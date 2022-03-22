«Спартак» должен цепляться за серию со СКА. Нужно побольше жизни в атаке

Москвичи лучше системно, но летят 1-2.

Тренерская скамейка СКА – возможно, самое смешное зрелище Кубка Гагарина-2022. На последних секундах «Спартак» проигрывал 1:2, и взял тайм-аут. Армейцы воспользовались 30 секундами, чтобы отполировать свой финишный план – и выпустили на лет шесть хоккеистов, вместе в вратарем.

Лишнего обратно звали всей маршруткой – и Антон Бурдасов, и Роман Ротенберг. С тех пор, как тренерскую мысль команды формулирует Роман (а это происходит вообще не первый год), у СКА постоянно проскальзывают такие приколы – то лишнего выпустят, то наоборот, забудут выпустить пятого и какое-то время играют вчетвером.

Полное ощущение, что смотришь не на реальную работу людей, а на такую имитацию и где-то даже пародию. Взять хотя бы кусочек общения Романа с корреспондентом КХЛ ТВ после второго питерского матча.

Поэтому не очень понятно, как относиться к переменам, происходящим в игре СКА. Это настроение? План? Совпадение? Вот сижу и думаю.

В Москве СКА сыграл явно скромнее, где-то даже подпадая под штамп «специально отдают инициативу». То есть играл, скорее, по-брагински, строго на своей половине и по возможности резво на чужой. Из-за этого хуже стал смотреться «Спартак» – ну то есть москвичи больше владели шайбой и длинными отрезками имели преимущество, но такой расклад в игре требовал от них прямо Созидания – и вот прямо Созидания у них не получилось. Был контроль, было владение в чужой зоне, были подходы к чужим воротам, но не было Моментов.

Я как-то уже писал, что пауза не повлияла на «Спартак» в силу простоты его хоккея в первых двух матчах, а теперь есть ощущение, что сегодня, в третьем, это все сказалось: в игре вообще равных шансов, при одинаковом количестве подходов к чужим воротам СКА был лучше, точнее, изобретательнее в подыгрыше и получил больше моментов – один Гусев бросал раза четыре с очень близкого расстояния.

Нужна острота, нужна жизнь и борьба на чужом пятаке – единственный гол москвичи забили как раз после того, как Солодухин правильно перекрыл Юханссона – и этого всего нужно много. СКА вялый, СКА проходимый, СКА не очень-то управляемый. СКА пока тащит скорее класс игроков. Но посмотрите на то, как Никишин справляется с дриблингом Кузьменко – и вы поймете: это не такая заоблачная разница, которую невозможно преодолеть.

В серии всего лишь 1-2 – и это никакая не проблема.

Второй раунд

Счет в серии – 1-2

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Сергей Гунеев