Что. Будет. Дальше.

Прошлой весной «Каролина» забодала «Бостон» в первом раунде, а во втором отскочила от прогрессировавших «Рейнджерс», и по моим ощущениям, команде не хватало свежих решений в атаке.

В НХЛ блистательно умеют формулировать желания, и в «Каролине» произнесли: нужен хоть сколько-то творческий край.

И подписали Макса Пачиоретти.

Август 2022-го: у Макса Пачиоретти разрыв правого ахилла, будет операция, пропустит полгода.

6 января 2023-го: первый матч после травмы.

8 января 2023-го: второй матч, дубль.

20 января 2023-го:

На ровном месте повторный разрыв того же ахилла, и очень серьезный аут.

«Ну ладно, – бодрили себя фанаты «Харрикейнс». – У нас и так состав ого-го».

И у них были все основания.

В целой НХЛ сейчас нет команды, которая бы заработала статус контендера честнее, чем «Каролина». Годы перестройки, прогресс, гениальное решение с Родом Бринд’Амором на скамейке (идеальный «мэтч» тренера и команды), кропотливая работа на рынке. Как пример – на синей линии «Харрикейнс» тестировали защитников в диапазоне от Хэмилтона до Деанджело.

Безусловно, регулярку-2022/23 съел «Бостон». Пожарил, положил между двух кусков хлеба и сочно так проглотил, запивая каким-нибудь вкусным пивом. Но «Брюинс» – это последний всплеск энергии старого состава.

А «Каролина» – это новая звезда. Новая сила.

Она уверенно идет на самой вершине, вслед за «Бостоном», при случае обыгрывая его.

И на рынке «ураганы» все-таки взяли Пулюярви (старого знакомого Себастьяна Ахо) – ну чтобы все-таки усилить атакующий состав, пускай не в топ-6, так в миддл-6.

А в середине марта травму до конца сезона получил Андрей Свечников. На фоне остальных топов Востока, которые на дедлайне набрали живой массы, «Каролина» будто бы стала слабее.

Что это за команда, с какими проблемами она столкнулась и как она будет решать проблемы – расскажу я, обладатель самого техничного хоккейного телеграма.

Самая активная команда самой активной лиги

Взгляду со стороны очень сложно обнаружить у «Харрикейнс» какие-то проблемы.

Второе место в общей таблице, первое место в сложном дивизионе, прекрасный, все еще молодой состав и потрясающая активность.

В последние годы уровень командной активности в основном иллюстрируют через число созданных ожидаемых голов – и по этому показателю «Каролина» в большом порядке, но гораздо лучше ее хоккей характеризует напряжение, которое команда создает в своей зоне. По сути, это основа успеха «Харрикейнс».

Возьмем три показателя – ожидаемые пропущенные голы, xGF% (отношение созданного xG к тому, что создал соперник), пропущенные броски в створ – и посмотрим их в двух состояниях: при 5-на-5 и во всех вариациях.

По всем шести пунктам у «Каролины» первое место в лиге – иногда даже с отрывом.

Тонкий момент: при этих показателях, «Харрикейнс» не лучшая команда лиги по пропущенным голам, а только вторая. «Бостон» пропустил гораздо меньше, хотя допустил больше бросков и больше опасности. Тут мы упираемся в уровень, который команде дают вратари – Улльмарк претендует на «Везину», а Кочеткова и Андерсена защита стремится как бы вывести за скобки; то есть потрясающий уровень напряжения в своей зоне – это такой способ «Каролины» выжить.

Смысл, который читается при изучении статистики «Харрикейнс» – лучший в лиге процент созданных ожидаемых голов (xGF%) они заработали не столько в атаке, сколько бронебойной системой в защите.

На льду это явление выглядит еще грандиознее, чем в цифрах – и тут передам слово Кевину Биексе, который на днях очень прозрачно показал особенности системы «Харрикейнс».

Она строится на агрессивнейшей персональной опеке – посмотрите, как это выглядело в игре против «Рейнджерс».

В этом хоккее очень много энергии, «Харрикейнс» с ним блистательно справляются – результат показывают цифры примерно любого уровня.

Этот способ игры команда распространяет на всю остальную площадку, и на чужую зону в том числе, что видно и по ожидаемым голам.

Но вот тут и начинаются проблемы.

«Каролина» создает ожидаемые голы, но мало забивает

Отмотаем на концовку прошлого сезона. «Харрикейнс» были фаворитами (постепенно забываем это слово применительно к НХЛ) в серии с «Рейнджерс» и провели семь матчей с интересными результатами.

По ожидаемым голам, то есть по напряжению в чужой зоне, «Каролина» соперника просто уничтожила. Но счет по голам развернулся буквально в обратную сторону: 20-13 в пользу «Рейнджерс».

В прошлом плей-офф «Каролина» столкнулась с классической проблемой современной НХЛ. Реализацию не купишь ни за какие ожидаемые голы.

Мой любимый пример на эту тему – «Вегас» двух последних плей-офф, в которых он участвовал.

В ковидном 2020-м было вообще нечто. Еще в серии с «Ванкувером» «рыцари» уперлись в защиту/вратаря «Кэнакс». Они создавали какое-то невообразимое давление, к которому соперник привык, кажется, по ходу второй игры.

Серия, которую с точки зрения ожидаемых голов «Вегас» просто выгрыз, едва не уплыла.

