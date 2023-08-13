Голевая ничья в центральном матче тура.

Первый тур АПЛ сходу подарил очень громкую вывеску − «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Ливерпуль».

Счет открыли гости, когда Салах и Луис Диас при участии Алиссона разыграли быструю и красивую атаку. Однако спустя 19 минут новичок «Челси» Дисаси сравнял − 1:1. Обе команды забили еще по одному мячу, но в обоих случаях был небольшой офсайд.

Лучший игрок матча − Мохамед Салах. Египтянин очень был нацелен на ворота, ведь если бы забил, то побил бы рекорд по количеству голов в первом туре. Сейчас у него их восемь, столько же, сколько у Руни, Ширера и Лэмпарда. Мо удалось записать в актив только голевую передачу, но кроме этого он раз попал в перекладину, а один мяч был отменен из-за офсайда. Когда Клопп снимал форварда с поля, Салаху это очень не понравилось − впервые он не забил в первом туре за «Ливерпуль». Что же, впереди еще 37 туров.

Худший игрок матча − Трент. Часто подключался к атакам, менял позицию, но его передачи не отличались точностью (65%). 23 раза потерял мяч и одна из таких потерь привела к очень опасной контратаке.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Челси»? Пишите в комментариях.