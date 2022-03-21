«Динамо» героически зацепилось за третий матч. Но для победы над ЦСКА нужно играть идеально – не получилось

Одна ошибка – и 0-3 в серии.

ЦСКА начал третью игру так, будто хотел закончить серию прямо сегодня. Будто в теории возможно сыграть так убедительно, чтобы за одну победу дали сразу две, и получилось 4-0 и можно спокойно готовиться к финалу конференции и смотреть, как «Спартак» добивает СКА.

И правда – это было мощно. Плотников шел в обводку, а Вадим Шипачев бросался на эту обводку как Матросов на пулемет и спасал в последний момент. Нестеров изящно шмалял с синей линии – вот представьте, фамилия «Нестеров» и слово «изящно» в одной строке, прикол, да? Звено Александра Попова обволакивало чужой пятак, как какая-нибудь мгла из жуткого романа Стивена Кинга.

И это все смотрелось абсолютно безысходно – в первом периоде. По броскам он закончился со счетом 8-4 в пользу ЦСКА – и к этим 8-4 все зрители матча чисто на инстинктах, но вполне синхронно добавляли «всего лишь». По ощущениям могло быть намного больше.

Во втором «Динамо» начало вытаскивать себя за волосы – как тот самый персонаж из книжек. Сложно сказать конкретно за счет чего. Отличный матч провел Рашевский – он с самого старта старательно цеплялся за шайбу в чужой зоне, превращал подборы в броски, отвоеванные шайбы в проходы и все это хоть в какие-то опасности.

Постепенно к нему подключалось все остальное нападение «Динамо». Одна удачная смена в чужой зоне. Полторы. Потом две. И потом бам – закрыли насмерть пятерку ЦСКА в зоне, за счет дальних скамеек наложили свежее звено, вывели шайбу на пятак и Вадим коньком вколотил ее с ленты. Очевидная отмена, но еще одна пачка дров в костер под названием «Назревает гол».

Скорее всего, динамовцы получили импульс от того, что пропустили всего одну шайбу – а после такого первого периода это был несомненный успех. Возможно, где-то сдал сам ЦСКА – там на скамейке в целом любят откатные схемы и во втором периоде наверняка о них заговорили. Второй период «Динамо» взяло по броскам 19-5.

И тут наоборот, было не настолько страшно, но было в основном ровно и эпизодами с очевидным преимуществом «Ди».

Но вот есть момент, о котором я говорил в прошлый раз. Несмотря ни на какие усилия динамовцев, ЦСКА остается для них о-о-очень серьезным соперником. Им очень сложно даются не то что голы, а продвижение по средней зоне. Им очень тяжело обороняться. От Шипачева эта серия требует не подкидок и мысли, а работы в своей и средней зоне, иногда работы по тушению буквальных пожаров.

ЦСКА создает на льду такую плотность, что от «Динамо» требуется идеальная игра. В концовке матча, который к тому времени уже точно был равным, Александр Еременко вышел из ворот и бросил шайбу на соперника. Передача, бросок, гол в пустые – с «+1» за пять минут до конца армейцы чувствуют себя слишком хорошо, чтобы шанс отыграться считался реальным.

Отличный матч «Динамо» с элементами выживания и преодоления, отличный рост на дистанции в 60 минут, но все же есть ощущение, что игра против ЦСКА требует от них слегка невозможного.

Или нет?

Счет в серии – 0-3

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович