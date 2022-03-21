Против СКА – на равных.

По состоянию на 21 марта, Кубок Гагарина-2022 – довольно пресное зрелище. Больше половины команд первого раунда играли в жесткий откат, какие-то играют в него и во втором («Трактор» и «Салават»), Андрей Разин вылетел, победитель турнира уже очевиден (кто-то вообще сомневается, что второй подряд кубок возьмет «Авангард»?), финалист тоже (ЦСКА). Во втором раунде идет вполне бодрый хоккей, Омск очень весело расправляется с «Магниткой», но во всем этом не хватает свежести. Этот же «Авангард» примерно так же весело расправлялся с этой же «Магниткой» год назад.

Смотришь на это – и думаешь о том, что КХЛ не хватает тренерской мысли (много команд просто играет одинаково – как сборная России в Пекине), не хватает новых подходов, не хватает героев.

И тут появился московский «Спартак». Команда вышла с двухмесячных каникул и сразу зарядила 6:1 нашему любимому СКА в Санкт-Петербурге. После двух матчей в серии команда увезла из Санкт-Петербурга комфортные 1-1. У команды забивают игроки, о которых не слышали даже продвинутые фаны хоккея – Иван Дроздов! Егор Савиков!

Йори Лехтеря организует партнерам вот такие голы:

Вау! Я думал такое возможно только в НХЛ!

Кроме того, москвичи отлично смотрятся в смысле содержания – да, они играют от обороны, но при этом за две игры в Санкт-Петербурге обошли СКА по ожидаемым голам 5.8 – 4.4.

Пока Роман Ротенберг ждет прогресса от Игоря Ожиганова, команда Миронова радует практически каждой сменой – в современной КХЛ это о-о-о-о-очень большая редкость.

Ниже несколько пунктов о том, что делает «Спартак» самой симпатичной (не путайте с «самой сильной») командой второго раунда, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там еще больше гифок про плей-офф КХЛ.

Кубок Гагарина страдает от возвращения пассивных откатных схем

Очевидный тренд мирового хоккея на растущую активность в действиях всей пятерки игроков (в некоторых командах – и вратаря тоже) Россия как всегда воспринимает по-своему. В этом сезоне в КХЛ – с подачи в том числе олимпийской сборной России, спасибо за это новому штабу – вернулись жестко откатные схемы, которые сделали первый раунд Кубка Гагарина очень тяжелым зрелищем. Я уже писал об этом в серии ЦСКА – «Локомотив», но есть пример посвежее.

Разогревшиеся «Трактор» и «Салават» в первом матче своей серии выдали суперхоккей и по ожидаемым голам (как посчитал InStat) сыграли 2.0 на 1.5. Чтоб вы понимали, где ориентир для этого: великолепная пекинская сборная России в беспросветном финале Олимпиады-2022 сгенерировала xG = 1.6. Ну то есть это именно тот случай, когда отвратительно играли обе команды.

С точки зрения картинки этот матч выглядел вот так: «Салават» без шайбы не выходил за красную линию, собирался толпой где-то за ней и вообще не преследовал игрока с шайбой, который эту красную линию пересекал.

В целом, активностью мог ответить «Трактор», который в этой серии считается фаворитом и который играл дома, но его тренирует Анвар Гатиятулин, известный поклонник форчекинга. «Трактор» выстраивался за чужой синей – и двигался назад.

Вот таким был этот матч, и вот примерно так играли 60% команд первого раунда.

Игру в обороне этот подход трактует как пассивную сдачу пространства и инициативы, как охрану кукурузы (фраза Жени Кузнецова) на своей половине площадки – и эта игра выглядит угрожающе уныло.

«Спартак» держится мирового тренда: играет от обороны, но очень активно

Москвичи с первых же минут своего появления на льду удивили современной трактовкой отхода на свою половину.

Это, кстати, вообще интересная тема. Сборную Финляндии у нас по инерции считают скучным оборонительным, но побеждающим организмом, и поэтому просто по картинке перенимают пассивный откат на красную линию.

Но если вдаваться в детали, то те же финны в рамках своего построения играют очень активно – возьмите хоть ЧМ-2019, хоть МЧМ-2019. До этого слоя наша тренерская мысль уже не добирается. Наши команды просто отдают пространство и ждут ошибки соперника.

И вот похоже, что Борис Миронов – светлое исключение из этого грустного правила.

Смотрите, как играет «Спартак» и как в его игре важна динамика. Если посмотреть на построение москвичей в средней зоне в статике, то оно выглядит просто 1-4 – так же обыденно, как и у «Салавата».

И где тут прорыв? Где тут свежеcть?

Свежесть видно в движении.

Посмотрите, 10-й номер, Иван Дроздов – открытие второго раунда – четко работает по игроку с шайбой и преследует того, когда он откатывается даже в свою зону. Преследует, чтобы не открывать ему слишком много пространства и, если что, поймать игрока СКА на ошибке – что уже делал в первом матче.

Обратите внимание на действия остальной спартаковской четверки: хоккеисты работают по игрокам, передавая их другу другу и по возможности сокращая для тех игровое пространство, ожидая рывков, передач и прочего конструктива. «Спартак» готов практически к любому решению игрока с шайбой, к любой передаче – и в силу того, что современный СКА не самый острый карандаш в пенале хоккейного интеллекта, эта плотность заставляет армейцев просто вбросить шайбу в чужую зону – на подбор первыми идут два спартаковца.

То есть к банальному отходу на красную линию «Спартак» – руками, очевидно, своих тренеров – прикрутил включенность игроков, динамику, какую-то внутреннюю энергию. Построение красно-белых в обороне – что в своей зоне, что в средней – это такая мембрана, тонко реагирующая на изменения внешней среды. Они не просто отходят, они скорее выстраивают ловушку и очень активно работают клюшками, чтобы отобрать или перехватить шайбу. И в момент перехвата шайбы эта мембрана становится пружиной – Иван Дроздов стреляет проходом по чужим воротам: догнать его не в состоянии ни один защитник СКА.

Общую собранность «Спартака», которая сказывается в защите, отлично иллюстрирует момент с единственным забитым им голом во втором матче. Четверка СКА поехала на смену – и была мгновенно поймана спартаковцами длинным пасом от своих ворот и синхронным рывком Лехтеря / Хохлачева.

Не могу сказать, насколько возможно такое наиграть, но, судя по слаженности действий «Спартака» и реакции Бориса Миронова, этот ход не был каким-то шокирующим откровением.

Есть ощущение, что тренеры «Спартака» доверяют игрокам

Большая проблема нашего хоккея – в том числе и в Пекине было видно, что тренеры где-то прижимают игроков, требуют от них более простой и надежной игры, а не раскрывают сильные качества. Гусев и Шипачев на Олимпиаде не были Гусевым и Шипачевым.

В «Спартаке» с этим, кажется, попроще.

Эта обводка Никишина закончилась неудачным пасом и пропущенной шайбой, но его не посадили на скамейку и никак не ограничили в игре – Саша остается собой и вкладывает в общую командную копилку все, чем природа его одарила.

Точно такое же ощущение есть от игры остальных хоккеистов команды – им будто бы позволяют делать все, что они умеют хорошо, и поэтому в основном они выглядят лучше, чем по идее должны (ну, за определенными исключениями, конечно).

От игры СКА такого ощущения нет – там нет какой-то зажатости, но ни Гусев, ни Кузьменко, ни Бурдасов пока не дают даже своего привычного уровня; в борьбе с активными спартаковцами им сложно – это видно, и даже Роман Ротенберг это признает.

Почему на игре «Спартака» не сказывается пауза в два месяца?

На самом деле я уверен, что сказывается, просто тренеры минимизируют этот эффект. В моем понимании (фраза Александра Хаванова) такая длинная пауза без игр бьет по тонким навыкам, которые требуются в созидании – подкидки, броски, сложные взаимодействия и так далее. Сборная России в Пекине сама себя поймала на том, что требовала от Шипачева сразу стать Никитой Кучеровым (об этом недавно рассказал Нестеров), хотя Вадиму нужно было время, чтобы стать для начала самим собой.

«Спартак» в завершении играет довольно просто. Он играет вертикально, прямо на чужие ворота и сразу на пятак. Половина его шайб в первом матче – это удачные отскоки от игроков СКА, вторая половина – ошибки игроков СКА. Шайба во второй игре – снова ошибка игроков СКА, реализованная максимально просто, быстро и эффективно; да, там было филигранное оставление Лехтери – и это было красиво. С периметра у москвичей пробует атаковать только первое звено Хохлачев – Лехтеря – Широков, в принципе «Спартак» на контроле шайбы не настаивает. Его защитники не отбрасываются, ищут варианты для контролируемого выхода из зоны, но в целом команда готова к тому, что с шайбой больше будет СКА. И планирует свои атаки, исходя из этого расклада.

И пока получается довольно неплохо. С другой стороны, и СКА в этой серии пока выглядит помятым, такое в плей-офф вообще случается – и надо смотреть дальше, какие ходы и ресурсы вытащит не самый сильный тренерский состав СКА (Комаров в первом звене – это по-прежнему смешно) и как на них отреагирует Борис Миронов. Это будет довольно интересная серия.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press