Каррагер мог не стать экспертом CBS Sports. Перед наймом на работу ему пришлось пройти необычный тест

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер − постоянный участник великолепной студийной команды CBS Sports, в которую помимо него входят Кейт Абдо, Тьерри Анри и Майка Ричардс. Оказывается, что скаузер мог оказаться без этой работы, ведь во время найма ему пришлось пройти очень специфический тест.

Контент с Каррагером и другими экспертами студии набирают миллионы просмотров благодаря невероятной химии. Чего стоит поездка Джейми в Дортмунд , во время которой он перебрал пива и устроил шоу в прямом эфире?

В интервью The Guardian легенда «Ливерпуля» рассказал о том, что когда его нанимали на должность студийного эксперта, ему пришлось пройти очень необычный тест. Оказывается, что старший креативный директор CBS Sports Питер Радович был обеспокоен тем, что американская аудитория не поймет скаузский акцент Каррагера.

«Он беспокоился, поймут ли меня зрители», − сказал экс-защитник «Ливерпуля».

У Радовича был план, как проверить, будет ли его акцент проблемой или нет, и он решил показать видео с Каррагером женам трех руководителей CBS.

«Представляете, эти три руководителя показали видео со мной всем своим женам, и им предстояло решить, смогут ли они меня понять», − добавил Каррагер. − Две из них поняли, а одна не была уверена. Так что я просто получил большинство».

Шоу CBS Sports известно более легкомысленным подходом к своим передачам, чем другое шоу Каррагера Monday Night Football на Sky Sports. Это не только глубокая аналитика, но и постоянное взаимодействие между всеми четырьмя экспертами.