский защитник Александр Юдин. – Нас с Сержем состыковал [главный тренер «Динамо» Владимир] Юрзинов. Ханли и первого русского в НХЛ привез – Виктора Нечаева, и Яшина с Буре. И меня».

Через две недели после сюжета о Ханли «Политбюро» вернулось к хоккейной теме. На ЧМ в Мюнхене и Дортмунде наша сборная недосчиталась хоккеистов «Рейнджерс», хотя Владимир Петров утверждал, что обо всем договорился, а ФХР застраховала игроков на «крупную валютную сумму». 

По словам Ханли, проблема была в том, что «Рейнджерс», не попав в плей-офф, отправили новичков Зубова и Ковалева в фарм-клуб, а отпущенный на ЧМ Немчинов получил травму. 

«Все это ложь, – сообщил Александр Политковский. – Руководство «Рейнджерс» заявило, что никаких контактов с Петровым или его представителями клуб не имел. Интересно, куда же девались страховочные деньги».

Интересно и то, что после недели тренировок в Новогорске сборная отправилась в Рапперсвиль – тот самый, где Михайлов работал в предыдущем сезоне. Главный тренер заявил, что место сбора запланировало прежнее руководство ФХР, а сам бы он с удовольствием продолжил подготовку в Подмосковье. 

Также Михайлов отметил, что взял из МХЛ всех сильнейших, кроме травмированных (молодой снайпер «Химика» Чербаев повредил голову в аварии) и «двоих,  нарушивших режим». 

Кто это, Михайлов не уточнил, но в глаза бросается отсутствие игроков самой результативной тройки МХЛ-1992/93 – спартаковцев Баркова и Селиванова. Их партнер Алексей Ткачук поехал бы на ЧМ, но получил травму на тренировке. 

С другой стороны, в Швейцарии добавились защитник Александр Смирнов и нападающий Герман Титов из финского ТПС (Илья Бякин из немецкого «Ландсхута» прибыл прямо в Новогорск – причем одним из первых), а главное – звезды «Фрибура» Андрей Хомутов и Вячеслав Быков, лидеры олимпийской сборной-1992. 

На старте ЧМ-1993 Россия чуть не проиграла Италии, а лучшего защитника не допустили к матчу – у него был только украинский паспорт

Единственный из альбервильской команды, кто все еще играл в России, – воспитанник харьковского хоккея Сергей Петренко – выходил в сборной с партнерами по «Динамо» Алексеем Яшиным и Яном Каминским. 

Игнор со стороны НХЛ Сергей объяснял самокритично: «Забиваю я маловато». Он и на ЧМ-1993 не забил, но именно с его паса Ян Каминский забросил первую шайбу сборной России на турнире – на 55-й минуте матча с Италией, когда наши проигрывали 0:2. 

Вторую шайбу челябинский вратарь Андрей Зуев пропустил между щитков с острого угла и больше на турнире не играл. От стыдного поражения Россию на предпоследней минуте спас Хомутов, забивший после комбинации с участием Быкова и Бякина. 

В звене с нападающими «Фрибура» вышел Игорь Варицкий – лучший снайпер «Трактора»-1992/93 стал единственным нашим форвардом, кто не набрал очков на том ЧМ, а Михайлов отметил, что Быков с Хомутовым заиграли на 100 % только после добавления к ним Буцаева – единственного энхаэловца в составе на Италию. 

Вячеслав прилетел в Мюнхен за несколько часов до игры – с партнером по «Филадельфии» Дмитрием Юшкевичем, которого не пустили на лед. Вот как это объяснил в «Советском спорте» Серж Ханли: 

«Истинно русский парень Дмитрий Юшкевич, родившийся в Вологодской области, игравший за череповецкий «Металлург», ярославское «Торпедо» и московское «Динамо», в прошлом году вылетел в Филадельфию из Киева. 

В Киеве живет его супруга Оксана, и для выезда ему пришлось взять украинский паспорт, в котором обозначено гражданство — украинское. Сегодня в бывшем Союзе все так перепуталось, что на подобные мелочи часто внимания не обращают. А вот Международная федерация хоккея не прошла мимо этого обстоятельства. 

Участие в чемпионате мира разрешено хоккеистам, имеющим два гражданства, но Дмитрий Юшкевич, предъявляя украинский паспорт для регистрации, не мог доказать, что является еще и гражданином России – хотя в прошлом году в составе этой сборной выступал на ЧМ».  

К игре с Австрией вопрос решили, и Юшкевич вышел в паре с Андреем Сапожниковым из «Трактора». Но ни это, ни появление в воротах Михайловского не спасло Россию от новых провалов в обороне. 

Из-за ошибки защитника СКА Сергея Шенделева снова пропустили первыми (в большинстве), но все же победили 4:2 благодаря трем голам звена Быкова. Сравнял же счет Ян Каминский, потерявший во втором периоде партнера – Петренко получил растяжение в паху и выбыл до четвертьфинала. 

«На том турнире нашу сборную ни в грош не ставили, – вспоминал Сергей. – Говорили: «Что за клоунов Россия привезла?»

После поражений от Канады и Швеции Быков признался, что никогда еще сборная не была такой слабой

В звене Яшина Сергея Петренко заменил Андрей Николишин, а 12-м нападающим стал защитник Бякин. Атаку это не ослабило – в третьем матче разгромили Швейцарию 6:0, и Яшин с Бякиным оформили по дублю. 

В защите же стало спокойнее с появлением вратаря Андрея Трефилова. В сезоне-1992/93 он не пробился в «Калгари», но в фарм-клубе выиграл конкуренцию у вратаря олимпийской сборной Канады Тревора Кидда. 

Трефилов еще на финском турнире-1992 убедил Михайлова в своем превосходстве над другими вратарями и пропустил первые матчи лишь из-за усталости. 

«Полного удовлетворения от клубного сезона я не получил, а здесь, когда выпустили против Швейцарии, находился в таком романтическом состоянии, что получалось почти все, – говорил Трефилов. – Чувствовал, что зрители получают удовольствие от моей игры и не делал ошибок».

Правда, в последних матчах группового этапа сухарями у Трефилова и не пахло – 2:5 от Швеции и 1:3 от Канады. 

Спецкорр «Спорт-Экспресса» Уве Фибелькорн фиксировал: «Со Швецией непростительные ошибки допускали Фролов, Шенделев и Юшкевич. И даже Трефилов был бессилен.

С канадцами же Юшкевич уже на 5-й минуте оставил неприкрытым на пятачке своего по партнера по «Филадельфии» Кевина Дайнина – 0:1. 

Затем Бякин так же поступил с Полом Карией, который удвоил счет. Во втором периоде Фролов немыслимо как пропустил к воротам прямо по центру Дэйва Гэгнера (чудо, что не забил!), а буквально через смену тот же Фролов оставил Трефилова на растерзание Линдросу – 0:3. 

«Это счастье, что Виктор Тихонов не руководит этой командой, — сказал сидевший рядом со мною корреспондент DPA Герд Мюнстер. — Капитан русских Быков признался мне, что никогда еще сборная не была такой слабой, как сейчас».

Накануне четвертьфинала с Германией консультант Михайлова по хоккейной науке Игорь Захаркин сказал: «Верю, что покажем содержательную игру. Все-таки, если откровенно, пока не требовали от ребят максимальной отдачи».

В четвертьфинале счет открыл Валерий Карпов из «Трактора» – вскоре его пригласили в НХЛ

В последней игре группового раунда Юшкевичу наложили на подбородок восемь швов после колющего удара Дайнина, а в четвертьфинале именно с паса Дмитрия счет открыл 21-летний Валерий Карпов, забивший до этого Канаде со Швецией. 

Перед сезоном-1992/93 Карпов сменил «Трактор» на ЦСКА, но в Москве не задержался: «Думал, что в ЦСКА останутся ребята, которые были в предыдущем сезоне. А, по существу, команда перестала существовать, – говорил Карпов. – Михайловский в воротах и я оказались «стариками». 