А потом был легендарный батл с «Далласом» и там – ощутимое преимущество по ожидаемым голам. «Старс» реально пришлось тяжело, но после «Колорадо» примитивное давление «рыцарей» ощущалось не таким уж и страшным. Дальше – примерная ничья по голам и чистая победа «Далласа».

В полуфинале КС-2021 была не такая знаковая ситуация, но из равного напряжения в чужой зоне «Вегас» вытащил не так много реальных голов – и отдал серию 2-4.

Смысл тут в том, что в хоккее ожидаемые голы отражают не качество игры в атаке, а напряжение в целом, количество бросков с близкой и средней дистанции. Тут важно количество – если таких бросков много, то и xG будет большим.

Но для победы не нужно много простых прямых бросков. Нужны несколько – три, два, иногда даже один – точных. Активностью эти броски не компенсировать – их должны исполнять или мастера, или хоккеисты, которые поймали волну.

«Каролина» шла по этому пути в серии с «Рейнджерс». Она дала количество, но уступила в качестве. Условно говоря – Панарин, Зибанежад, Фокс, Шестеркин (конечно же) и три молодых обыграли Ахо, Нечаса, Свечникова и вратарей «Харрикейнс».

В поздних раундах команде нужны не проценты, а точные попадания и сэйвы. Сэйвы в НХЛ раздобыть сложно, и этот вопрос Род Бринд’Амор решает защитой (ну, вы видели).

В атаке нужны или новые игроки (Пачиоретти – отличная задумка), или вдохновение тех, кто давно в команде. У «Каролины» провал по обоим направлениям.

Что у команды отобрала травма Свечникова

В Северной Америке есть специалисты, которые рассчитывают стоимость игрока в количестве побед – буквально «игрок Х добавит «Каролине» 2,2 победы», и это, конечно, какая-то астрология (математические модели – зло, и за них нужно наказывать просмотром серии «Локомотив» – ЦСКА).

Посмотрим более-менее верифицируемые данные.

Свечников выбыл 14 марта, но до сих пор остается в лидерах команды по некоторым по показателям. Они же дают понять, чего лишается «Каролина» перед потенциальной встречей с «Айлендерс» – ой, давайте еще подождем, – конечно же, с «Бостоном» во втором раунде.

И тут я не смотрю на ожидаемые голы, потому что в поздних раундах, то есть в единственном значимом хоккее, они не дают ровным счетом ничего.

Кстати, Свечников первый в команде по штрафным минутам – у него 15 удалений.

По его цифрам на самом деле видно, почему даже с ним в составе «Харрикейнс» испытывали нужду в еще одном толковом крайнем; но без Андрея все становится еще хуже.

Как «Каролина» заполняла пробел с реализацией

Тут имеет смысл говорить о четырех переходах.

Брент Бернс, защитник, обмен из «Сан-Хосе»

Один из лучших защитников НХЛ последних лет в смысле созидания и завершения (правда, как показал сезон Эрика Карлссона, точно не самый лучший). В «Каролине» взял 8-й номер, с которым смотрится странно, зато немного приободрился и проводит лучший сезон за несколько последних лет.

Реализация: 6,05% Поможет ли в атаке: скорее да, чем нет

Макс Пачиоретти, нападающий, обмен из «Вегаса»

Прикол в том, что у Пачиоретти три гола на 16 бросков в 5 матчах за «Кейнс». Понятно, что на дистанции процент бы упал, но по сути эти цифры символизируют буквально то, что нужно было «Каролине» и что она искала.

Его травма – это очень грустная история.

Реализация: 18,75% Поможет ли в атаке: был бы умеренно хорошим вариантом – общий уровень активности «Каролина» держала бы высоким и без Макса, а ему бы досталась чистая работа в завершении.

Йессе Пулюярви, нападающий, обмен из «Эдмонтона»

Йессе взяли скорее потому, что других вариантов на рынке не было – это укрепление не элитного отряда, а рабочего. Ну, лучше чем ничего.

Реализация: за первые 19 бросков – ноль голов. Поможет ли в атаке: не особенно

Шейн Гостисбеер, защитник, обмен из «Аризоны»

Хороший вариант для прокачки показателя «креативность» на синей линии. У Шейна странноватая карьера, но если чем-то он и может помочь своей новой команде в 2023-м, так это интересными розыгрышами и действиями в атаке.

Реализация: 8,06% Поможет ли в атаке: где-то на уровне Бернса, но, наверное, чуть меньше

Получится ли у «Каролины» в плей-офф?

Такое ощущение, что чего-то все равно не хватает. Логика же была в том, что «Харрикейнс» покажут прогресс внутри развиваемого много лет стиля – и теркой сотрут в порошок примерно всех попавшихся на пути патриков кэйнов. Или найдут игроков (игрока), которые станут новыми Х-факторами (Бернс и Пачиоретти, например, чрезвычайно похожи на такого игрока).

Найти уже не получилось, получилось потерять. Остался только стиль — и он потрясающий, он очень силен, но он слишком заточен на количество.

«Каролина» будет наверху, только если кто-то из ее молодых лидеров – Ахо, Нечас, Джарвис, Котканиеми – выйдет на новый уровень созидания и забьет пару-тройку эпохально важных голов.

«Харрикейнс» нужно найти своего Кузнецова-2018, а на одном давлении будет тяжело.

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports