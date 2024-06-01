«Невероятная удача»: Куивин Келлехер рассказал, как из нападающего превратился в голкипера

Свою футбольную карьеру Келлехер начинал на позиции нападающего, тогда ирландец выступал за «Рингмахон Рейнджерс».

Когда Куивину исполнилось 14 лет, команду покинул основной голкипер. Тогда отец Келлехера порекомендовал тренеру «Рингмахона» попробовать своего сына на вратарской позиции. Как оказалось, это было начало увлекательного пути.

Куивин считает, что ему очень повезло:

«Я часто думаю о том, как удачно все сложилось. Это невероятная удача. Я начал небольшие вратарские тренировки еще до того, как ушел другой парень [основной голкипер]. Тогда я думал, что, возможно, примерно через год стану вратарем. Но я никогда не планировал стать голкипером так скоро!

Кто знает, если бы я подождал еще год, то, возможно, было бы слишком поздно строить свою карьеру. Оглядываясь назад, удивительно видеть, как тогда все идеально встало на свои места».

В 2015 году ирландец попал в систему «Ливерпуля». Куивин провел за основу «красных» 47 матчей во всех турнирах. Он пропустил 59 голов, в 15-ти встречах его ворота остались «сухими».

А вы представляете Келлехера в качестве игрока атаки?