Голдобин спасает серию для «Металлурга»: трижды сотворил красоту и нокаутировал «Авангард»

Разгрома не будет.

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев перед третьим матчем серии c «Авангардом» должен был решить сразу несколько важных проблем.

К примеру, за всю серию против «Ак Барса» – из шести игр – омичи забросили 16 шайб, а за два матча в Магнитогорске – 15. Такой развал «Металлурга» объясним как проблемами вратарей, так взаимодействием полевых игроков – «Авангард» забирал очень много единоборств, забивал даже после неочевидных моментов и при этом стабильно играл в защите, со всеми атрибутами системы Боба Хартли – блокированными бросками и четкой работой под воротами.

Надо признать, «Магнитка» смогла перестроить свою игру. В плей-офф снова сработали простые вещи: Воробьев донес до хоккеистов, что если проигрывать «Авангарду» единоборства, то взять соперника мастерством не получится. Во вторник «Магнитка» очень внимательно работала в средней зоне и особенно – у ворот Кошечкина. «Авангард» в третьем матче сократил число атак с ходу, которыми рвал соперника в Магнитогорске – в этом действительно большая заслуга команды Воробьева. А еще у «Магнитки» 20 блоков – столько же, сколько было в двух предыдущих матчах серии в сумме.

С голкиперами оказалось все сложнее: Кошечкин выручал, но опять не справился с двумя бросками из района синей линии. К счастью, здесь сработало другое оружие «Магнитки», которое вполне может перевернуть серию – реализация моментов.

У «Металлурга» в составе есть исполнители, которые могут превращать в голы даже неочевидные эпизоды – для этого им нужно пространство, поэтому всю регулярку «Магнитка» оттачивала ловкие атаки с ходу, о чем мы писали еще осенью. Проблема заключалась в том, что «Авангард» даже в пять защитников дает очень мало пространства и выматывает соперника грамотными блоками бросков. Немногочисленные ситуации, в которых «Металлург» мог получать пространство для быстрых атак – это пересменки соперника по ходу матча и большинство. Сегодня из этих ситуаций нападающие Ильи Воробьева забрали все.

Герой вечера и яркая иллюстрация всего того, о чем сказано выше – Николай Голдобин, оформивший первый кубковый хет-трик в карьере.

Первая шайба – хитрое открывание под дальнюю синюю. Здесь важную роль сыграл безупречный пас от защитника, но Голдобин знал, что делает – открылся в свободный коридорчик и нанес великолепный бросок.

Вторая – бросок в большинстве после выигранного вбрасывания. «Авангард» проиграл точку в важном моменте (а такое бывает редко), не успел построиться и получил еще один великолепно исполненный момент.

А хет-трик – шедевр и маленькая иллюстрация того, как «Магнитка» боролась в этом матче, чтобы вернуться в серию. Прочитал момент, выбил шайбу и выиграл борьбу – яркий финиш отличного матча.

И перед четвертой игрой у «Металлурга» нет ощущения безнадеги – команда перестроилась и в матче против очень мощного соперника ловко ухватилась за приемы, которые привели к победе. Кажется, эта серия всего за 60 минут стала интереснее в несколько раз.