Я шел туда учиться у Тихонова и старших ребят, а тут у меня учились. Мне этого не надо было. Тем более денег не платили. Я же семейный, как жить-то? На свои средства отремонтировали служебную квартиру в Строгино — так мне за это ни копейки не компенсировали».

Через год после ЧМ Карпов сменил Челябинск на Калифорнию – прямо во время турнира, когда Валерий смотрел с трибуны за тренировкой шведов, его завербовали представители «Анахайма». 

С его же передачи вторую шайбу немцам забросил Герман Титов, чей партнер по «Химику» 80-х вратарь Алексей Червяков рассказал мне: «Он в Воскресенске четыре года отсидел в запасе. Отслужил в армии. Был разгильдяем, входил в какую-то спартаковскую фанатскую группировку, не учился. 

Но отец, дядя Витя, был мясником, а мать работала в Раменском администратором магазина – все тренеры «Химика» ездили к ней за мясом. Поэтому Титова держали в команде. А потом Сашка Черных попал в аварию, и его место занял Гера. После этого выстрелил».

В остальных трех голах немцам поучаствовал Андрей Хомутов (1+2), которого раскрепостил перевод в его звено Вячеслава Буцаева.

Журналист «Советского спорта» Леонид Рейзер писал, что ассистент Михайлова Петр Воробьев после 5:1 с Германией долго беседовал у раздевалки с учителем, консультантом сборной Владимиром Юрзиновым, и выделил главный секрет победы: «Лишили немцев возможностей для контратак».

Проходивший мимо вратарь Трефилов отмахнулся от комплиментов: «Чего меня хвалить-то? Ребята так четко сыграли, что я почти отдыхал».

Перед полуфиналом неплохо отдохнули и канадцы, которые, по словам Николишина, неумеренно выпивали и разнесли пол-гостиницы. На просьбу прокомментировать поведение игроков Майк Кинэн напомнил: «Я тренер, а не нянька». 

В полуфинале Россия отыгралась у Канады с 1:3, а после финала Михайлов услышал: «Сегодня с вами было бесполезно бороться»

«Кинэн приехал в Германию с больной шеей, – вспоминал Петр Воробьев. – У него даже было специальное приспособление, что-то типа собачьего воротника. После похода на ТВ, где, светят яркие софиты, пошло раздражение, и, видно, врачи запретили присутствовать на тренировках. 

Тогда-то в канадской команде и начался разброд с загулами игроков, хотя до этого Кинэн держал железную дисциплину. Перед полуфиналом мы, конечно, об этом знали, но не заостряли внимания – команда у Канады была очень хорошая, и не случайно на предварительной стадии мы ей уступили 1:3».

В полуфинале 1:3 мы получили уже к началу второго периода, но в следующие 11 минут четыре шайбы забросили Титов, Быков, Хомутов и 26-летний нападающий «Трактора» Константин Астраханцев – через год после ЧМ он уехал в Финляндию, где, наигравшись, устроился в логистическую компанию.  

Астраханцев признавался, что с тех пор смотрел матчи сборной России в свитере с ЧМ-1993. Гол Канаде – единственный для него на том турнире. В третьем периоде Россия ответила на гол Линдроса еще двумя шайбами и победила 7:4.

«С канадцами, знаешь, когда лучше всего себя чувствовал? – говорил Трефилов. – Не поверишь – при счете 1:3. В две шайбы летим, а на лавке – ни криков, ни паники. Спокойненько так. И я понял: еще не вечер. 

Я, правда, о канадцах лучшего мнения был – не ожидал, что они до конца второго периода четыре шайбы вынут».

«Мы не ставили хоккеистов в жесткие игровые рамки, – отметил в еженедельнике «Хоккей» Борис Михайлов. – Сначала предлагали им самим обсудить: как они хотели бы играть в звеньях, а потом на тренерском совете выстраивали общий план. 

В процессе этой работы наметки команды, представшей в финале, уже просматривались отчетливо. Мы хотели преподнести шведам сюрприз».

«Многие ребята выходили с жуткими травмами, – добавил Петренко. – Защитник Дима Фролов – с переломом ноги. Ступня раздулась, страшно смотреть было. «Петрович, если засуну ногу в ботинок – выйду», – сказал он Михайлову перед финалом. Я перед Швейцарией порвал пах, в финале играл на уколах».

В финале шведы – с будущими звездами НХЛ Форсбергом, Ренбергом и Нэслундом – уже к середине второго периода горели 0:3 и ответили только одним голом. 

«Мы просили играть как можно быстрее, не передерживать шайбу, заставляя соперника бегать за ней и тратить больше сил на организацию атак, – сказал после победы Борис Михайлов. – Сборная России прибавляла от матча к матчу. А главное, в ее действиях чувствовалась растущая уверенность в своих силах. 

Мы лишили шведов главных козырей — маневренности и стремительных контратак, заставили ошибаться и в чужой, и в своей зонах. Победа пришла в очень трудном матче, а потому наша радость безгранична. 

Мы безумно счастливы, что вернули титул сильнейшей команды мира, что доставили россиянам минуты радости».

На банкете в отеле «Шератон» шведский тренер Курт Лундмарк сказал Михайлову: «Сегодня с вами было бесполезно бороться». 

А Валерий Карпов, соучастник двух первых голевых атак, воскликнул: «Попасть в сборную из Челябинска! На чемпионат мира попасть! Чемпионом стать! Я не сниму медаль – так и не полечу в ней домой. Не выпендриваюсь – просто до сих пор не могу поверить».

«Я очень хотел встретиться со шведами и спихнуть их с нашего пути – за то, сколько они в последние годы крови нам попортили, – сообщил Андрей Трефилов. – Первый матч в группе, я думал, не в счет, а потом-то мы с вами сразимся. И раз в финале – это еще лучше.

А после победы у меня на банкете даже сил улыбнуться не было. Глотнул шампанского и первым пошел спать. Закрыл глаза – шведы мне по воротам бросают. На другой бок повернулся – канадцы на меня летят. И до сих пор еще разные игры снятся».

Первыми из нашей команды Мюнхен покинули Буцаев с Юшкевичем. Провожая их, Вячеслав Быков сказал: «Если позовут в сборную – ни в коем случае не отказывайтесь».

Вячеслав Быков: «Первая золотая медаль в истории сборной России. Говорю и аж слезы накатывают»

– Мы с Андреем Хомутовым много общались с ребятами и старались создать в команду рабочую, но и дружелюбную атмосферу, – говорит мне Быков спустя 30 лет. – Кстати, нам помогали болельщики – грандиозно нас поддерживали и заряжали энергией. Мы видели их не только на матчах, но и каждый день на прогулках. И с радостью общались.

– Почему вы пропустили предыдущий чемпионат мира?

– Отказываться от сборной – не в моих правилах. С 1990-го, когда отправился за рубеж, всегда старался приезжать. Но из-за Игр-1992 сроки швейцарского чемпионата сдвинули, и мы условились: в Альбервиль меня отпустят, а на ЧМ – смотря как далеко зайдет «Фрибур» в плей-офф.

Клуб вышел в финал, и по контракту я должен был остаться.

– Через год вы травмировали колено. Почему все же поехали на ЧМ?

– Нас так воспитали: если болит – значит живой. Я предупредил о травме тренеров сборной и сказал: «Если не буду подходить – не хотел бы занимать в составе чье-то место». В итоге мне сделали аппарат для защиты колена, и я играл не на двух ногах, а на полутора.

– Что изменилось в сборной с заменой Тихонова на Михайлова?

– Борис Петрович очень доверял игрокам и, в частности, мне как капитану, отвечавшему за атмосферу в команде. Мы давно друг друга знали. Я играл против него за «Трактор», а потом – у него в ЦСКА, где он помогал Виктору Васильевичу. Познакомился с его семьей, у нас сложились близкие отношения.

