🔥 20+9 в Чемпионшипе. Первым трансфером «Ливерпуля» при Слоте может стать 22-летний лидер «Лидса»

«Лидс Юнайтед» готов рассмотреть предложение «Ливерпуля» по приобретению Крисенсио Саммервилла, утверждает Telegraph.

«Скаузеры» интересуются 22-летним голландцем уже несколько месяцев. Скорее всего, «Ливерпуль» столкнется с конкуренцией со стороны «Челси» и других клубов за трансфер полузащитника.

Ожидается, что трансфер игрока обойдется потенциальному покупателю в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Саммервилл - лучший бомбардир «Лидса» в прошедшем сезоне. Он забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 46 матчах Чемпионшипа.

Окончательное решение примет Арне Слот.