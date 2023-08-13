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Лучший − Салах, худший − Трент. Оценки игроков «Ливерпуля» за игру против «Челси»

Мохамед Салах Мохамед Салах
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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Голевая ничья в центральном матче тура.

Первый тур АПЛ сходу подарил очень громкую вывеску − «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Ливерпуль».

Счет открыли гости, когда Салах и Луис Диас при участии Алиссона разыграли быструю и красивую атаку. Однако спустя 19 минут новичок «Челси» Дисаси сравнял − 1:1. Обе команды забили еще по одному мячу, но в обоих случаях был небольшой офсайд.

Лучший игрок матча − Мохамед Салах. Египтянин очень был нацелен на ворота, ведь если бы забил, то побил бы рекорд по количеству голов в первом туре. Сейчас у него их восемь, столько же, сколько у Руни, Ширера и Лэмпарда. Мо удалось записать в актив только голевую передачу, но кроме этого он раз попал в перекладину, а один мяч был отменен из-за офсайда. Когда Клопп снимал форварда с поля, Салаху это очень не понравилось − впервые он не забил в первом туре за «Ливерпуль». Что же, впереди еще 37 туров.

Худший игрок матча − Трент. Часто подключался к атакам, менял позицию, но его передачи не отличались точностью (65%). 23 раза потерял мяч и одна из таких потерь привела к очень опасной контратаке.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Челси»? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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S.Laposter
Тейлор лучший по оценкам у Челси
+5
-1
+4
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Улугбек Гуламов
согласен, Трент худший
+2
0
+2
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ALMANAC
Обработка мяча Дарвином🤩
0
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Ливерпуль был просто ужасен, после первого получаса никакой идеи в атаке, как только челси терял мяч - заброс куда-то вперед в следствии чего потеря мяча и всё по новой. Только после выхода нуньеса на последних 10 минутах появились какие-то очертания атак. Будь джексон слегка поточнее, то проиграли бы в 1 а то и 2 мяча
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ S.Laposter
Тейлор лучший по оценкам у Челси
+++
0
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0
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Jade CAT Odessa
Ответ Улугбек Гуламов
согласен, Трент худший
С ним может поспорить Нуньес
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