Борис Петрович – умный, интеллигентный и уравновешенный человек. Наш вид спорта – очень эмоциональный, но Михайлов прекрасно понимал чувства игроков и гармонично подходил к любой ситуации.

При нем человеческие отношения между игроками и тренерами были на другом уровне, нежели в советские времена. Михайлов относился к хоккеистам не как начальник к подчиненным, а скорее как старший товарищ.

Требовательность к делу осталась высокой, но в обычной жизни Михайлов дал больше свободы – конечно, без панибратства и попустительства.

– В групповом этапе Россия выиграла только два матча из пяти – как это воспринималось?

– Думаю, болельщикам было непривычно – их приучили к сплошным победам. С другой стороны, психологическая и физическая подготовка сборной, как и раньше, была нацелена на решающие матчи.

Да, это рискованно, ведь результат требовался уже на групповом этапе. Нам не удалось обыграть Италию, Канаду и Швецию, но через не могу все же набрали нужные очки и подошли к плей-офф на пике формы. Помогло и то, что тренеры четко, без паники разобрали наши ошибки в проигранных матчах.

И, конечно, Андрюха Трефилов здорово нас подтащил. Отлично вписался в команду и четко отработал турнир.

– Михайлов говорил, что ваше звено преобразилось с добавлением Буцаева. Как вам это виделось изнутри?

– Мы с Андреем Хомутовым всегда стремились раскрывать сильные качества партнера и играть на них. Слава – очень талантливый нападающий. Габаритный, мощный, скоростной, технически одаренный, с хорошим броском. Мог играть и центрального, и крайнего.

Мы быстро достигли взаимопонимания. Своей мощью он добавил нам движения и агрессивности в зоне атаки. Отвлекал на себя внимание соперников и развязывал нам руки.

– Какая роль в тренерском штабе была у Игоря Захаркина?

– Он очень глубоко изучал хоккей, тонкости тренировочной подготовки к матчам. С Игорем мы познакомились, когда я играл за ЦСКА, а он входил в научную бригаду и помогал Тихонову. Мне всегда было интересно с ним общаться, и еще в начале 90-х сказал ему, что в будущем хотелось бы поработать вместе.

– Как 1:3 с Канадой за 11 минут превратились в 4:3?

– Счет 1:3 не отражал реальности. Мы не проигрывали канадцам вчистую, нас точно не разрывали. Им повезло, они забили, но мы видели, что нам не хватает совсем чуть-чуть.

Важно было не паниковать и продолжать нагнетать. Когда мы заиграли на высоких скоростях, канадцам стало сложнее. Поставили их в тупик за счет техники и импровизации.

– Вторым бомбардиром сборной на ЧМ-1993 стал Валерий Карпов. Чем он вам запомнился?

– В нем чувствовался традиционный советский стиль. Валера – техничный, грамотный, с хорошим катанием и видением поля.

В сборной вообще хватало игроков, вышедших, как и я, из «Трактора»: Карпов, Сапожников, Зуев, Варицкий, Астраханцев. Доказали, что Урал богат не только изумрудами и алмазами, но и талантливыми, обученными хоккеистами.

Причем со многими молодыми игроками я познакомился уже в сборной. Нашей задачей было передать им традиции предыдущего поколения – как вести себя на тренировках, в играх и вне льда.

Нацеливали ребят: сначала отработайте смело, а потом празднуйте – тоже смело и хорошо. Это ведь другая наша традиция: отмечать победы в финалах так же душевно, как Новый год в кругу семьи.

ЧМ-1993 – очень яркое воспоминание. Первая золотая медаль в истории сборной России. Говорю и аж слезы накатывают. К сожалению, после перестройки спорт, как и культура, переживал непростые времена, и следующего золота ЧМ пришлось ждать 15 лет.

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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Владимир Федоренко, Владимир Родионов; Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Clive Brunskill/ALLSPORT; fhr.ru

1 комментарий

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Дмитрий Викторович
Душевная статья
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